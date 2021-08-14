Вернь и да Кошта – на первом ряду гонки Формулы Е в Берлине
Лидеры общего зачета на предпоследней квалификации сезона не смогли попасть даже в число 15-ти лучших
Пилоты команды DS Techeetah займут два первых места на старте предпоследней гонки сезона Формулы Е, которая пройдет сегодня днем на трассе в Берлине. Двукратный чемпион серии Жан-Эрик Вернь при этом завоевал свою 13-ю поул-позицию в электрическом чемпионате, всего на семь сотых секунды опередив своего напарника Антониу Феликса да Кошту.
Примечательно, что гонщики DS Techeetah в первом сегменте квалификации выезжали на трассу в первой и второй группе – то есть были в не слишком удачной позиции для сражения за победу в квалификации. Тем не менее, и француз, и португалец пробились в финальную часть с определенным запасом: в частности, время Верня по итогам группового этапа стало лучшим.
Напомним, в эти выходные в Берлине пройдут две финальных гонки чемпионата. При этом перед началом уик-энда математические шансы на победу в турнире сохраняли 18 гонщиков из 24-х. Лидеры общего зачета провели квалификацию не слишком удачно: занимающий первую строчку турнирной таблицы Ник де Врис из Mercedes показал только 19-й результат, а его ближайший преследователь, Робин Фрейнс из Virgin – и вовсе предпоследний.
Пилотом с наиболее удачной комбинацией положения в общем зачете и квалификационного результата стоит признать да Кошту: он находится в турнирной таблице на 5-й позиции, уступая де Врису 15 очков. Вернь, получив бонусные баллы за успехи в квалификации, поднялся на 10-е место и отстает от лидера на 23 балла.
Читайте также:
Стартовая решетка субботней гонки
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|1
|Жан-Эрик Вернь
|Techeetah
|2
|Антониу Феликс да Кошта
|Techeetah
|0.073
|3
|Лукас ди Грасси
|Audi Sport Team Abt
|0.200
|4
|Эдоардо Мортара
|Venturi
|0.215
|5
|Норман Нато
|Venturi
|0.262
|6
|Себастьен Буэми
|DAMS
|0.784
|7
|Митч Эванс
|Jaguar Racing
|0.341
|8
|Джейк Деннис
|Andretti Autosport
|0.365
|9
|Паскаль Верляйн
|Porsche Team
|0.385
|10
|Максимилиан Гюнтер
|Andretti Autosport
|0.400
|11
|Оливер Роуленд
|DAMS
|0.431
|12
|Сэм Берд
|Jaguar Racing
|0.486
|13
|Рене Раст
|Audi Sport Team Abt
|0.502
|14
|Ник Кэссиди
|Virgin Racing
|0.509
|15
|Андре Лоттерер
|Porsche Team
|0.562
|16
|Александр Симс
|Mahindra Racing
|0.587
|17
|Том Бломквист
|NIO Formula E Team
|0.610
|18
|Сержиу Сетте Камара
|Dragon Racing
|0.625
|19
|Ник де Врис
|Mercedes
|0.675
|20
|Оливер Тёрви
|NIO Formula E Team
|0.721
|21
|Алекс Линн
|Mahindra Racing
|0.745
|22
|Стоффель Вандорн
|Mercedes
|0.779
|23
|Робин Фрейнс
|Virgin Racing
|0.929
|24
|Джоэль Эрикссон
|Dragon Racing
|1.588
|Полные результаты
Предыдущая новость
Команда Формулы Е Andretti сохранит Денниса на 2022 год
Следующая новость
Ди Грасси на Audi выиграл первую гонку Формулы Е в Берлине