Вернь продолжит выступления в Формуле Е за DS Techeetah

Двукратный чемпион Формулы Е Жан-Эрик Вернь в 2022 году продолжит выступления за команду DS Techeetah. Об этом француз сообщил в своих аккаунтах в соцсетях.

Таким образом, китайская команда решила не менять в межсезонье свой состав – чуть ранее о продлении контракта Motorsport.com сообщил второй пилот коллектива, Антониу Феликс да Кошта. Примечательно, что сам коллектив при этом не публиковал никаких заявлений, связанных с составом 2022 года – хотя обычно пилоты сообщают о новом контракте либо одновременно с объявлением, сделанным командой, либо чуть позже.

Напомним, что экс-пилот Ф1 провел в составе Techeetah уже 5 сезонов. Именно в этот период француз дважды стал чемпионом (единственным, кто смог выиграть электрический чемпионат больше одного раза) – а китайский коллектив дважды становился лучшим по итогам сезона. В этом году Вернь завершил сезон на 10-й позиции, а DS Techeetah – на 3-й строчке командного зачета.

Вернь и да Кошта выступают вместе на протяжении последних двух сезонов. Пилоты не раз оставались недовольны действиями друг друга на трассе, но, как правило, все ограничивалось возмущенными репликами по радио и не перерастало в выяснение отношений в боксах или прессе.