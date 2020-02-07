Власти Джакарты отказали Формуле Е в проведении гонки на выбранном месте

Формуле E придется перенести свою дебютную гонку в Индонезии, которая пройдет в июне. Проведение этапа на трассе в Джакарте, как предполагалось ранее, было запрещено властями. Чиновники решили, что подготовка трассы в исторической зоне может представлять риск для культурного наследия страны. Теперь руководство ФЕ будет заново изучать трассы, которые рассматривались в первоначальном списке потенциальных мест для проведения этапа.

«Формула Е тесно сотрудничает с местными властями в вопросе переноса этапа и рассматривает локации, которые были в числе кандидатов при первоначальном выборе места, – сказал представитель чемпионата. – Формула Е и Джакарта продолжат подготовку к этапу, учитывая новые требования».

Джакарта должна стать одним из трех новых мест проведения этапов ФЕ в сезоне-2019/20. Кроме нее, календарь пополнят Сеул и Лондон.

Дополнительная информация: Мэтт Кью

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