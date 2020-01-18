Вернь про Хэмилтона и Алонсо: Боятся проиграть неизвестным парням в Формуле Е

Жан-Эрик Вернь три года выступал в Формуле 1 за Toro Rosso, но потеряв место в чемпионате перебрался в Формулу Е. В электрической серии француз стал двукратным чемпионом мира.

Отвечая на вопрос о том, почему другие пилоты Ф1 не спешат попробовать свои силы в ФЕ, Вернь отметил, что они могут бояться поражений. Речь, в частности, шла о Льюисе Хэмилтоне, который уже говорил, что ФЕ нет в его планах, и Фернандо Алонсо, который после ухода из Ф1 попробовал себя во многих сериях, но не в электрической.

«Конечно, в Формуле Е нет команды, придя в которую ты будешь побеждать в каждой гонке, – сказал Вернь. – Это невозможно. Так что когда ты привык все выигрывать, может потому, что ты лучше всех, а может потому, что у тебя лучшая машина, страшно переходить в серию, где тебя обойдет множество никому не известных пилотов».

Вернь также поставил в заслугу ФЕ то, что в этой серии значительно больше автомобильных брендов.

«Мне кажется, то, что в ФЕ десять автопроизводителей, а в Ф1 только четыре, имеет большое значение, – сказал Вернь. – Это показывает уровень конкуренции, трудно обойти такое количество производителей. Здорово пытаться обойти все эти громкие бренды».

Дополнительная информация: Федерико Фатурос