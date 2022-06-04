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Формула E / Джакарта Новости

Вернь: Эванс должно быть удивился, что обогнал меня

Пилот команды DS Techeetah объяснил поражение в Джакарте

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Вернь: Эванс должно быть удивился, что обогнал меня
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Этап Формулы Е в Джакарте закончился победой гонщика команды Jaguar Митча Эванса, который примерно за 10 минут до клетчатого флага опередил двухкратного чемпиона Жака-Эрика Верня.

Вернь лидировал с самого старта. Эванс после него активировал второй режим атаки, но это позволило ему только приблизиться к лидеру. Уже когда режим атаки иссяк, Эванс пошел на обгон и успешно прошел француза.

По словам Верня, это, вероятно, произошло потому, что батарея на его болиде начала перегреваться.

«В плане контроля за расходом электроэнергии все было отлично, – сказал Вернь на пресс-конференции после гонки. – А вот с поддержанием нужной температуры батареи что-то пошло не так. Именно из-за этого меня и обогнали.

Я уверен, что мы могли лучше провести гонку. Но это командный спорт: ты и команда вместе выигрываете и вместе проигрываете. Я не знаю, что именно произошло. Точнее, я думаю, что знаю, но не хотел бы говорить не убедившись.

Все, что я могу сказать вам, это то, что меня попросили перевести электропривод машины в определенный режим. В нем я потерял часть рекуперативного торможения. В итоге мне приходилось начинать тормозить раньше. И в конце прямых скорость Эванса была сильно выше, чем моя.

Я думаю, он сам удивился, когда так легко меня прошел, должно быть подумал, что я сломался. Я уже спросил команду, нужно ли было ставить такой режим, но пока не получил ответа».

В Формуле Е, как и в большинстве современных электромобилей, используются литий-ионные аккумуляторы. Они «любят» тот же температурный режим, что и люди: примерно +25 по Цельсию. В Джакарте, однако, было существенно теплее.

При этом от зарядки батареи нагреваются сильнее, чем от разрядки. В гонке батареи заряжаются при рекуперации кинетической энергии от торможения. Судя по всему, именно этот процесс команда и попросила Верня ослабить.

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