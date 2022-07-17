Видео: как вся Формула Е разом попала в аварию
Когда нью-йоркский дождик внезапно превратился в ливень, всех участников электроформулы попросту смыло с трассы. Вот как это было
Дождь превратил гонку ФЕ в хаос, победитель разбил машину
Да Кошта одержал первую победу в текущем сезоне Формулы Е
Самое важное:
Да Кошта одержал первую победу в текущем сезоне Формулы Е
Стоффель Вандорн вернул себе лидерство в чемпионате
Видео: как вся Формула Е разом попала в аварию
Когда нью-йоркский дождик внезапно превратился в ливень, всех участников электроформулы попросту смыло с трассы. Вот как это было
Дождь превратил гонку ФЕ в хаос, победитель разбил машину
Хлынувший в Нью-Йорке ливень смыл с трассы всех лидеров, включая Ника Кэссиди – которому, несмотря на это, присудили первое место
Мортара выиграл в Марокко и вышел в лидеры Формулы Е
Опередив обладателя поула Антониу Феликса да Кошту, пилот Venturi стал сильнейшим в третий раз в сезоне