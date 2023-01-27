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Верляйн принес Porsche победу в Формуле Е с девятого места на старте

Немецкий пилот пробился к победе на городской трассе в пригороде Эр-Рияда, которая стала для его команды первой в сезоне. Подиум дополнили Джейк Деннис (Andretti) и Сэм Берд (Jaguar)

Александр Кабановский
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Верляйн принес Porsche победу в Формуле Е с девятого места на старте
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Долгое время казалось, что сильнейшим в пятничном заезде второго этапа сезона станет Берд – ветеран ФЕ быстро разобрался с Джейком Хьюзом и обладателем поула Себастьеном Буэми и на восьмом круге возглавил пелотон. 

Однако тем временем позади прорывался Верляйн: он смог отыграть три позиции на первом круге, к середине дистанции был уже третьим, а вскоре в свою очередь опередил Буэми и поднялся на второе место. 

Вскоре Паскаль настиг Берда, но первая атака оказалась неудачной: гонщик Porsche вышел было вперед перед «эской», но затормозил слишком поздно и вновь уступил лидерство. 

Однако еще через четыре круга Верляйн повторил свой маневр, но в этот раз не допустил ошибки и возглавил гонку. Так как энергии у него осталось чуть больше, чем у британца из Jaguar, судьба победы казалась решенной. 

Но в этот момент на сцене появился новый игрок. Стартовавший 11-м Джейк Деннис в концовке обгонял одного соперника за другим. За восемь кругов он поднялся с шестого места на второе, но подготовить атаку на Верляйна не успел. 

Тот грамотно оборонялся, благодаря чему принес Porsche вторую победу в истории – после прошлогодней Мексики – и первую для машин третьего поколения. 

Паскаль Верляйн, Porsche, победитель гонки

Паскаль Верляйн, Porsche, победитель гонки

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Успех немецкого производителя подтвердил и Деннис, ведь его команда Andretti также использует силовые установки Porsche.

Берд, для которого гонка стала 100-й в ФЕ (как, собственно, и для самого чемпионата), замкнул призовую тройку. Это его первый подиум с позапрошлого сезона. 

Буэми остался четвертым, а за его спиной под клетчатым флагом едва не произошла серьезная авария. У Рене Раста закончилась энергия, и в его медленную машину лишь чудом не влетел Ник Кэссиди. 

Митч Эванс финишировал на трассе восьмым, но 5-секундный штраф за слишком активную борьбу с Растом в первых поворотах стоил гонщику потери двух позиций. 

Еще до старта выбыл из борьбы Макси Гюнтер – пилот Maserati попал в серьезную аварию на квалификации, и его машину не успели восстановить к гонке.

Благодаря двум подиумам из двух возможных таблицу личного зачета возглавил Джейк Деннис – но положение изменится уже в субботу, когда в пригороде Эр-Рияда состоится вторая гонка уик-энда электроформулы.  

Результаты пятничной гонки Формулы Е в Эр-Рияде

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 47'45.567  
2 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 47'46.098 0.531
3 United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing 47'49.093 3.526
4 Switzerland Себастьен Буэми United Kingdom Virgin Racing 47'51.615 6.048
5 Germany Рене Раст United Kingdom McLaren 47'53.038 7.471
6 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 47'53.181 7.614
7 France Жан-Эрик Вернь United States Dragon Racing 47'57.961 12.394
8 United Kingdom Джейк Хьюз United Kingdom McLaren 48'00.754 15.187
9 Germany Андре Лоттерер United States Andretti Autosport 48'01.130 15.563
10 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 48'03.481 17.914
11 Belgium Стоффель Вандорн United States Dragon Racing 48'11.874 26.307
12 France Норман Нато Japan Nissan e.dams 48'12.637 27.070
13 Brazil Лукас ди Грасси India Mahindra Racing 48'14.366 28.799
14 United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom NIO Formula E Team 48'22.885 37.318
15 Brazil Сержиу Сетте Камара United Kingdom NIO Formula E Team 48'30.601 45.034
16 South Africa Кельвин ван дер Линде Germany Audi Sport Team Abt 48'45.702 1'00.135
17 France Саша Фенестраз Japan Nissan e.dams 48'55.114 1'09.547
18 Portugal Антониу Феликс да Кошта Germany Porsche Team 48'22.025 1 Lap
19 United Kingdom Оливер Роуленд India Mahindra Racing 48'38.092 1 Lap
  Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Maserati Racing 40'12.453 7 Laps
  Switzerland Нико Мюллер Germany Audi Sport Team Abt 17'25.216 26 Laps
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Деннис принес Andretti победу в первой гонке новой эры Формулы Е

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