Верляйн ушел из Mahindra. Говорят, ради Porsche

Паскаль Верляйн в своем инстаграме объявил, что покидает команду Mahindra, за которую немецкий гонщик выступал в Формуле Е на протяжении последних двух сезонов.

«С сегодняшнего дня я не являюсь сотрудником Mahindra Racing, – в частности написал Верляйн. – Я был настроен как следует выступить в финальной части сезона – но не сложилось. Не могу пока ничего сказать о моем будущем – но буду держать всех в курсе».

Верляйн дебютировал в Формуле Е два года назад и провел 17 гонок, все – в составе Mahindra. Лучшим результатом немца стало второе место в Сантьяго в прошлом сезоне – причем пилот лидировал в заезде до последнего круга, но слишком рано израсходовал всю энергию и упустил победу уже на разгоне к финишной черте. Свой первый сезон Верляйн закончил на 12-м месте, после пяти гонок этого сезона он занимает 14-ю позицию.

Организаторы Формулы Е пока официально не объявляли о завершении сезона – но сделанное пилотом объявление заставляет предположить, что гонки уже не возобновятся.

В минувшие выходные Формула Е провела последний этап своего виртуального турнира – Верляйн, кстати, лидировал в нем накануне последней гонки, но в итоге уступил кибер-титул Стоффелю Вандорну. Похоже, что эта кибергонка стала последним официальным событием текущего сезона – что позволило Mahindra досрочно (ведь изначально чемпионат должен был закончиться в конце июля) освободить пилота от обязательств перед собой.

Верляйну в последние недели активно прочат переход в команду Porsche, где вряд ли довольны занимающим сейчас предпоследнее место в общем зачете Нилом Яни. Впрочем, недавний скандал вокруг кибергонки, который привел к увольнению Даниэля Абта из команды Abt Audi, привел к появлению в пелотоне еще одной вакансии...