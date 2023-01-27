Верляйн принес Porsche победу в Формуле Е с девятого места на старте
Немецкий пилот пробился к победе на городской трассе в пригороде Эр-Рияда, которая стала для его команды первой в сезоне. Подиум дополнили Джейк Деннис (Andretti) и Сэм Берд (Jaguar)
Долгое время казалось, что сильнейшим в пятничном заезде второго этапа сезона станет Берд – ветеран ФЕ быстро разобрался с Джейком Хьюзом и обладателем поула Себастьеном Буэми и на восьмом круге возглавил пелотон.
Однако тем временем позади прорывался Верляйн: он смог отыграть три позиции на первом круге, к середине дистанции был уже третьим, а вскоре в свою очередь опередил Буэми и поднялся на второе место.
Вскоре Паскаль настиг Берда, но первая атака оказалась неудачной: гонщик Porsche вышел было вперед перед «эской», но затормозил слишком поздно и вновь уступил лидерство.
Однако еще через четыре круга Верляйн повторил свой маневр, но в этот раз не допустил ошибки и возглавил гонку. Так как энергии у него осталось чуть больше, чем у британца из Jaguar, судьба победы казалась решенной.
Но в этот момент на сцене появился новый игрок. Стартовавший 11-м Джейк Деннис в концовке обгонял одного соперника за другим. За восемь кругов он поднялся с шестого места на второе, но подготовить атаку на Верляйна не успел.
Тот грамотно оборонялся, благодаря чему принес Porsche вторую победу в истории – после прошлогодней Мексики – и первую для машин третьего поколения.
Паскаль Верляйн, Porsche, победитель гонки
Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Успех немецкого производителя подтвердил и Деннис, ведь его команда Andretti также использует силовые установки Porsche.
Берд, для которого гонка стала 100-й в ФЕ (как, собственно, и для самого чемпионата), замкнул призовую тройку. Это его первый подиум с позапрошлого сезона.
Буэми остался четвертым, а за его спиной под клетчатым флагом едва не произошла серьезная авария. У Рене Раста закончилась энергия, и в его медленную машину лишь чудом не влетел Ник Кэссиди.
Митч Эванс финишировал на трассе восьмым, но 5-секундный штраф за слишком активную борьбу с Растом в первых поворотах стоил гонщику потери двух позиций.
Еще до старта выбыл из борьбы Макси Гюнтер – пилот Maserati попал в серьезную аварию на квалификации, и его машину не успели восстановить к гонке.
Благодаря двум подиумам из двух возможных таблицу личного зачета возглавил Джейк Деннис – но положение изменится уже в субботу, когда в пригороде Эр-Рияда состоится вторая гонка уик-энда электроформулы.
Результаты пятничной гонки Формулы Е в Эр-Рияде
Деннис принес Andretti победу в первой гонке новой эры Формулы Е
Верляйн сделал победный дубль в Саудовской Аравии и вышел в лидеры Формулы Е
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