Верляйн победил в Формуле Е впервые с января

Победителем квалификации на улицах Джакарты довольно неожиданно стал Макси Гюнтер из Maserati, однако после старта гонки он ничего не смог противопоставить своему соотечественнику Паскалю Верляйну. Тот начинал борьбу третьим, но сразу же опередил Джейка Денниса из Andretti, а затем оставил позади и Гюнтера.

Возглавив гонку на четвертом круге, Паскаль больше не упускал инициативу, хотя Деннис, также сумевший опередить обладателя поула, несколько раз пробовал атаковать его.

Самым острым оказался выпад на 24-м круге, когда британский пилот сместился внутрь перед первым поворотом – но Верляйн не уступил и вынудил соперника убрать ногу с газа. На финише соперников разделили полсекунды – это первый успех пилота Porsche после январского этапа в Саудовской Аравии, – а Гюнтер замкнул призовой подиум.

Действующий чемпион мира Стоффель Вандорн добился лучшего в сезоне четвертого результата, опередив своего партнера по DS Penske Жана-Эрика Верня.

Лидер общего зачета Ник Кэссиди из Envision стартовал с десятого места и явно не имел темпа для серьезной борьбы – он финишировал седьмым.

Митч Эванс, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6 Фото: Гарет Харфорд / Motorsport Images

Еще более скверным день получился для Jaguar: как в индийском Хайдерабаде, Сэм Берд и Митч Эванс столкнулись между собой – на этот раз в первом же повороте гонки. Оба смогли поехать дальше, но в итоге замкнули протокол.

По сумме очков Верляйн вплотную подобрался к Кэссиди, но все изменится уже в воскресенье, когда участники электроформулы проведут вторую гонку уик-энда в Индонезии.

Результаты субботней гонки Формулы Е в Джакарте