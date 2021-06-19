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Формула E / Пуэбла I Отчет о квалификации

Верляйн принес Porsche первый поул в сезоне Формулы Е

Автор:
, Ответственный редактор

По итогам субботней сессии в мексиканской Пуэбле тройка лидеров уместилась в 0,1 секунды

Верляйн принес Porsche первый поул в сезоне Формулы Е

Сезон электроформулы продолжился в Мексике – однако в этот раз уик-энд проходит не на знакомой по Ф1 трассе имени братьев Родригес (там сейчас развернут госпиталь), а на автодроме в городе Пуэбла – с десяток лет назад сюда уже приезжали участники WTCC.

В первый из двух гоночных дней никому из лидеров сезона не удалось обеспечить себе хорошую стартовую позицию: по регламенту они выехали на трассу в первой квалификационной группе, когда условия были далеко не оптимальными. 

Вдобавок, пилоты устроили на трассе толчею, пытаясь получить преимущество слип-стрима, помешали друг другу – и в итоге оказались во втором и даже третьем десятке. Возглавляющий общий зачет Робин Фрейнс и вовсе ошибся в первом же повороте быстрого круга, потому будет стартовать 22-м.

Зато гонщики второй группы использовали свой шанс – пятеро из них прошли в суперпоул. Три верхних строчки по итогам групповой части заняли Паскаль Верляйн, Оливер Роуленд и Джейк Деннис.

В финале они выезжали на трассу в обратном порядке. Деннис опередил всех, кто провел свои попытки до него, Роуленд проехал круг еще на 0,041 быстрее – а затем Верляйн улучшил результат гонщика Nissan eDAMS еще на 0,058 секунды.

Для Паскаля это первый поул в Формуле Е за два года и первый после перехода в Porsche. У немецкого концерна в 2021 году также пока не было квалификационных успехов. 

Дебютант серии Джоэль Эрикссон, который заменяет в Dragon выступающего в этот уик-энд в DTM Нико Мюллера, показал 14-ю скорость. 

Результаты субботней квалификации Формулы Е в Мексике

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 1'23.780  
2 United Kingdom Оливер Роуленд France DAMS 1'23.838 0.058
3 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 1'23.879 0.099
4 France Жан-Эрик Вернь China Techeetah 1'24.282 0.502
5 Germany Максимилиан Гюнтер United States Andretti Autosport 1'25.095 1.315
6 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi 1'27.217 3.437
7 United Kingdom Александр Симс India Mahindra Racing 1'24.425 0.645
8 Brazil Лукас ди Грасси Germany Audi Sport Team Abt 1'24.489 0.709
9 Brazil Сержиу Сетте Камара United States Dragon Racing 1'24.706 0.926
10 Germany Рене Раст Germany Audi Sport Team Abt 1'24.818 1.038
11 Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team 1'24.832 1.052
12 Portugal Антониу Феликс да Кошта China Techeetah 1'24.881 1.101
13 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 1'24.934 1.154
14 Sweden Джоэль Эрикссон United States Dragon Racing 1'24.992 1.212
15 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 1'25.352 1.572
16 Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes 1'25.387 1.607
17 United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team 1'25.404 1.624
18 United Kingdom Алекс Линн India Mahindra Racing 1'25.593 1.813
19 France Норман Нато Monaco Venturi 1'25.730 1.950
20 United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing 1'25.788 2.008
21 Switzerland Себастьен Буэми France DAMS 1'25.809 2.029
22 Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing 1'26.146 2.366
23 Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes 1'26.413 2.633
24 United Kingdom Том Бломквист United Kingdom NIO Formula E Team 1'30.568 6.788
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