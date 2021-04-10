Вернь выиграл гонку Формулы Е после двух аварий среди лидеров

Двукратный чемпион Формулы Е Жан-Эрик Вернь одержал победу в первой гонке серии в Риме, которая запомнилась несколькими авариями в группе лидеров.

На старте гонки столкнулись обладатели двух первых позиций Стоффель Вандорн и Андре Лоттерер, которые вследствие аварии откатились в середину пелотона. В лидеры вышел Оливер Роуленд, но он позднее получил штраф в виде проезда по пит-лейну.

Это вывело на первое место Лукаса ди Грасси, который долгое время отбивал атаки Верня. Пилоты несколько раз менялись местами, но за пять минут до конца гонки у ди Грасси возникли проблемы с приводным валом. Он резко замедлился, а обгоняя его столкнулись два пилота Mercedes: лидер сезона Ник де Врис и прорвавшийся после стартовой аварии Вандорн. Для Ди Грасси, де Вриса и Вандорна этот эпизод закончился сходом.

Последние пять минут гонки прошли в режиме машины безопасности из-за обломков на трассе. Вернь под сейфти-каром доехал до победы, второе место занял Сэм Берд, а третьим стал Митч Эванс.