Верляйн победил в Формуле Е впервые с января
Немец из Porsche стал сильнейшим в субботней гонке в Джакарте после того, как два пилота Jaguar столкнулись между собой
Победителем квалификации на улицах Джакарты довольно неожиданно стал Макси Гюнтер из Maserati, однако после старта гонки он ничего не смог противопоставить своему соотечественнику Паскалю Верляйну. Тот начинал борьбу третьим, но сразу же опередил Джейка Денниса из Andretti, а затем оставил позади и Гюнтера.
Возглавив гонку на четвертом круге, Паскаль больше не упускал инициативу, хотя Деннис, также сумевший опередить обладателя поула, несколько раз пробовал атаковать его.
Самым острым оказался выпад на 24-м круге, когда британский пилот сместился внутрь перед первым поворотом – но Верляйн не уступил и вынудил соперника убрать ногу с газа. На финише соперников разделили полсекунды – это первый успех пилота Porsche после январского этапа в Саудовской Аравии, – а Гюнтер замкнул призовой подиум.
Действующий чемпион мира Стоффель Вандорн добился лучшего в сезоне четвертого результата, опередив своего партнера по DS Penske Жана-Эрика Верня.
Лидер общего зачета Ник Кэссиди из Envision стартовал с десятого места и явно не имел темпа для серьезной борьбы – он финишировал седьмым.
Митч Эванс, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6
Фото: Гарет Харфорд / Motorsport Images
Еще более скверным день получился для Jaguar: как в индийском Хайдерабаде, Сэм Берд и Митч Эванс столкнулись между собой – на этот раз в первом же повороте гонки. Оба смогли поехать дальше, но в итоге замкнули протокол.
По сумме очков Верляйн вплотную подобрался к Кэссиди, но все изменится уже в воскресенье, когда участники электроформулы проведут вторую гонку уик-энда в Индонезии.
Результаты субботней гонки Формулы Е в Джакарте
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|1
|Паскаль Верляйн
|Porsche Team
|2
|Джейк Деннис
|Andretti Autosport
|0.477
|3
|Максимилиан Гюнтер
|Maserati Racing
|1.413
|4
|Стоффель Вандорн
|Dragon Racing
|3.871
|5
|Жан-Эрик Вернь
|Dragon Racing
|4.986
|6
|Эдоардо Мортара
|Maserati Racing
|5.587
|7
|Ник Кэссиди
|Virgin Racing
|5.982
|8
|Антониу Феликс да Кошта
|Porsche Team
|20.136
|9
|Робин Фрейнс
|Audi Sport Team Abt
|21.687
|10
|Джейк Хьюз
|McLaren
|23.356
|11
|Нико Мюллер
|Audi Sport Team Abt
|23.792
|12
|Рене Раст
|McLaren
|25.002
|13
|Норман Нато
|Nissan e.dams
|25.162
|14
|Даниэль Тиктум
|NIO Formula E Team
|28.824
|15
|Лукас ди Грасси
|Mahindra Racing
|29.495
|16
|Саша Фенестраз
|Nissan e.dams
|30.822
|17
|Давид Бекманн
|Andretti Autosport
|31.079
|18
|Сержиу Сетте Камара
|NIO Formula E Team
|32.102
|19
|Роберто Мери
|Mahindra Racing
|46.662
|20
|Себастьен Буэми
|Virgin Racing
|1'00.081
|21
|Сэм Берд
|Jaguar Racing
|1'09.072
|22
|Митч Эванс
|Jaguar Racing
|3 Laps
|Полные результаты
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