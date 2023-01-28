Верляйн сделал победный дубль в Саудовской Аравии и вышел в лидеры Формулы Е
Как и днем раньше, немецкий гонщик Porsche прорвался в победе на уличной трассе в пригороде Эр-Рияда, а Джейк Деннис из Andretti финишировал вторым
Команда Porsche и ее лидер Паскаль Верляйн недвусмысленно обозначили свои претензии на успех в новом сезоне электроформулы. Не имея явного преимущества в скорости, немцы очень точно действовали в тактике и смогли выиграть во второй раз за два дня. В пятницу они одержали победу с девятого места на решетке, в субботу повторили с пятого.
Опередив Себастьена Буэми уже на старте, Верляйн затем позволил тройке лидеров вести борьбу между собой, не вмешиваясь в их соперничество и не теряя энергию.
Митч Эванс и обладатель поула Джейк Хьюз увлеклись дуэлью между собой, и на 12-м круге Паскаль сумел обогнать британского дебютанта сезона из команды McLaren. А уже на следующем позади оказался и лидер Jaguar Эванс.
Следом, грамотно выбрав момент для активации дополнительной энергии, Верляйн оставил позади и своего соотечественника Рене Раста, который в нынешнем сезоне также защищает цвета McLaren.
После этого гонщик Porsche лидировал до самого финиша и стал сильнейшим во второй раз за уик-энд. За два дня он выиграл больше гонок, чем за всю предыдущую карьеру в электроформулах, начиная с 2018 года.
Джейк Деннис, Andretti Autosport
Фото: Андреас Байль
Как и днем ранее, на середине половине дистанции серьезно ускорился Джейк Деннис. Гонщик Andretti в этот раз стартовал шестым и даже потерял одну позицию на первом круге, но затем в интервале семи кругов оставил позади пятерых соперников и вновь финишировал вторым.
На рестарте после аварии Нико Мюллера на 27-м круге Деннис даже попробовал атаковать Верляйна, но тот удержался впереди, даже несмотря на 3-минутное преимущество в мощности у преследователя.
Раст взял верх в острой дуэли с Сэмом Бердом за нижнюю ступень подиума, по ходу соперники несколько раз опережали друг друга.
Обладатель поула Хьюз в итоге финишировал пятым на последних джоулях энергии. Из-за того, что он потерял скорость, вынужден был притормозить и Эванс – что позволило Себастьену Буэми проскочить под клетчатым флагом на шестое место.
Первые очки в ФЕ заработал дебютант Саша Фенестраз, а вот действующий чемпион мира Стоффель Вандорн второй день остался только 11-м – бельгиец использовал лишь один из двух обязательных режимов повышенной мощности и получил 24 секунды штрафа.
По итогам прошедших этапов в Мехико и Эд-Диръие Паскаль Верляйн вышел в лидеры общего зачета ФЕ с 68 очками. У Джейка Денниса, который поднялся на подиум во всех трех прошедших гонках, 62 балла а вот все остальные отстали уже куда серьезней: занимающего третью строчку Буэми только 31 очко.
Сезон электрогонок продолжится 11 февраля новым этапом в индийском Хайдерабаде.
Результаты субботней гонки Формулы Е в Эр-Рияде
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