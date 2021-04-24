Вандорн завоевал поул Формулы Е в Валенсии

Mercedes завоевала четвертый поул Формулы Е подряд. Стоффель Вандорн стал быстрее всех в квалификации этапа в Валенсии. Для самого Вандорна этот поул стал четвертым в карьере.

Менее трех сотых обладателю поула уступил действующий чемпион серии Антониу Феликс да Кошта, который занял второе место на стартовой решетке. Тройку лидеров замкнул партнер Вандорна по Mercedes Ник де Врис.

Лидеры сезона из Jaguar провалили квалификацию: Сэм Берд занял 21-е место, а Митч Эванс - 18-е. Бывшие чемпионы ФЕ также не показали сильных результатов: Жан-Эрик Вернь стал 13-м, а Лукас ди Грасси - 22-м.