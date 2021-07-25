Вандорн выиграл воскресную квалификацию ФЕ в Лондоне

Квалификационный формат Формулы Е ставит лидеров сезона в заведомо невыгодные условия: на групповой стадии они выезжают на трассу первыми, когда условия далеки от оптимальных.

Однако в случае сдвоенных уик-эндов этот негативный эффект несколько смягчается ко второму гоночному дню – и в Лондоне, где вдобавок моросил дождь, этим смог воспользоваться Стоффель Вандорн, завоевавший второй поул в сезоне.

Бельгиец входил во вторую группу и смог пройти в финал с четвертым временем. В решающей стадии, когда все решали сотые доли секунды, пилот Mercedes лучше всех проехал первый сектор, что и стало залогом его успеха.

Оливер Роуленд из Nissan e.DAMS после дисквалификации в субботу показал второе время, отстав на 0,041 секунду. Обладатель субботнего поула Алекс Линн на этот раз стал лучшим в групповой стадии, но в финале остался только третьим, проиграв 0,067.

Ник де Врис пробился в финал из первой группы и обеспечил себе очень важную в плане борьбы за титул четвертую позицию на решетке.

Митч Эванс допустивший ошибку в первом же повороте, и Макси Гюнтер замкнули шестерку сильнейших, которая уместилась в 0,217 секунды.

Лидер общего зачета Сэм Берд вновь остался в третьем десятке, как и его главный преследователь Антониу Феликс да Кошта. Триумфатор субботы Джейк Деннис остался 17-м.

Восьмерых гонщиков оштрафовали на 1000 евро за слишком низкую скорость на круге возвращения в боксы.

Результаты второй квалификации ФЕ в Лондоне