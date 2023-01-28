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Верляйн сделал победный дубль в Саудовской Аравии и вышел в лидеры Формулы Е

Как и днем раньше, немецкий гонщик Porsche прорвался в победе на уличной трассе в пригороде Эр-Рияда, а Джейк Деннис из Andretti финишировал вторым

Джейк Боксолл-Легг
Автор:
, Журналист (Autosport)
Верляйн сделал победный дубль в Саудовской Аравии и вышел в лидеры Формулы Е
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Команда Porsche и ее лидер Паскаль Верляйн недвусмысленно обозначили свои претензии на успех в новом сезоне электроформулы. Не имея явного преимущества в скорости, немцы очень точно действовали в тактике и смогли выиграть во второй раз за два дня. В пятницу они одержали победу с девятого места на решетке, в субботу повторили с пятого. 

Опередив Себастьена Буэми уже на старте, Верляйн затем позволил тройке лидеров вести борьбу между собой, не вмешиваясь в их соперничество и не теряя энергию. 

Митч Эванс и обладатель поула Джейк Хьюз увлеклись дуэлью между собой, и на 12-м круге Паскаль сумел обогнать британского дебютанта сезона из команды McLaren. А уже на следующем позади оказался и лидер Jaguar Эванс.

Следом, грамотно выбрав момент для активации дополнительной энергии, Верляйн оставил позади и своего соотечественника Рене Раста, который в нынешнем сезоне также защищает цвета McLaren. 

После этого гонщик Porsche лидировал до самого финиша и стал сильнейшим во второй раз за уик-энд. За два дня он выиграл больше гонок, чем за всю предыдущую карьеру в электроформулах, начиная с 2018 года. 

Джейк Деннис, Andretti Autosport

Джейк Деннис, Andretti Autosport

Фото: Андреас Байль

Как и днем ранее, на середине половине дистанции серьезно ускорился Джейк Деннис. Гонщик Andretti в этот раз стартовал шестым и даже потерял одну позицию на первом круге, но затем в интервале семи кругов оставил позади пятерых соперников и вновь финишировал вторым. 

На рестарте после аварии Нико Мюллера на 27-м круге Деннис даже попробовал атаковать Верляйна, но тот удержался впереди, даже несмотря на 3-минутное преимущество в мощности у преследователя. 

Раст взял верх в острой дуэли с Сэмом Бердом за нижнюю ступень подиума, по ходу соперники несколько раз опережали друг друга. 

Обладатель поула Хьюз в итоге финишировал пятым на последних джоулях энергии. Из-за того, что он потерял скорость, вынужден был притормозить и Эванс – что позволило Себастьену Буэми проскочить под клетчатым флагом на шестое место. 

Первые очки в ФЕ заработал дебютант Саша Фенестраз, а вот действующий чемпион мира Стоффель Вандорн второй день остался только 11-м – бельгиец использовал лишь один из двух обязательных режимов повышенной мощности и получил 24 секунды штрафа.  

По итогам прошедших этапов в Мехико и Эд-Диръие Паскаль Верляйн вышел в лидеры общего зачета ФЕ с 68 очками. У Джейка Денниса, который поднялся на подиум во всех трех прошедших гонках, 62 балла а вот все остальные отстали уже куда серьезней:   занимающего третью строчку Буэми только 31 очко. 

Сезон электрогонок продолжится 11 февраля новым этапом в индийском Хайдерабаде.  

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Результаты субботней гонки Формулы Е в Эр-Рияде

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 50'40.304  
2 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 50'41.556 1.252
3 Germany Рене Раст United Kingdom McLaren 50'44.858 4.554
4 United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing 50'45.155 4.851
5 United Kingdom Джейк Хьюз United Kingdom McLaren 50'51.173 10.869
6 Switzerland Себастьен Буэми United Kingdom Virgin Racing 50'51.251 10.947
7 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 50'51.392 11.088
8 France Саша Фенестраз Japan Nissan e.dams 50'52.713 12.409
9 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Maserati Racing 50'53.057 12.753
10 United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom NIO Formula E Team 50'53.579 13.275
11 Belgium Стоффель Вандорн United States Dragon Racing 50'53.876 13.572
12 Portugal Антониу Феликс да Кошта Germany Porsche Team 50'55.533 15.229
13 Germany Андре Лоттерер United States Andretti Autosport 50'55.927 15.623
14 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 50'57.342 17.038
15 France Норман Нато Japan Nissan e.dams 50'59.873 19.569
16 Brazil Лукас ди Грасси India Mahindra Racing 51'01.100 20.796
17 France Жан-Эрик Вернь United States Dragon Racing 51'01.525 21.221
18 Brazil Сержиу Сетте Камара United Kingdom NIO Formula E Team 51'02.547 22.243
19 South Africa Кельвин ван дер Линде Germany Audi Sport Team Abt 51'05.595 25.291
20 Germany Максимилиан Гюнтер Monaco Maserati Racing 51'07.441 27.137
  United Kingdom Оливер Роуленд India Mahindra Racing 40'01.832 10 Laps
  Switzerland Нико Мюллер Germany Audi Sport Team Abt 30'35.005 15 Laps
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