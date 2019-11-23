Формула E
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
22 нояб.
-
22 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Следующее событие через
54 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Мехико
14 февр.
-
15 февр.
Следующее событие через
82 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Рим
03 апр.
-
04 апр.
Следующее событие через
131 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула E / Эд-Диръия II / Новость

Видео: Верляйн чинит свой болид ударом об стену

Поделились
Комментарии
Видео: Верляйн чинит свой болид ударом об стену
Автор:
, Главный редактор
23 нояб. 2019 г., 14:25

Немецкий пилот не смог похвастаться хорошим результатом на воскресной гонке в Эр-Рияде – однако привлек к себе внимание, когда постарался нестандартным способом избавиться от поврежденной детали.

По ходу субботней гонки Формулы Е на трассе в пригороде Эр-Рияда Паскаль Верляйн стал причиной схода с трассы одного из своих соперников – Сэма Берда. Англичанин до этого зацепил отбойник в борьбе за позицию, из-за чего болид команды Virgin двигался по трассе сравнительно медленно. Верляйн, догнавший Берда, на выходе из одного из поворотов подтолкнул автомобиль соперника и отправил того в стену.

Однако при этом контакте пострадал и автомобиль команды Mahindra, на котором выступает Верляйн. В частности, из своих креплений вылетело крыло, прикрывающее левое переднее колесо. Поврежденная деталь волочилась по асфальту и угрожала попасть под колесо, что вполне могло привести к потере контроля над машиной. Поэтому немецкий пилот решил прямо на ходу избавиться от ставшего лишним элемента, для чего два раза подряд зацепил левой стороной болида бетонный отбойник.

 

Однако столь нестандартная методика не помогла решить всех проблем, и для устранения полученных повреждений пилоту Mahindra пришлось заехать в боксы. В итоге Верляйн закончил гонку на 17-й позиции. Впрочем, даже с таким результатом он стал лучшим из двух гонщиков индийской команды: болид Жерома д'Амброзио закапризничал перед стартом прогревочного круга, из-за чего бельгиец не смог тронуться с места и не принял участия в заезде.

Читайте также:

 

 

Следующая новость
BMW завоевали дубль в гонке Формулы Е, Симс возглавил чемпионат

Предыдущая новость

BMW завоевали дубль в гонке Формулы Е, Симс возглавил чемпионат

Следующая новость

Mercedes вышла в лидеры Формулы Е на второй день участия в турнире (благодаря штрафу пилота BMW)

Mercedes вышла в лидеры Формулы Е на второй день участия в турнире (благодаря штрафу пилота BMW)
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула E
Этап Эд-Диръия II
Сессия Гонка
Пилоты Паскаль Верляйн
Автор Кирилл Качнов

База данных

Эд-Диръия II

Эд-Диръия II

23 нояб. - 23 нояб.
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Третья тренировка
сб 23 нояб.
сб 23 нояб.
00:40
08:40
Квалификация
сб 23 нояб.
сб 23 нояб.
02:55
10:55
Гонка
сб 23 нояб.
сб 23 нояб.
07:00
15:00
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Кубица предрек Williams прогресс после своего ухода

2
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

3
Формула 1

«Может даже в Red Bull». Дэн Тиктум не потерял надежды попасть в Ф1

4
Формула 1

Ральф Шумахер пообещал Феттелю сложности, если конфликт в Ferrari усугубится

5
Формула 1

Магнуссен решил продать свою Porsche 911 Turbo

Самое важное:

Mercedes вышла в лидеры Формулы Е на второй день участия в турнире (благодаря штрафу пилота BMW)
FE

Mercedes вышла в лидеры Формулы Е на второй день участия в турнире (благодаря штрафу пилота BMW)

Видео: Верляйн чинит свой болид ударом об стену
FE

Видео: Верляйн чинит свой болид ударом об стену

BMW завоевали дубль в гонке Формулы Е, Симс возглавил чемпионат
FE

BMW завоевали дубль в гонке Формулы Е, Симс возглавил чемпионат

Вернь стартует с последнего места из-за смены батареи
FE

Вернь стартует с последнего места из-за смены батареи

Симс на BMW завоевал третий подряд поул в Формуле Е
FE

Симс на BMW завоевал третий подряд поул в Формуле Е

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.