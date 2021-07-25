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Формула E / Лондон II Отчет о квалификации

Вандорн выиграл воскресную квалификацию ФЕ в Лондоне

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, Ответственный редактор

Гонщик Mercedes стал сильнейшим в сырых условиях, первая шестерка уложилась в 0,2 секунды

Вандорн выиграл воскресную квалификацию ФЕ в Лондоне

Квалификационный формат Формулы Е ставит лидеров сезона в заведомо невыгодные условия: на групповой стадии они выезжают на трассу первыми, когда условия далеки от оптимальных.

Однако в случае сдвоенных уик-эндов этот негативный эффект несколько смягчается ко второму гоночному дню – и в Лондоне, где вдобавок моросил дождь, этим смог воспользоваться Стоффель Вандорн, завоевавший второй поул в сезоне.

Бельгиец входил во вторую группу и смог пройти в финал с четвертым временем. В решающей стадии, когда все решали сотые доли секунды, пилот Mercedes лучше всех проехал первый сектор, что и стало залогом его успеха. 

Оливер Роуленд из Nissan e.DAMS после дисквалификации в субботу показал второе время, отстав на 0,041 секунду. Обладатель субботнего поула Алекс Линн на этот раз стал лучшим в групповой стадии, но в финале остался только третьим, проиграв 0,067.

Ник де Врис пробился в финал из первой группы и обеспечил себе очень важную в плане борьбы за титул четвертую позицию на решетке. 

Митч Эванс  допустивший ошибку в первом же повороте, и Макси Гюнтер замкнули шестерку сильнейших, которая уместилась в 0,217 секунды. 

Лидер общего зачета Сэм Берд вновь остался в третьем десятке, как и его главный преследователь Антониу Феликс да Кошта. Триумфатор субботы Джейк Деннис остался 17-м.

Восьмерых гонщиков оштрафовали на 1000 евро за слишком низкую скорость на круге возвращения в боксы.

Результаты второй квалификации ФЕ в Лондоне

Позиция # Гонщик Команда Время Отрыв км/ч
1 5 Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes 1'20.181   101.111
2 22 United Kingdom Оливер Роуленд France DAMS 1'20.222 0.041 101.059
3 94 United Kingdom Алекс Линн India Mahindra Racing 1'20.248 0.067 101.026
4 17 Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes 1'20.353 0.172 100.894
5 20 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 1'20.376 0.195 100.865
6 28 Germany Максимилиан Гюнтер United States Andretti Autosport 1'20.398 0.217 100.838
7 99 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 1'20.569 0.388 100.624
8 4 Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing 1'20.620 0.439 100.560
9 7 Brazil Сержиу Сетте Камара United States Dragon Racing 1'20.641 0.460 100.534
10 11 Brazil Лукас ди Грасси Germany Audi Sport Team Abt 1'20.750 0.569 100.398
11 23 Switzerland Себастьен Буэми France DAMS 1'20.812 0.631 100.321
12 33 Germany Рене Раст Germany Audi Sport Team Abt 1'20.924 0.743 100.182
13 71 France Норман Нато Monaco Venturi 1'20.977 0.796 100.117
14 88 United Kingdom Том Бломквист United Kingdom NIO Formula E Team 1'20.988 0.807 100.103
15 6 Sweden Джоэль Эрикссон United States Dragon Racing 1'21.010 0.829 100.076
16 36 Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team 1'21.038 0.857 100.041
17 27 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 1'21.042 0.861 100.037
18 37 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 1'21.043 0.862 100.035
19 29 United Kingdom Александр Симс India Mahindra Racing 1'21.064 0.883 100.009
20 48 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi 1'21.080 0.899 99.990
21 10 United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing 1'21.108 0.927 99.955
22 13 Portugal Антониу Феликс да Кошта China Techeetah 1'21.195 1.014 99.848
23 25 France Жан-Эрик Вернь China Techeetah 1'21.244 1.063 99.788
24 8 United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team 1'21.847 1.666 99.053

 

 

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