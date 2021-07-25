Вандорн выиграл воскресную квалификацию ФЕ в Лондоне
Гонщик Mercedes стал сильнейшим в сырых условиях, первая шестерка уложилась в 0,2 секунды
Квалификационный формат Формулы Е ставит лидеров сезона в заведомо невыгодные условия: на групповой стадии они выезжают на трассу первыми, когда условия далеки от оптимальных.
Однако в случае сдвоенных уик-эндов этот негативный эффект несколько смягчается ко второму гоночному дню – и в Лондоне, где вдобавок моросил дождь, этим смог воспользоваться Стоффель Вандорн, завоевавший второй поул в сезоне.
Бельгиец входил во вторую группу и смог пройти в финал с четвертым временем. В решающей стадии, когда все решали сотые доли секунды, пилот Mercedes лучше всех проехал первый сектор, что и стало залогом его успеха.
Оливер Роуленд из Nissan e.DAMS после дисквалификации в субботу показал второе время, отстав на 0,041 секунду. Обладатель субботнего поула Алекс Линн на этот раз стал лучшим в групповой стадии, но в финале остался только третьим, проиграв 0,067.
Ник де Врис пробился в финал из первой группы и обеспечил себе очень важную в плане борьбы за титул четвертую позицию на решетке.
Митч Эванс допустивший ошибку в первом же повороте, и Макси Гюнтер замкнули шестерку сильнейших, которая уместилась в 0,217 секунды.
Лидер общего зачета Сэм Берд вновь остался в третьем десятке, как и его главный преследователь Антониу Феликс да Кошта. Триумфатор субботы Джейк Деннис остался 17-м.
Восьмерых гонщиков оштрафовали на 1000 евро за слишком низкую скорость на круге возвращения в боксы.
Результаты второй квалификации ФЕ в Лондоне
|Позиция
|#
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|км/ч
|1
|5
|Стоффель Вандорн
|Mercedes
|1'20.181
|101.111
|2
|22
|Оливер Роуленд
|DAMS
|1'20.222
|0.041
|101.059
|3
|94
|Алекс Линн
|Mahindra Racing
|1'20.248
|0.067
|101.026
|4
|17
|Ник де Врис
|Mercedes
|1'20.353
|0.172
|100.894
|5
|20
|Митч Эванс
|Jaguar Racing
|1'20.376
|0.195
|100.865
|6
|28
|Максимилиан Гюнтер
|Andretti Autosport
|1'20.398
|0.217
|100.838
|7
|99
|Паскаль Верляйн
|Porsche Team
|1'20.569
|0.388
|100.624
|8
|4
|Робин Фрейнс
|Virgin Racing
|1'20.620
|0.439
|100.560
|9
|7
|Сержиу Сетте Камара
|Dragon Racing
|1'20.641
|0.460
|100.534
|10
|11
|Лукас ди Грасси
|Audi Sport Team Abt
|1'20.750
|0.569
|100.398
|11
|23
|Себастьен Буэми
|DAMS
|1'20.812
|0.631
|100.321
|12
|33
|Рене Раст
|Audi Sport Team Abt
|1'20.924
|0.743
|100.182
|13
|71
|Норман Нато
|Venturi
|1'20.977
|0.796
|100.117
|14
|88
|Том Бломквист
|NIO Formula E Team
|1'20.988
|0.807
|100.103
|15
|6
|Джоэль Эрикссон
|Dragon Racing
|1'21.010
|0.829
|100.076
|16
|36
|Андре Лоттерер
|Porsche Team
|1'21.038
|0.857
|100.041
|17
|27
|Джейк Деннис
|Andretti Autosport
|1'21.042
|0.861
|100.037
|18
|37
|Ник Кэссиди
|Virgin Racing
|1'21.043
|0.862
|100.035
|19
|29
|Александр Симс
|Mahindra Racing
|1'21.064
|0.883
|100.009
|20
|48
|Эдоардо Мортара
|Venturi
|1'21.080
|0.899
|99.990
|21
|10
|Сэм Берд
|Jaguar Racing
|1'21.108
|0.927
|99.955
|22
|13
|Антониу Феликс да Кошта
|Techeetah
|1'21.195
|1.014
|99.848
|23
|25
|Жан-Эрик Вернь
|Techeetah
|1'21.244
|1.063
|99.788
|24
|8
|Оливер Тёрви
|NIO Formula E Team
|1'21.847
|1.666
|99.053
Предыдущая новость
«Тупой» и «нелепый». Гонщики ФЕ поругались после финиша
Следующая новость
Дерзкая тактика принесла ди Грасси победу в ФЕ – но судьи отобрали ее