Вернь выиграл гонку Формулы Е после двух аварий среди лидеров
Соперники экс-пилота Ф1 самоустранились
Двукратный чемпион Формулы Е Жан-Эрик Вернь одержал победу в первой гонке серии в Риме, которая запомнилась несколькими авариями в группе лидеров.
На старте гонки столкнулись обладатели двух первых позиций Стоффель Вандорн и Андре Лоттерер, которые вследствие аварии откатились в середину пелотона. В лидеры вышел Оливер Роуленд, но он позднее получил штраф в виде проезда по пит-лейну.
Это вывело на первое место Лукаса ди Грасси, который долгое время отбивал атаки Верня. Пилоты несколько раз менялись местами, но за пять минут до конца гонки у ди Грасси возникли проблемы с приводным валом. Он резко замедлился, а обгоняя его столкнулись два пилота Mercedes: лидер сезона Ник де Врис и прорвавшийся после стартовой аварии Вандорн. Для Ди Грасси, де Вриса и Вандорна этот эпизод закончился сходом.
Последние пять минут гонки прошли в режиме машины безопасности из-за обломков на трассе. Вернь под сейфти-каром доехал до победы, второе место занял Сэм Берд, а третьим стал Митч Эванс.
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Время
|Отрыв
|Отставание
|км/ч
|Очки
|1
|Жан-Эрик Вернь
|Techeetah
|24
|48'47.177
|2
|Сэм Берд
|Jaguar Racing
|24
|48'47.638
|0.461
|0.461
|3
|Митч Эванс
|Jaguar Racing
|24
|48'47.933
|0.756
|0.295
|4
|Робин Фрейнс
|Virgin Racing
|24
|48'48.211
|1.034
|0.278
|5
|Себастьен Буэми
|DAMS
|24
|48'50.319
|3.142
|2.108
|6
|Рене Раст
|Audi Sport Team Abt
|24
|48'50.711
|3.534
|0.392
|7
|Паскаль Верляйн
|Porsche Team
|24
|48'51.095
|3.918
|0.384
|8
|Алекс Линн
|Mahindra Racing
|24
|48'52.897
|5.720
|1.802
|9
|Максимилиан Гюнтер
|Andretti Autosport
|24
|49'05.473
|18.296
|12.576
|10
|Ник Кэссиди
|Virgin Racing
|24
|49'05.940
|18.763
|0.467
|11
|Том Бломквист
|NIO Formula E Team
|24
|49'06.266
|19.089
|0.326
|12
|Норман Нато
|Venturi
|24
|49'07.222
|20.045
|0.956
|13
|Оливер Роуленд
|DAMS
|24
|49'07.447
|20.270
|0.225
|14
|Нико Мюллер
|Dragon Racing
|24
|49'08.332
|21.155
|0.885
|15
|Сержиу Сетте Камара
|Dragon Racing
|24
|49'08.592
|21.415
|0.260
|16
|Андре Лоттерер
|Porsche Team
|24
|49'10.164
|22.987
|1.572
|Ник де Врис
|Mercedes
|21
|39'31.042
|3 Laps
|3 Laps
|Лукас ди Грасси
|Audi Sport Team Abt
|21
|39'33.566
|3 Laps
|2.524
|Стоффель Вандорн
|Mercedes
|21
|39'33.905
|3 Laps
|0.339
|Антониу Феликс да Кошта
|Techeetah
|20
|38'51.061
|4 Laps
|1 Lap
|Джейк Деннис
|Andretti Autosport
|17
|32'42.715
|7 Laps
|3 Laps
|Эдоардо Мортара
|Venturi
|10
|21'22.602
|14 Laps
|7 Laps
|Александр Симс
|Mahindra Racing
|2
|5'26.833
|22 Laps
|8 Laps
|Оливер Тёрви
|NIO Formula E Team
|0
|0.000
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула E
|Этап
|Рим
|Пилоты
|Лукас ди Грасси , Жан-Эрик Вернь
|Автор
|Иван Матушкин