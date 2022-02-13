Верляйн: В Porsche просчитали круги заранее

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Гонка Формулы Е в Мексике, которая началась относительно скучно, перестала быть таковой на 39-ом круге, который лидер Паскаль Верляйн начал через 44 минуты и 58 секунд после старта.

Если бы он пересек финишную линию на две секунды позже, то 39 круг считался бы последним. Но поскольку Верляйн отыграл эти две секунды, то отпущенное на гонку время в 45 минут истекло уже на 39-ом круге, а значит он стал не последним, а предпоследним.

В итоге многим участникам не хватило заряда на 40 кругов. Кому-то пришлось резко сбавлять темп, пропуская соперников вперед, а кто-то и вовсе не смог дотянуть до финиша. Но как признался победитель Верляйн, в Porsche с самого начала знали, что в гонке будет именно 40 кругов.

«Когда я прошел Эдоардо Мортару, то старался атаковать, чтобы создать отрыв, – сказал Вреляйн. – При этом мы изначально ориентировались на 40 кругов. И как оказалось на финише, я и мой напарник Андре Лоттерер, ставший вторым, оторвались совсем немного – на секунду, чуть больше. Но мы смогли под конец сохранить больше энергии, так что были быстрее соперников.

Так что команда просто передала мне по рации, что все идет по плану, и что нам нужно сосредоточиться на эффективности пилотирования, чтобы энергии хватило на 40 кругов.

Мы с самого начала считали, что столько и проедем. Это и решило исход: под конец мы были уверены, что нам хватит киловатт-часов. Нам ничего не угрожало».

Это первая победа Верляйна в Формуле Е. В 2019 году именно в Мексике он был близок к победе, но тогда именно у него за сотню метров до финиша кончился заряд в батарее.