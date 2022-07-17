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Формула E / Нью-Йорк I Новость

Видео: как вся Формула Е разом попала в аварию

Когда нью-йоркский дождик внезапно превратился в ливень, всех участников электроформулы попросту смыло с трассы. Вот как это было

Видео: как вся Формула Е разом попала в аварию
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Дождь превратил гонку ФЕ в хаос, победитель разбил машину
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