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Формула E / Эд-Диръия II / Новость

Вернь стартует с последнего места из-за смены батареи

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Вернь стартует с последнего места из-за смены батареи
Автор:
, Редактор
Соавтор: Джейк Боксолл-Легг
23 нояб. 2019 г., 11:24

Первый этап нового сезона складывается для действующего чемпиона Формулы Е не лучшим образом. Очередной неприятной новостью стала необходимость замены накануне субботней квалификации одного из ключевых узлов.

Накануне субботней квалификации механики команды DS Techeetah были вынуждены поменять тяговую батарею на автомобиле Жана-Эрика Верня. На этом настояли технические специалисты компании McLaren Applied Technologies, официального поставщика тяговых аккумуляторов. Специалисты осмотрели машину в связи с повреждением задней части автомобиля по ходу субботней тренировки, на которой Вернь потерял контроль над машиной в 17-м повороте трассы в Эр-Рияде.

«Батарея требует проверки, если во время инцидента был превышен определенный порог перегрузок, – прокомментировал ситуацию руководитель DS Techeetah Марк Престон. – Сотрудники МАТ демонтировали батарею и осмотрели ее в своей технической зоне. И насколько я понимаю, нашли кое-какие повреждения. Мы рассчитывали, что нам вернут ее в рабочем состоянии – но выяснилось, что это произойдет только на следующем этапе в Сантьяго».

За смену батареи в Формуле Е предусмотрен штраф в виде потери 20-ти позиций на стартовой решетке. Так как ранее на квалификации француз показал только 11-й результат, получение такого штрафа означает перемещение действующего чемпиона на последнее место. Так как Вернь физически не может потерять 20 позиций – не исключено, что он получит дополнительный штраф по ходу гонки. Однако этот факт еще должны подтвердить представители FIA.

Напомним, в пятницу на первой квалификации сезона Вернь также стал 11-м, а до финиша не добрался: гонщик DS Techeetah был вынужден прекратить борьбу из-за неисправностей рулевого управления. 

Еще одной новостью после квалификации стало лишение Митча Эванса времени суперпоула: на взвешивании по окончании квалификации Jaguar новозеландца оказался легче минимальных 900 кг. Это значит, что с завоеванного в суперпоуле 4-го места Эванс переместится на 6-е – после группового этапа квалификации автомобили также взвешивались, и в тот момент болид команды Jaguar соответствовал техтребованиям.

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Об этой статье

Серия Формула E
Этап Эд-Диръия II
Сессия Гонка
Пилоты Жан-Эрик Вернь
Команды Techeetah
Автор Алекс Калинаукас

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