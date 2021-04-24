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Вандорн завоевал поул Формулы Е в Валенсии
Автор: Иван Матушкин , редактор
Mercedes доминировала в квалификации, а лидеры сезона провалились
Mercedes завоевала четвертый поул Формулы Е подряд. Стоффель Вандорн стал быстрее всех в квалификации этапа в Валенсии. Для самого Вандорна этот поул стал четвертым в карьере.
Менее трех сотых обладателю поула уступил действующий чемпион серии Антониу Феликс да Кошта, который занял второе место на стартовой решетке. Тройку лидеров замкнул партнер Вандорна по Mercedes Ник де Врис.
Лидеры сезона из Jaguar провалили квалификацию: Сэм Берд занял 21-е место, а Митч Эванс - 18-е. Бывшие чемпионы ФЕ также не показали сильных результатов: Жан-Эрик Вернь стал 13-м, а Лукас ди Грасси - 22-м.
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|км/ч
|1
|Стоффель Вандорн
|Mercedes
|1'26.494
|225.546
|2
|Антониу Феликс да Кошта
|Techeetah
|1'26.522
|0.028
|225.473
|3
|Ник де Врис
|Mercedes
|1'26.730
|0.236
|224.932
|4
|Максимилиан Гюнтер
|Andretti Autosport
|1'26.943
|0.449
|224.381
|5
|Алекс Линн
|Mahindra Racing
|1'27.022
|0.528
|224.177
|6
|Себастьен Буэми
|DAMS
|1'27.053
|0.559
|224.097
|7
|Андре Лоттерер
|Porsche Team
|1'26.933
|0.439
|224.407
|8
|Норман Нато
|Venturi
|1'26.979
|0.485
|224.288
|9
|Оливер Роуленд
|DAMS
|1'27.002
|0.508
|224.229
|10
|Паскаль Верляйн
|Porsche Team
|1'27.008
|0.514
|224.213
|11
|Ник Кэссиди
|Virgin Racing
|1'27.072
|0.578
|224.049
|12
|Александр Симс
|Mahindra Racing
|1'27.109
|0.615
|223.953
|13
|Жан-Эрик Вернь
|Techeetah
|1'27.157
|0.663
|223.830
|14
|Джейк Деннис
|Andretti Autosport
|1'27.177
|0.683
|223.779
|15
|Рене Раст
|Audi Sport Team Abt
|1'27.290
|0.796
|223.489
|16
|Робин Фрейнс
|Virgin Racing
|1'27.317
|0.823
|223.420
|17
|Эдоардо Мортара
|Venturi
|1'27.338
|0.844
|223.366
|18
|Митч Эванс
|Jaguar Racing
|1'27.442
|0.948
|223.101
|19
|Сержиу Сетте Камара
|Dragon Racing
|1'27.456
|0.962
|223.065
|20
|Том Бломквист
|NIO Formula E Team
|1'27.481
|0.987
|223.001
|21
|Сэм Берд
|Jaguar Racing
|1'27.619
|1.125
|222.650
|22
|Лукас ди Грасси
|Audi Sport Team Abt
|1'27.634
|1.140
|222.612
|23
|Нико Мюллер
|Dragon Racing
|1'27.644
|1.150
|222.586
|24
|Оливер Тёрви
|NIO Formula E Team
|1'28.524
|2.030
|220.374
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула E
|Этап
|Валенсия
|Сессия
|Квал-я
|Автор
|Иван Матушкин
Вандорн завоевал поул Формулы Е в Валенсии
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