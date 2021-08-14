Вернь и да Кошта – на первом ряду гонки Формулы Е в Берлине

Пилоты команды DS Techeetah займут два первых места на старте предпоследней гонки сезона Формулы Е, которая пройдет сегодня днем на трассе в Берлине. Двукратный чемпион серии Жан-Эрик Вернь при этом завоевал свою 13-ю поул-позицию в электрическом чемпионате, всего на семь сотых секунды опередив своего напарника Антониу Феликса да Кошту.

Примечательно, что гонщики DS Techeetah в первом сегменте квалификации выезжали на трассу в первой и второй группе – то есть были в не слишком удачной позиции для сражения за победу в квалификации. Тем не менее, и француз, и португалец пробились в финальную часть с определенным запасом: в частности, время Верня по итогам группового этапа стало лучшим.

Напомним, в эти выходные в Берлине пройдут две финальных гонки чемпионата. При этом перед началом уик-энда математические шансы на победу в турнире сохраняли 18 гонщиков из 24-х. Лидеры общего зачета провели квалификацию не слишком удачно: занимающий первую строчку турнирной таблицы Ник де Врис из Mercedes показал только 19-й результат, а его ближайший преследователь, Робин Фрейнс из Virgin – и вовсе предпоследний.

Пилотом с наиболее удачной комбинацией положения в общем зачете и квалификационного результата стоит признать да Кошту: он находится в турнирной таблице на 5-й позиции, уступая де Врису 15 очков. Вернь, получив бонусные баллы за успехи в квалификации, поднялся на 10-е место и отстает от лидера на 23 балла.

Стартовая решетка субботней гонки