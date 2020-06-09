Формула E
Формула E
R
Формула E
Нью-Йорк
10 июл.
-
11 июл.
Отменен
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула E / Новость

Верляйн ушел из Mahindra. Говорят, ради Porsche

Поделились
Комментарии
Верляйн ушел из Mahindra. Говорят, ради Porsche
Автор:
, Главный редактор
9 июн. 2020 г., 08:33

Сделанное гонщиком объявление намекает, что сезон Формулы Е уже не будет возобновлен

Паскаль Верляйн в своем инстаграме объявил, что покидает команду Mahindra, за которую немецкий гонщик выступал в Формуле Е на протяжении последних двух сезонов.

«С сегодняшнего дня я не являюсь сотрудником Mahindra Racing, – в частности написал Верляйн. – Я был настроен как следует выступить в финальной части сезона – но не сложилось. Не могу пока ничего сказать о моем будущем – но буду держать всех в курсе».

Верляйн дебютировал в Формуле Е два года назад и провел 17 гонок, все – в составе Mahindra. Лучшим результатом немца стало второе место в Сантьяго в прошлом сезоне – причем пилот лидировал в заезде до последнего круга, но слишком рано израсходовал всю энергию и упустил победу уже на разгоне к финишной черте. Свой первый сезон Верляйн закончил на 12-м месте, после пяти гонок этого сезона он занимает 14-ю позицию.

Читайте также:

Организаторы Формулы Е пока официально не объявляли о завершении сезона – но сделанное пилотом объявление заставляет предположить, что гонки уже не возобновятся.

В минувшие выходные Формула Е провела последний этап своего виртуального турнира – Верляйн, кстати, лидировал в нем накануне последней гонки, но в итоге уступил кибер-титул Стоффелю Вандорну. Похоже, что эта кибергонка стала последним официальным событием текущего сезона – что позволило Mahindra досрочно (ведь изначально чемпионат должен был закончиться в конце июля) освободить пилота от обязательств перед собой.

Верляйну в последние недели активно прочат переход в команду Porsche, где вряд ли довольны занимающим сейчас предпоследнее место в общем зачете Нилом Яни. Впрочем, недавний скандал вокруг кибергонки, который привел к увольнению Даниэля Абта из команды Abt Audi, привел к появлению в пелотоне еще одной вакансии...

Читайте также:

Следующая новость
Авария на старте финальной гонки сделала Вандорна чемпионом виртуальной Формулы Е

Предыдущая новость

Авария на старте финальной гонки сделала Вандорна чемпионом виртуальной Формулы Е
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула E
Пилоты Паскаль Верляйн
Команды Mahindra Racing
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое

1
Формула 1

Поворот не туда. Звезды Формулы 1, чьи переходы стали ошибкой

2
Формула 1

Red Bull, McLaren и Renault не смогут провести тесты из-за моторов

3
Формула 1

«Да какие отношения? Война!» Монтойя о братьях Шумахер и спасении Williams

4
DTM

Кубица стал худшим в первый день тестов DTM

5
Формула 1

Феттель против Бинотто: ждет ли Ferrari война?

Последние видео

Лучшие моменты виртуальной гонки Формулы Е в Гонконге 01:37
Формула E

Лучшие моменты виртуальной гонки Формулы Е в Гонконге

Старт кибергонки Формулы Е в Гонконге: видео 01:05
Формула E

Старт кибергонки Формулы Е в Гонконге: видео

Дуэль в Монако. Гонщики Формулы Е устроили красивую битву за подиум 00:15
Формула E

Дуэль в Монако. Гонщики Формулы Е устроили красивую битву за подиум

Кибергонка Формулы Е в Монако: лучшие моменты 01:57
Формула E

Кибергонка Формулы Е в Монако: лучшие моменты

Большой завал в Монако. Это виртуальная версия Формулы Е 00:28
Формула E

Большой завал в Монако. Это виртуальная версия Формулы Е

Самое важное:

Верляйн ушел из Mahindra. Говорят, ради Porsche
FE

Верляйн ушел из Mahindra. Говорят, ради Porsche

Авария на старте финальной гонки сделала Вандорна чемпионом виртуальной Формулы Е
eSpt

Авария на старте финальной гонки сделала Вандорна чемпионом виртуальной Формулы Е

Прямой эфир: финал киберсезона Формулы Е в Берлине
eSpt

Прямой эфир: финал киберсезона Формулы Е в Берлине

Верляйн выиграл кибергонку Формулы Е и вышел в лидеры чемпионата
eSpt

Верляйн выиграл кибергонку Формулы Е и вышел в лидеры чемпионата

Прямой эфир: кибергонка Формулы Е в Нью-Йорке
eSpt

Прямой эфир: кибергонка Формулы Е в Нью-Йорке

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.