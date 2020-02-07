Формула E
Формула E
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Мехико
14 февр.
-
15 февр.
Первая тренировка через
8 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Марракеш
27 февр.
-
29 февр.
Следующее событие через
19 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Санья
20 мар.
-
21 мар.
Следующее событие через
41 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Рим
03 апр.
-
04 апр.
Следующее событие через
55 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Париж
17 апр.
-
18 апр.
Следующее событие через
69 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Сеул
02 мая
-
03 мая
Следующее событие через
84 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Джакарта
05 июн.
-
06 июн.
Следующее событие через
118 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Берлин
20 июн.
-
21 июн.
Следующее событие через
133 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Нью-Йорк
10 июл.
-
11 июл.
Следующее событие через
153 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Лондон I
25 июл.
-
25 июл.
Следующее событие через
168 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Лондон II
26 июл.
-
26 июл.
Следующее событие через
169 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула E / Новость

Власти Джакарты отказали Формуле Е в проведении гонки на выбранном месте

Поделились
Комментарии
Власти Джакарты отказали Формуле Е в проведении гонки на выбранном месте
Автор:
, редактор
7 февр. 2020 г., 06:32

Место проведения этапа придется перенести из-за угрозы историческому наследию.

Формуле E придется перенести свою дебютную гонку в Индонезии, которая пройдет в июне. Проведение этапа на трассе в Джакарте, как предполагалось ранее, было запрещено властями. Чиновники решили, что подготовка трассы в исторической зоне может представлять риск для культурного наследия страны. Теперь руководство ФЕ будет заново изучать трассы, которые рассматривались в первоначальном списке потенциальных мест для проведения этапа.

«Формула Е тесно сотрудничает с местными властями в вопросе переноса этапа и рассматривает локации, которые были в числе кандидатов при первоначальном выборе места, – сказал представитель чемпионата. – Формула Е и Джакарта продолжат подготовку к этапу, учитывая новые требования». 

Джакарта должна стать одним из трех новых мест проведения этапов ФЕ в сезоне-2019/20. Кроме нее, календарь пополнят Сеул и Лондон.

Дополнительная информация: Мэтт Кью

Читайте также:

Связанное видео

Следующая новость
Китайские сотрудники NIO пропустят этап в Мехико из-за вируса

Предыдущая новость

Китайские сотрудники NIO пропустят этап в Мехико из-за вируса
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула E
Автор Иван Матушкин

База данных

Мехико

Мехико

14 февр. - 15 февр.
Первая тренировка Старт через
8 дней
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
сб 15 февр.
сб 15 февр.
14:30
07:30
Вторая тренировка
сб 15 февр.
сб 15 февр.
17:00
10:00
Квалификация
сб 15 февр.
сб 15 февр.
18:45
11:45
Гонка
сб 15 февр.
сб 15 февр.
23:00
16:00
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Феттель спрашивал Red Bull о месте в команде на 2021 год

2
Формула 1

Почему Формула 1 вряд ли найдет новую дату для Гран При Китая

3
Формула 1

С 2020 года Ф1 вводит двойной контроль за расходом топлива. Кому это на руку?

4
Формула 1

Haas первой в Формуле 1 показала машину на 2020 год

5
Формула 1

Хэмилтон рассказал о примирении с отцом

Самое важное:

Власти Джакарты отказали Формуле Е в проведении гонки на выбранном месте
FE

Власти Джакарты отказали Формуле Е в проведении гонки на выбранном месте

Китайские сотрудники NIO пропустят этап в Мехико из-за вируса
FE

Китайские сотрудники NIO пропустят этап в Мехико из-за вируса

Открытые колеса и плавник: Формула Е обновила свою машину
FE

Открытые колеса и плавник: Формула Е обновила свою машину

Формула Е официально отложила гонку в Китае из-за коронавируса
FE

Формула Е официально отложила гонку в Китае из-за коронавируса

Второй тизер болида ФЕ: задние колеса тоже будут открытыми
FE

Второй тизер болида ФЕ: задние колеса тоже будут открытыми

Расписание

WEC
  • WEC
  • Формула 1
Билеты
Партнер проекта
22 февр.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.