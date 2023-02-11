Вернь выиграл индийскую гонку Формулы Е после столкновения пилотов Jaguar

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Дебютную гонку электроформулы по улицам Хайдерабада с поула начинал Митч Эванс, однако он выбрал очень ранний момент для первого использования режима повышенной мощности.

Необходимость заехать в зону активации привела к тому, что новозеландец откатился с первой позиции на третью – но это было для него только началом всех неприятностей. На 13-м круге за спиной пилота Jaguar его напарник Сэм Берд пошел в атаку на Сашу Фенестраза перед «шпилькой». Маневр британца вышел слишком рискованным, он не успел погасить скорость и влетел сзади в Эванса.

Это привело к двойному сходу Jaguar – стоит отметить, что эта компания сейчас принадлежит индийскому концерну Tata – и подарило гонке новый сценарий.

Столкновение: Сэм Берд, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6, и Митч Эванс, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6. На заднем плане – Саша Фенестраз, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04, и Максимилиан Гюнтер, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Пелотон возглавлял Себастьен Буэми, но на него наседал Жан-Эрик Вернь. Сражение двух чемпионов завершилось в пользу француза, обгон которого в итоге, как выяснилось, и решил судьбу победы.

В концовке, когда у Верня уже заканчивалась энергия, на него активно наседал Ник Кэссиди, но Жан-Эрик четко перекрывал преследователю траекторию в самых опасных местах и смог удержаться впереди, одержав 11-ю победу в карьере и первую с апреля 2021 года. Его успех также стал дебютным для альянса DS Penske.

Кэссиди, который ранее прошел своего партнера по Envision Буэми, впервые в сезоне поднялся на подиум, а вот сам Себ хоть и финишировал на трассе третьим, но получил штраф за перерасход энергии и вообще не заработал очков.

Себастьен Буэми, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6 Фото: Алистер Стэли / Motorsport Images

Вакантное место на пьедестале досталось Антониу Феликсу да Коште из Porsche, а другой гонщик немецкой команды, лидер сезона Паскаль Верляйн, оштрафованный после квалификации, пробился с 12-го места на четвертое. Более того, в конце первого круга он и вовсе занимал 15-ю строчку.

Незадолго до финиша гонку пришлось прервать выездом машины безопасности из-за аварии Джейка Хьюза, на рестарте Рене Раст пополнил список неудачников дня, влетев сзади в машину Джейка Денниса и повредив переднее крыло. Самому британцу, который поднялся было с 11-го места на третье, после этого пришлось менять проколотую шину.

Сержиу Сетте Камара принеc пятое место NIO, что по масштабам этой команды стало отличным достижением.

Оли Роуленд тоже претендовал на подиум, но в концовке слишком увлекся сражением с Буэми и в итоге финишировал на шестой позиции.

Стоффель Вандорн, DS Penske, DS E-Tense FE23 Фото: Эндрю Ферраро / Motorsport Images

Действующий чемпион мира Стоффель Вандорн вновь был не особенно заметен, но добился лучшего в сезоне восьмого результата.

После трех этапов и четырех гонок Паскаль Верляйн остался лидером общего зачета ФЕ с 80 очками. Его отрыв от Джейка Денниса (62) заметно вырос, а все остальные по-прежнему очень далеко – у Верня и Буэми лишь по 31 очку.

Сезон электроформулы продолжится 25 февраля в Кейптауне.

Результаты гонки Формулы Е в Хайдерабаде