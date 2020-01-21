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Формула E / Сантьяго / Новость

Вернь раскритиковал судей Формулы Е, обязавших его прекратить гонку

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Вернь раскритиковал судей Формулы Е, обязавших его прекратить гонку
Автор:
Соавтор: Алекс Калинаукас
21 янв. 2020 г., 08:46

Действующий чемпион электросерии пытался продолжать борьбу в столице Чили на поврежденной машине – но ему приказали остановиться. Француз остался очень недоволен.

Гонка в Сантьяго сложилась непросто для Жана-Эрика Верня. Гонщик Techeetah после старта с 11-го места поднимался все выше, пока на 26-м круге не стал третьим. Однако в борьбе с собственным напарником Антониу Феликсом да Коштой француз задел ограждение и повредил кузовные панели в месте стыка переднего антикрыла с кожухом левого колеса.

Из-за этого поврежденный элемент стал задевать шину, вызвав появление густого дыма, Вернь потерял скорость и в итоге остановился в боксах, прекратив гонку. 

 

Как оказалось, первые повреждения машина француза получила еще в самом начале дистанции после контакта со Стоффелем Вандорном, а сход стал следствием прямого указания дирекции гонки. 

Рассказывая Motorsport.com о том, как он едва не впечатал собственного напарника в стену, Вернь признался: «Я вообще не знал, что он там, так как был полностью сконцентрирован на управлении собственной машиной. Я просто старался выжить, старался не задеть барьер. 

У меня была надежда, что крыло просто отлетит. Если бы это произошло, я получил бы отличный шанс выиграть гонку. Так что я просто вел собственную борьбу». 

Жан-Эрик добавил: «Я видел, как все болтается, но надеялся на лучшее. К моему удивлению, в итоге оно отвалилось. Увидев дым от шины, я подумал: "Вот дерьмо".

Очень досадно, что так вышло. До этого момента у нас был просто потрясающий темп».

Говоря о приказе руководителя гонки Скота Элкинса остановиться, Вернь был категоричен: «Мне пришлось прекратить гонку, так как нам приказали. Не могу этого понять, ведь порой гонщики намеренно задевают барьер, стремясь оторвать крыло». 

Глава DS Techeetah Марк Престон тоже выразил недоумение: «Полагаю, он [Вернь] знал о существующих прецедентах, когда гонщики на протяжении долгого времени ехали с поврежденными кузовными панелями. Мы обсуждали происходящее со Скотом, но в какой-то момент он ответил: "Всё, вы не можете ехать дальше".   

Надо признать, что по сравнению с прошлыми гонками на этот раз было принято иное решение. 

А проводить пит-стоп и менять весь нос к тому времени было уже поздно, он оказался бы последним». 

Да Кошта после схода Верня смог выйти в лидеры гонки, но на последнем круге уступил Макси Гюнтеру. 

«Я потерял очень много времени позади Жана-Эрика, когда у него начались проблемы. Не знаю, почему он не захотел облегчить мне жизнь», – сказал португалец.

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Об этой статье

Серия Формула E
Этап Сантьяго
Пилоты Жан-Эрик Вернь
Команды Techeetah
Автор Мэтт Кью

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14 февр. - 15 февр.
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