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Формула E / Рим / Отчет о гонке

Вернь выиграл гонку Формулы Е после двух аварий среди лидеров

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Соперники экс-пилота Ф1 самоустранились

Вернь выиграл гонку Формулы Е после двух аварий среди лидеров

Двукратный чемпион Формулы Е Жан-Эрик Вернь одержал победу в первой гонке серии в Риме, которая запомнилась несколькими авариями в группе лидеров.

На старте гонки столкнулись обладатели двух первых позиций Стоффель Вандорн и Андре Лоттерер, которые вследствие аварии откатились в середину пелотона. В лидеры вышел Оливер Роуленд, но он позднее получил штраф в виде проезда по пит-лейну.

 

Это вывело на первое место Лукаса ди Грасси, который долгое время отбивал атаки  Верня. Пилоты несколько раз менялись местами, но за пять минут до конца гонки у ди Грасси возникли проблемы с приводным валом. Он резко замедлился, а обгоняя его столкнулись два пилота Mercedes: лидер сезона Ник де Врис и прорвавшийся после стартовой аварии Вандорн. Для Ди Грасси, де Вриса и Вандорна этот эпизод закончился сходом.

Последние пять минут гонки прошли в режиме машины безопасности из-за обломков на трассе. Вернь под сейфти-каром доехал до победы, второе место занял Сэм Берд, а третьим стал Митч Эванс.

Позиция Гонщик Команда Круги Время Отрыв Отставание км/ч Очки
1 France Жан-Эрик Вернь China Techeetah 24 48'47.177        
2 United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing 24 48'47.638 0.461 0.461    
3 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 24 48'47.933 0.756 0.295    
4 Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing 24 48'48.211 1.034 0.278    
5 Switzerland Себастьен Буэми France DAMS 24 48'50.319 3.142 2.108    
6 Germany Рене Раст Germany Audi Sport Team Abt 24 48'50.711 3.534 0.392    
7 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 24 48'51.095 3.918 0.384    
8 United Kingdom Алекс Линн India Mahindra Racing 24 48'52.897 5.720 1.802    
9 Germany Максимилиан Гюнтер United States Andretti Autosport 24 49'05.473 18.296 12.576    
10 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 24 49'05.940 18.763 0.467    
11 United Kingdom Том Бломквист United Kingdom NIO Formula E Team 24 49'06.266 19.089 0.326    
12 France Норман Нато Monaco Venturi 24 49'07.222 20.045 0.956    
13 United Kingdom Оливер Роуленд France DAMS 24 49'07.447 20.270 0.225    
14 Switzerland Нико Мюллер United States Dragon Racing 24 49'08.332 21.155 0.885    
15 Brazil Сержиу Сетте Камара United States Dragon Racing 24 49'08.592 21.415 0.260    
16 Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team 24 49'10.164 22.987 1.572    
  Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes 21 39'31.042 3 Laps 3 Laps    
  Brazil Лукас ди Грасси Germany Audi Sport Team Abt 21 39'33.566 3 Laps 2.524    
  Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes 21 39'33.905 3 Laps 0.339    
  Portugal Антониу Феликс да Кошта China Techeetah 20 38'51.061 4 Laps 1 Lap    
  United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 17 32'42.715 7 Laps 3 Laps    
  Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi 10 21'22.602 14 Laps 7 Laps    
  United Kingdom Александр Симс India Mahindra Racing 2 5'26.833 22 Laps 8 Laps    
  United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team 0 0.000        
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Об этой статье

Серия Формула E
Этап Рим
Пилоты Лукас ди Грасси , Жан-Эрик Вернь
Автор Иван Матушкин

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