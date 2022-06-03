Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Abt вернется в Формулу Е с мотором Mahindra Следующая / Эванс выиграл гонку ФЕ в Джакарте, да Кошта лишился подиума
Формула E / Джакарта Новости

Верляйн потерял пять позиций на старте ФЕ в Джакарте

На болиде Porsche пришлось отремонтировать конвертор

Автор:
Верляйн потерял пять позиций на старте ФЕ в Джакарте
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Накануне старта этапа Формулы Е в Джакарте, который пройдет в этот уик-энд, пилот Porsche Паскаль Верляйн был оштрафован потерей пяти позиций на старте.

Причиной стало обращение команды к FIA с просьбой о вскрытии запломбированного конвертора постоянного тока. По регламенту, на каждом болиде команда может использовать только два таких элемента на сезон.

Проверка потребовалась после этапа в Монако. Там Верляйн стартовал с первого ряда и захватил лидерство в гонке, но был вынужден уступить его после технического схода.

По иронии, вскрытие конвертора показало его исправность. Представители команды под наблюдением FIA лишь добавили недостающий клей в специальные места, после чего закрыли узел.

Напомним, что конвертор по сути регулирует подачу электроэнергии от стандартизированной тяговой батареи на электромотор, который команды делают самостоятельно.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Abt вернется в Формулу Е с мотором Mahindra
Предыдущая новость

Abt вернется в Формулу Е с мотором Mahindra
Следующая новость

Эванс выиграл гонку ФЕ в Джакарте, да Кошта лишился подиума

Эванс выиграл гонку ФЕ в Джакарте, да Кошта лишился подиума
Загрузить комментарии
Больше от
Джейк Боксалл-Легг
Элбон потеряет три позиции на старте гонки в Австралии
Формула 1

Элбон потеряет три позиции на старте гонки в Австралии

В новом сезоне Формулы Е у Jaguar появится клиентская команда
Формула E

В новом сезоне Формулы Е у Jaguar появится клиентская команда

Старые трассы Формулы Е не подойдут новым машинам
Формула E

Старые трассы Формулы Е не подойдут новым машинам

Самое важное:

Вернь: Эванс должно быть удивился, что обогнал меня
Формула E Формула E

Вернь: Эванс должно быть удивился, что обогнал меня

Эванс выиграл гонку ФЕ в Джакарте, да Кошта лишился подиума
Формула E Формула E

Эванс выиграл гонку ФЕ в Джакарте, да Кошта лишился подиума

Верляйн потерял пять позиций на старте ФЕ в Джакарте
Формула E Формула E

Верляйн потерял пять позиций на старте ФЕ в Джакарте

Abt вернется в Формулу Е с мотором Mahindra
Формула E Формула E

Abt вернется в Формулу Е с мотором Mahindra

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.