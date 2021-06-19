Верляйн принес Porsche первый поул в сезоне Формулы Е

Сезон электроформулы продолжился в Мексике – однако в этот раз уик-энд проходит не на знакомой по Ф1 трассе имени братьев Родригес (там сейчас развернут госпиталь), а на автодроме в городе Пуэбла – с десяток лет назад сюда уже приезжали участники WTCC.

В первый из двух гоночных дней никому из лидеров сезона не удалось обеспечить себе хорошую стартовую позицию: по регламенту они выехали на трассу в первой квалификационной группе, когда условия были далеко не оптимальными.

Вдобавок, пилоты устроили на трассе толчею, пытаясь получить преимущество слип-стрима, помешали друг другу – и в итоге оказались во втором и даже третьем десятке. Возглавляющий общий зачет Робин Фрейнс и вовсе ошибся в первом же повороте быстрого круга, потому будет стартовать 22-м.

Зато гонщики второй группы использовали свой шанс – пятеро из них прошли в суперпоул. Три верхних строчки по итогам групповой части заняли Паскаль Верляйн, Оливер Роуленд и Джейк Деннис.

В финале они выезжали на трассу в обратном порядке. Деннис опередил всех, кто провел свои попытки до него, Роуленд проехал круг еще на 0,041 быстрее – а затем Верляйн улучшил результат гонщика Nissan eDAMS еще на 0,058 секунды.

Для Паскаля это первый поул в Формуле Е за два года и первый после перехода в Porsche. У немецкого концерна в 2021 году также пока не было квалификационных успехов.

Дебютант серии Джоэль Эрикссон, который заменяет в Dragon выступающего в этот уик-энд в DTM Нико Мюллера, показал 14-ю скорость.

Результаты субботней квалификации Формулы Е в Мексике