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Формула E / Джакарта I Отчет о гонке

Верляйн победил в Формуле Е впервые с января

Немец из Porsche стал сильнейшим в субботней гонке в Джакарте после того, как два пилота Jaguar столкнулись между собой

Рахит Тукрал
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Паскаль Верляйн, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3

Победителем квалификации на улицах Джакарты довольно неожиданно стал Макси Гюнтер из Maserati, однако после старта гонки он ничего не смог противопоставить своему соотечественнику Паскалю Верляйну. Тот начинал борьбу третьим, но сразу же опередил Джейка Денниса из Andretti, а затем оставил позади и Гюнтера.  

Возглавив гонку на четвертом круге, Паскаль больше не упускал инициативу, хотя Деннис, также сумевший опередить обладателя поула, несколько раз пробовал атаковать его. 

Самым острым оказался выпад на 24-м круге, когда британский пилот сместился внутрь перед первым поворотом – но Верляйн не уступил и вынудил соперника убрать ногу с газа. На финише соперников разделили полсекунды – это первый успех пилота Porsche после январского этапа в Саудовской Аравии, – а Гюнтер замкнул призовой подиум.  

Действующий чемпион мира Стоффель Вандорн добился лучшего в сезоне четвертого результата, опередив своего партнера по DS Penske Жана-Эрика Верня. 

Лидер общего зачета Ник Кэссиди из Envision стартовал с десятого места и явно не имел темпа для серьезной борьбы – он финишировал седьмым.

Митч Эванс, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6

Митч Эванс, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6

Фото: Гарет Харфорд / Motorsport Images

Еще более скверным день получился для Jaguar: как в индийском Хайдерабаде, Сэм Берд и Митч Эванс столкнулись между собой – на этот раз в первом же повороте гонки. Оба смогли поехать дальше, но в итоге замкнули протокол. 

По сумме очков Верляйн вплотную подобрался к Кэссиди, но все изменится уже в воскресенье, когда участники электроформулы проведут вторую гонку уик-энда в Индонезии. 

Результаты субботней гонки Формулы Е в Джакарте

Позиция Гонщик Команда Отрыв
1 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team  
2 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 0.477
3 Germany Максимилиан Гюнтер Monaco Maserati Racing 1.413
4 Belgium Стоффель Вандорн United States Dragon Racing 3.871
5 France Жан-Эрик Вернь United States Dragon Racing 4.986
6 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Maserati Racing 5.587
7 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 5.982
8 Portugal Антониу Феликс да Кошта Germany Porsche Team 20.136
9 Netherlands Робин Фрейнс Germany Audi Sport Team Abt 21.687
10 United Kingdom Джейк Хьюз United Kingdom McLaren 23.356
11 Switzerland Нико Мюллер Germany Audi Sport Team Abt 23.792
12 Germany Рене Раст United Kingdom McLaren 25.002
13 France Норман Нато Japan Nissan e.dams 25.162
14 United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom NIO Formula E Team 28.824
15 Brazil Лукас ди Грасси India Mahindra Racing 29.495
16 France Саша Фенестраз Japan Nissan e.dams 30.822
17 Germany Давид Бекманн United States Andretti Autosport 31.079
18 Brazil Сержиу Сетте Камара United Kingdom NIO Formula E Team 32.102
19 Spain Роберто Мери India Mahindra Racing 46.662
20 Switzerland Себастьен Буэми United Kingdom Virgin Racing 1'00.081
21 United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing 1'09.072
22 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 3 Laps
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