Верляйн потерял пять позиций на старте ФЕ в Джакарте

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Накануне старта этапа Формулы Е в Джакарте, который пройдет в этот уик-энд, пилот Porsche Паскаль Верляйн был оштрафован потерей пяти позиций на старте.

Причиной стало обращение команды к FIA с просьбой о вскрытии запломбированного конвертора постоянного тока. По регламенту, на каждом болиде команда может использовать только два таких элемента на сезон.

Проверка потребовалась после этапа в Монако. Там Верляйн стартовал с первого ряда и захватил лидерство в гонке, но был вынужден уступить его после технического схода.

По иронии, вскрытие конвертора показало его исправность. Представители команды под наблюдением FIA лишь добавили недостающий клей в специальные места, после чего закрыли узел.

Напомним, что конвертор по сути регулирует подачу электроэнергии от стандартизированной тяговой батареи на электромотор, который команды делают самостоятельно.