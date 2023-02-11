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Вернь выиграл индийскую гонку Формулы Е после столкновения пилотов Jaguar

Француз из команды DS Penske стал сильнейшим, сдержав в концовке прессинг Ника Кэссиди – это его первая победа без малого за два года

Рахит Тукрал
Автор:
, Репортер, Индия
Вернь выиграл индийскую гонку Формулы Е после столкновения пилотов Jaguar
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Дебютную гонку электроформулы по улицам Хайдерабада с поула начинал Митч Эванс, однако он выбрал очень ранний момент для первого использования режима повышенной мощности. 

Необходимость заехать в зону активации привела к тому, что новозеландец откатился с первой позиции на третью – но это было для него только началом всех неприятностей. На 13-м круге за спиной пилота Jaguar его напарник Сэм Берд пошел в атаку на Сашу Фенестраза перед «шпилькой». Маневр британца вышел слишком рискованным, он не успел погасить скорость и влетел сзади в Эванса.

Это привело к двойному сходу Jaguar – стоит отметить, что эта компания сейчас принадлежит индийскому концерну Tata – и подарило гонке новый сценарий. 

Столкновение: Сэм Берд, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6, и Митч Эванс, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6. На заднем плане – Саша Фенестраз, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04, и Максимилиан Гюнтер, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore

Столкновение: Сэм Берд, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6, и Митч Эванс, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6. На заднем плане – Саша Фенестраз, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04, и Максимилиан Гюнтер, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Пелотон возглавлял Себастьен Буэми, но на него наседал Жан-Эрик Вернь. Сражение двух чемпионов завершилось в пользу француза, обгон которого в итоге, как выяснилось, и решил судьбу победы. 

В концовке, когда у Верня уже заканчивалась энергия, на него активно наседал Ник Кэссиди, но Жан-Эрик четко перекрывал преследователю траекторию в самых опасных местах и смог удержаться впереди, одержав 11-ю победу в карьере и первую с апреля 2021 года. Его успех также стал дебютным для альянса DS Penske.

Кэссиди, который ранее прошел своего партнера по Envision Буэми, впервые в сезоне поднялся на подиум, а вот сам Себ хоть и финишировал на трассе третьим, но получил штраф за перерасход энергии и вообще не заработал очков. 

Себастьен Буэми, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6

Себастьен Буэми, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6

Фото: Алистер Стэли / Motorsport Images

Вакантное место на пьедестале досталось Антониу Феликсу да Коште из Porsche, а другой гонщик немецкой команды, лидер сезона Паскаль Верляйн, оштрафованный после квалификации, пробился с 12-го места на четвертое. Более того, в конце первого круга он и вовсе занимал 15-ю строчку.

Незадолго до финиша гонку пришлось прервать выездом машины безопасности из-за аварии Джейка Хьюза, на рестарте Рене Раст пополнил список неудачников дня, влетев сзади в машину Джейка Денниса и повредив переднее крыло. Самому британцу, который поднялся было с 11-го места на третье, после этого пришлось менять проколотую шину.

Сержиу Сетте Камара принеc пятое место NIO, что по масштабам этой команды стало отличным достижением. 

Оли Роуленд тоже претендовал на подиум, но в концовке слишком увлекся сражением с Буэми и в итоге финишировал на шестой позиции. 

Стоффель Вандорн, DS Penske, DS E-Tense FE23

Стоффель Вандорн, DS Penske, DS E-Tense FE23

Фото: Эндрю Ферраро / Motorsport Images

Действующий чемпион мира Стоффель Вандорн вновь был не особенно заметен, но добился лучшего в сезоне восьмого результата.

После трех этапов и четырех гонок Паскаль Верляйн остался лидером общего зачета ФЕ с 80 очками. Его отрыв от Джейка Денниса (62) заметно вырос, а все остальные по-прежнему очень далеко – у Верня и Буэми лишь по 31 очку.

Сезон электроформулы продолжится 25 февраля в Кейптауне.  

Результаты гонки Формулы Е в Хайдерабаде

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 France Жан-Эрик Вернь United States Dragon Racing 46'01.099  
2 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 46'01.499 0.400
3 Portugal Антониу Феликс да Кошта Germany Porsche Team 46'02.958 1.859
4 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 46'03.954 2.855
5 Brazil Сержиу Сетте Камара United Kingdom NIO Formula E Team 46'04.622 3.523
6 United Kingdom Оливер Роуленд India Mahindra Racing 46'08.237 7.138
7 France Норман Нато Japan Nissan e.dams 46'08.417 7.318
8 Belgium Стоффель Вандорн United States Dragon Racing 46'08.663 7.564
9 Germany Андре Лоттерер United States Andretti Autosport 46'09.802 8.703
10 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Maserati Racing 46'10.172 9.073
11 Switzerland Нико Мюллер Germany Audi Sport Team Abt 46'11.721 10.622
12 France Саша Фенестраз Japan Nissan e.dams 46'12.734 11.635
13 Germany Максимилиан Гюнтер Monaco Maserati Racing 46'16.545 15.446
14 Brazil Лукас ди Грасси India Mahindra Racing 46'17.098 15.999
15 Switzerland Себастьен Буэми United Kingdom Virgin Racing 46'18.834 17.735
16 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 47'11.661 1'10.562
  Germany Рене Раст United Kingdom McLaren 35'52.465 8 Laps
  United Kingdom Джейк Хьюз United Kingdom McLaren 29'26.166 11 Laps
  United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing 27'55.598 15 Laps
  United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom NIO Formula E Team 20'32.557 18 Laps
  New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 16'34.757 21 Laps
  South Africa Кельвин ван дер Линде Germany Audi Sport Team Abt 13'07.349 24 Laps
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