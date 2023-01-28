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Команда Porsche и ее лидер Паскаль Верляйн недвусмысленно обозначили свои претензии на успех в новом сезоне электроформулы. Не имея явного преимущества в скорости, немцы очень точно действовали в тактике и смогли выиграть во второй раз за два дня. В пятницу они одержали победу с девятого места на решетке, в субботу повторили с пятого.

Опередив Себастьена Буэми уже на старте, Верляйн затем позволил тройке лидеров вести борьбу между собой, не вмешиваясь в их соперничество и не теряя энергию.

Митч Эванс и обладатель поула Джейк Хьюз увлеклись дуэлью между собой, и на 12-м круге Паскаль сумел обогнать британского дебютанта сезона из команды McLaren. А уже на следующем позади оказался и лидер Jaguar Эванс.

Следом, грамотно выбрав момент для активации дополнительной энергии, Верляйн оставил позади и своего соотечественника Рене Раста, который в нынешнем сезоне также защищает цвета McLaren.

После этого гонщик Porsche лидировал до самого финиша и стал сильнейшим во второй раз за уик-энд. За два дня он выиграл больше гонок, чем за всю предыдущую карьеру в электроформулах, начиная с 2018 года.

Джейк Деннис, Andretti Autosport Фото: Андреас Байль

Как и днем ранее, на середине половине дистанции серьезно ускорился Джейк Деннис. Гонщик Andretti в этот раз стартовал шестым и даже потерял одну позицию на первом круге, но затем в интервале семи кругов оставил позади пятерых соперников и вновь финишировал вторым.

На рестарте после аварии Нико Мюллера на 27-м круге Деннис даже попробовал атаковать Верляйна, но тот удержался впереди, даже несмотря на 3-минутное преимущество в мощности у преследователя.

Раст взял верх в острой дуэли с Сэмом Бердом за нижнюю ступень подиума, по ходу соперники несколько раз опережали друг друга.

Обладатель поула Хьюз в итоге финишировал пятым на последних джоулях энергии. Из-за того, что он потерял скорость, вынужден был притормозить и Эванс – что позволило Себастьену Буэми проскочить под клетчатым флагом на шестое место.

Первые очки в ФЕ заработал дебютант Саша Фенестраз, а вот действующий чемпион мира Стоффель Вандорн второй день остался только 11-м – бельгиец использовал лишь один из двух обязательных режимов повышенной мощности и получил 24 секунды штрафа.

По итогам прошедших этапов в Мехико и Эд-Диръие Паскаль Верляйн вышел в лидеры общего зачета ФЕ с 68 очками. У Джейка Денниса, который поднялся на подиум во всех трех прошедших гонках, 62 балла а вот все остальные отстали уже куда серьезней: занимающего третью строчку Буэми только 31 очко.

Сезон электрогонок продолжится 11 февраля новым этапом в индийском Хайдерабаде.

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