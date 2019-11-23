Видео: Верляйн чинит свой болид ударом об стену

По ходу субботней гонки Формулы Е на трассе в пригороде Эр-Рияда Паскаль Верляйн стал причиной схода с трассы одного из своих соперников – Сэма Берда. Англичанин до этого зацепил отбойник в борьбе за позицию, из-за чего болид команды Virgin двигался по трассе сравнительно медленно. Верляйн, догнавший Берда, на выходе из одного из поворотов подтолкнул автомобиль соперника и отправил того в стену.

Однако при этом контакте пострадал и автомобиль команды Mahindra, на котором выступает Верляйн. В частности, из своих креплений вылетело крыло, прикрывающее левое переднее колесо. Поврежденная деталь волочилась по асфальту и угрожала попасть под колесо, что вполне могло привести к потере контроля над машиной. Поэтому немецкий пилот решил прямо на ходу избавиться от ставшего лишним элемента, для чего два раза подряд зацепил левой стороной болида бетонный отбойник.

Однако столь нестандартная методика не помогла решить всех проблем, и для устранения полученных повреждений пилоту Mahindra пришлось заехать в боксы. В итоге Верляйн закончил гонку на 17-й позиции. Впрочем, даже с таким результатом он стал лучшим из двух гонщиков индийской команды: болид Жерома д'Амброзио закапризничал перед стартом прогревочного круга, из-за чего бельгиец не смог тронуться с места и не принял участия в заезде.