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Формула E / Новость

Вернь не поверил в возможность доминирования Mercedes в Формуле Е

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Вернь не поверил в возможность доминирования Mercedes в Формуле Е
Автор:
29 дек. 2019 г., 07:40

По словам двукратного чемпиона электрической серии, увеличение бюджета одной из команд не принесет ей существенного преимущества.

В Формулу Е приходит все больше автопроизводителей. В этом сезоне к Jaguar, Audi, Nissan, BMW, DS, Mahindra и NIO присоединились Mercedes и Porsche. Однако правила чемпионата написаны таким образом, что ни одна команда не может получить существенного преимущества, даже если ее бюджет будет значительно превосходить остальных, уверен действующий чемпион серии Жан-Эрик Вернь.

«Полагаю Формула Е и FIA проделали отличную работу, чтобы сдержать рост бюджетов команд, – сказал Вернь. – У некоторых денег больше, но это не делает их быстрее. Им нужно придумать что-то внеземное, чтобы быть на секунду быстрее остальных. Это в Формуле 1 Mercedes, Ferrari и Red Bull обгоняют всех на секунду.

У нас же, если они [Mercedes или Porsche] проведут идеальный уик-энд, как следует к нему подготовившись, то вполне могут победить. Так что если кто-то проигрывает чемпионат, то это не из-за плохих правил, а потому, что следовало лучше делать свою работу. Полагаю, всем это понятно, потому автоконцерны могут быть довольны тем, что каждый из них может выигрывать гонки.

Что до меня, то мне все равно, Mercedes это или Porsche. Для меня это не более, чем парень на похожей машине, которого нужно обогнать».

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Об этой статье

Серия Формула E
Пилоты Жан-Эрик Вернь
Автор Джейми Кляйн

База данных

Сантьяго

Сантьяго

17 янв. - 18 янв.
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