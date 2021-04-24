Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Формула Е обнародовала окончательный календарь. В нем есть Лондон, Нью-Йорк и одна новая трасса
Формула E / Валенсия / Отчет о квалификации

Вандорн завоевал поул Формулы Е в Валенсии

Автор:
, редактор

Mercedes доминировала в квалификации, а лидеры сезона провалились

Вандорн завоевал поул Формулы Е в Валенсии

Mercedes завоевала четвертый поул Формулы Е подряд. Стоффель Вандорн стал быстрее всех в квалификации этапа в Валенсии. Для самого Вандорна этот поул стал четвертым в карьере.

Менее трех сотых обладателю поула уступил действующий чемпион серии Антониу Феликс да Кошта, который занял второе место на стартовой решетке. Тройку лидеров замкнул партнер Вандорна по Mercedes Ник де Врис. 

Лидеры сезона из Jaguar провалили квалификацию: Сэм Берд занял 21-е место, а Митч Эванс - 18-е. Бывшие чемпионы ФЕ также не показали сильных результатов: Жан-Эрик Вернь стал 13-м, а Лукас ди Грасси - 22-м. 

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв км/ч
1 Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes 1'26.494   225.546
2 Portugal Антониу Феликс да Кошта China Techeetah 1'26.522 0.028 225.473
3 Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes 1'26.730 0.236 224.932
4 Germany Максимилиан Гюнтер United States Andretti Autosport 1'26.943 0.449 224.381
5 United Kingdom Алекс Линн India Mahindra Racing 1'27.022 0.528 224.177
6 Switzerland Себастьен Буэми France DAMS 1'27.053 0.559 224.097
7 Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team 1'26.933 0.439 224.407
8 France Норман Нато Monaco Venturi 1'26.979 0.485 224.288
9 United Kingdom Оливер Роуленд France DAMS 1'27.002 0.508 224.229
10 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 1'27.008 0.514 224.213
11 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 1'27.072 0.578 224.049
12 United Kingdom Александр Симс India Mahindra Racing 1'27.109 0.615 223.953
13 France Жан-Эрик Вернь China Techeetah 1'27.157 0.663 223.830
14 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 1'27.177 0.683 223.779
15 Germany Рене Раст Germany Audi Sport Team Abt 1'27.290 0.796 223.489
16 Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing 1'27.317 0.823 223.420
17 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi 1'27.338 0.844 223.366
18 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 1'27.442 0.948 223.101
19 Brazil Сержиу Сетте Камара United States Dragon Racing 1'27.456 0.962 223.065
20 United Kingdom Том Бломквист United Kingdom NIO Formula E Team 1'27.481 0.987 223.001
21 United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing 1'27.619 1.125 222.650
22 Brazil Лукас ди Грасси Germany Audi Sport Team Abt 1'27.634 1.140 222.612
23 Switzerland Нико Мюллер United States Dragon Racing 1'27.644 1.150 222.586
24 United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team 1'28.524 2.030 220.374
Полные результаты
Поделились
Комментарии
Формула Е обнародовала окончательный календарь. В нем есть Лондон, Нью-Йорк и одна новая трасса

Предыдущая новость

Формула Е обнародовала окончательный календарь. В нем есть Лондон, Нью-Йорк и одна новая трасса
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула E
Этап Валенсия
Сессия Квал-я
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Экс-спортдиректор Ferrari сравнил Леклера и Алонсо

2
Формула 1

Гасли замахнулся на борьбу с Mercedes и Red Bull

3
Формула 1

Две гонки в США – это много? В McLaren предложили сделать три

4
Формула 1

Red Bull подписала первый контракт с известным мотористом. Раньше он работал в Mercedes

23ч
5
Формула 1

Помните, как Макс улетел перед рестартом, а Леклер не обогнал его? Вот в чем причина

5дн
Самое важное:
Вандорн завоевал поул Формулы Е в Валенсии
Формула E

Вандорн завоевал поул Формулы Е в Валенсии

51мин
Формула Е обнародовала окончательный календарь. В нем есть Лондон, Нью-Йорк и одна новая трасса
Формула E

Формула Е обнародовала окончательный календарь. В нем есть Лондон, Нью-Йорк и одна новая трасса

22 апр. 2021 г.
Формула Е проведет уик-энд в Монако не на трассе Ф1. Тодт попросил
Формула E

Формула Е проведет уик-энд в Монако не на трассе Ф1. Тодт попросил

16 апр. 2021 г.
Вылетают все! Крайне аварийная гонка Формулы Е в Риме принесла победу Mercedes
Формула E

Вылетают все! Крайне аварийная гонка Формулы Е в Риме принесла победу Mercedes

11 апр. 2021 г.
Воскресная квалификация Формулы Е в Риме превратилась в схватку двух новичков
Формула E

Воскресная квалификация Формулы Е в Риме превратилась в схватку двух новичков

11 апр. 2021 г.
Последние видео
Porsche в Формуле Е: сражение продолжается 00:35
Формула E
25 февр. 2021 г.

Porsche в Формуле Е: сражение продолжается

Что такое режим атаки и фанбуст — уникальные придумки Формулы Е 00:54
Формула E
15 авг. 2020 г.

Что такое режим атаки и фанбуст — уникальные придумки Формулы Е

Лучшие моменты виртуальной гонки Формулы Е в Гонконге 01:37
Формула E
25 апр. 2020 г.

Лучшие моменты виртуальной гонки Формулы Е в Гонконге

Старт кибергонки Формулы Е в Гонконге: видео 01:05
Формула E
25 апр. 2020 г.

Старт кибергонки Формулы Е в Гонконге: видео

Дуэль в Монако. Гонщики Формулы Е устроили красивую битву за подиум 00:15
Формула E
19 апр. 2020 г.

Дуэль в Монако. Гонщики Формулы Е устроили красивую битву за подиум

Иван Матушкин More from
Иван Матушкин
Две гонки в США – это много? В McLaren предложили сделать три
Формула 1 / Новость

Две гонки в США – это много? В McLaren предложили сделать три

Боттас не повредил силовую установку в аварии
Формула 1 / Новость

Боттас не повредил силовую установку в аварии

Экс-спортдиректор Ferrari сравнил Леклера и Алонсо
Формула 1 / Новость

Экс-спортдиректор Ferrari сравнил Леклера и Алонсо

Самое читаемое Сегодня

Экс-спортдиректор Ferrari сравнил Леклера и Алонсо
Формула 1 Формула 1 / Новость

Экс-спортдиректор Ferrari сравнил Леклера и Алонсо

Гасли замахнулся на борьбу с Mercedes и Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Гасли замахнулся на борьбу с Mercedes и Red Bull

Две гонки в США – это много? В McLaren предложили сделать три
Формула 1 Формула 1 / Новость

Две гонки в США – это много? В McLaren предложили сделать три

Red Bull подписала первый контракт с известным мотористом. Раньше он работал в Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull подписала первый контракт с известным мотористом. Раньше он работал в Mercedes

Помните, как Макс улетел перед рестартом, а Леклер не обогнал его? Вот в чем причина
Формула 1 Формула 1 / Новость

Помните, как Макс улетел перед рестартом, а Леклер не обогнал его? Вот в чем причина

Мазепин: Не стал бы впадать в панику – я проведу в Формуле 1 как минимум несколько лет
Формула 1 Формула 1 / Новости

Мазепин: Не стал бы впадать в панику – я проведу в Формуле 1 как минимум несколько лет

Инженер Mercedes рассказал о еще одной проблеме Боттаса в Имоле
Формула 1 Формула 1 / Новость

Инженер Mercedes рассказал о еще одной проблеме Боттаса в Имоле

Вандорн завоевал поул Формулы Е в Валенсии
Формула E Формула E / Отчет о квалификации

Вандорн завоевал поул Формулы Е в Валенсии

Самое важное:

Вандорн завоевал поул Формулы Е в Валенсии
Формула E Формула E / Отчет о квалификации

Вандорн завоевал поул Формулы Е в Валенсии

Формула Е обнародовала окончательный календарь. В нем есть Лондон, Нью-Йорк и одна новая трасса
Формула E Формула E / Новость

Формула Е обнародовала окончательный календарь. В нем есть Лондон, Нью-Йорк и одна новая трасса

Формула Е проведет уик-энд в Монако не на трассе Ф1. Тодт попросил
Формула E Формула E / Новости

Формула Е проведет уик-энд в Монако не на трассе Ф1. Тодт попросил

Вылетают все! Крайне аварийная гонка Формулы Е в Риме принесла победу Mercedes
Формула E Формула E / Отчет о гонке

Вылетают все! Крайне аварийная гонка Формулы Е в Риме принесла победу Mercedes

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.