Вернь стартует с поула во второй гонке ФЕ в Риме

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Двухкратный чемпион Формулы Е Жан-Эрик Вернь выиграл квалификацию перед второй гонкой электрического чемпионата в Риме. Это 12-й поул в карьере француза.

В финал с Вернем вышел пилот Andretti Джейк Деннис. Вернь с первого же сектора был быстрее соперника, нарастил свой отрыв до 0,352 секунд после второго сектора. Однако на последнем отрезке трассы Деннис минимизировал отставание до 0,199 секунды.

В первой групповой сессии из борьбы вылетели в частности действующий чемпион Ник де Врис и лидер этого чемпионата Эдоардо Мортара. Из второй группы не смогли выйти три чемпиона прошлых лет Антониу Феликс да Кошта, Себастьян Буэми и Лукас ди Грасси, причем бразилец еще и повредил крыло своего болида о стену. Последним лучший круг пытался проехать Серджиу Сетте Камара, но в итоге он ударился в мягкий отбойник.

Напомним, что вчерашняя гонка доказала, что победа в квалификации не гарантирует успеха. Победу в Риме одержал Митч Эванс, который даже не вышел из группы и стартовал девятым.

Благодаря поулу Вернь заработал три очка и сравнялся по этому показателю с Робином Фрейнсом. От лидера чемпионата Мортары Верня отделяет теперь всего семь очков.

Стартовая решетка второй гонки в Риме