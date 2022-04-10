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Формула E / Рим II Отчет о квалификации

Вернь стартует с поула во второй гонке ФЕ в Риме

Вторым с первого ряда стартует Джейк Деннис

Вернь стартует с поула во второй гонке ФЕ в Риме
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Двухкратный чемпион Формулы Е Жан-Эрик Вернь выиграл квалификацию перед второй гонкой электрического чемпионата в Риме. Это 12-й поул в карьере француза.

В финал с Вернем вышел пилот Andretti Джейк Деннис. Вернь с первого же сектора был быстрее соперника, нарастил свой отрыв до 0,352 секунд после второго сектора. Однако на последнем отрезке трассы Деннис минимизировал отставание до 0,199 секунды.

В первой групповой сессии из борьбы вылетели в частности действующий чемпион Ник де Врис и лидер этого чемпионата Эдоардо Мортара. Из второй группы не смогли выйти три чемпиона прошлых лет Антониу Феликс да Кошта, Себастьян Буэми и Лукас ди Грасси, причем бразилец еще и повредил крыло своего болида о стену. Последним лучший круг пытался проехать Серджиу Сетте Камара, но в итоге он ударился в мягкий отбойник.

Напомним, что вчерашняя гонка доказала, что победа в квалификации не гарантирует успеха. Победу в Риме одержал Митч Эванс, который даже не вышел из группы и стартовал девятым.

Благодаря поулу Вернь заработал три очка и сравнялся по этому показателю с Робином Фрейнсом. От лидера чемпионата Мортары Верня отделяет теперь всего семь очков. 

Стартовая решетка второй гонки в Риме

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 France Жан-Эрик Вернь France Techeetah    
2 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport    
3 Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team    
4 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing    
5 United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing    
6 Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing    
7 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team    
8 Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes    
9 Portugal Антониу Феликс да Кошта France Techeetah    
10 Brazil Сержиу Сетте Камара United States Dragon Racing    
11 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi    
12 Brazil Лукас ди Грасси Monaco Venturi    
13 Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes    
14 United Kingdom Оливер Роуленд India Mahindra Racing    
15 Switzerland Себастьен Буэми France DAMS    
16 Germany Максимилиан Гюнтер France DAMS    
17 United States Оливер Эскью United States Andretti Autosport    
18 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing    
19 United Kingdom Александр Симс India Mahindra Racing    
20 United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom NIO Formula E Team    
21 Italy Антонио Джовинацци United States Dragon Racing    
22 United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team    
Полные результаты
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