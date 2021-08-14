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Формула E / Берлин I Отчет о квалификации

Вернь и да Кошта – на первом ряду гонки Формулы Е в Берлине

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, главный редактор

Лидеры общего зачета на предпоследней квалификации сезона не смогли попасть даже в число 15-ти лучших

Вернь и да Кошта – на первом ряду гонки Формулы Е в Берлине

Пилоты команды DS Techeetah займут два первых места на старте предпоследней гонки сезона Формулы Е, которая пройдет сегодня днем на трассе в Берлине. Двукратный чемпион серии Жан-Эрик Вернь при этом завоевал свою 13-ю поул-позицию в электрическом чемпионате, всего на семь сотых секунды опередив своего напарника Антониу Феликса да Кошту.

Примечательно, что гонщики DS Techeetah в первом сегменте квалификации выезжали на трассу в первой и второй группе – то есть были в не слишком удачной позиции для сражения за победу в квалификации. Тем не менее, и француз, и португалец пробились в финальную часть с определенным запасом: в частности, время Верня по итогам группового этапа стало лучшим.

Напомним, в эти выходные в Берлине пройдут две финальных гонки чемпионата. При этом перед началом уик-энда математические шансы на победу в турнире сохраняли 18 гонщиков из 24-х. Лидеры общего зачета провели квалификацию не слишком удачно: занимающий первую строчку турнирной таблицы Ник де Врис из Mercedes показал только 19-й результат, а его ближайший преследователь, Робин Фрейнс из Virgin – и вовсе предпоследний. 

Пилотом с наиболее удачной комбинацией положения в общем зачете и квалификационного результата стоит признать да Кошту: он находится в турнирной таблице на 5-й позиции, уступая де Врису 15 очков. Вернь, получив бонусные баллы за успехи в квалификации, поднялся на 10-е место и отстает от лидера на 23 балла.

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Стартовая решетка субботней гонки

Позиция Гонщик Команда Отрыв
1 France Жан-Эрик Вернь China Techeetah  
2 Portugal Антониу Феликс да Кошта China Techeetah 0.073
3 Brazil Лукас ди Грасси Germany Audi Sport Team Abt 0.200
4 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi 0.215
5 France Норман Нато Monaco Venturi 0.262
6 Switzerland Себастьен Буэми France DAMS 0.784
7 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 0.341
8 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 0.365
9 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 0.385
10 Germany Максимилиан Гюнтер United States Andretti Autosport 0.400
11 United Kingdom Оливер Роуленд France DAMS 0.431
12 United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing 0.486
13 Germany Рене Раст Germany Audi Sport Team Abt 0.502
14 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 0.509
15 Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team 0.562
16 United Kingdom Александр Симс India Mahindra Racing 0.587
17 United Kingdom Том Бломквист United Kingdom NIO Formula E Team 0.610
18 Brazil Сержиу Сетте Камара United States Dragon Racing 0.625
19 Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes 0.675
20 United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team 0.721
21 United Kingdom Алекс Линн India Mahindra Racing 0.745
22 Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes 0.779
23 Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing 0.929
24 Sweden Джоэль Эрикссон United States Dragon Racing 1.588
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