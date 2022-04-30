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Формула E / Монако Отчет о гонке

Вандорн выиграл в Монако и стал лидером сезона Формулы Е

Гонка стала провалом для команды Porsche: один их болид сломался, второй разбился

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Вандорн выиграл в Монако и стал лидером сезона Формулы Е
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Пилот Mercedes Стоффель Вандорн смог воспользоваться проблемами соперников и выиграть гонку Формулы Е в Монако. Это первая победа бельгийца в сезоне, однако благодаря ей Вандорн вышел в лидеры общего зачета. 

Обладателем поула стал Митч Эванс. Однако герой прошлого этапа в Риме не смог реализовать его в победу: будучи вынужден активно обороняться в начале гонки, он потратил больше энергии, чем соперники, и во второй части дистанции новозеландцу пришлось экономить.

Этим попытались воспользоваться сразу несколько пилотов, но получилось только у Вандорна. Жан-Эрик Вернь также имел шансы побороться за победу, но ему не повезло впустую активировать режим атаки прямо перед выездом машины безопасности.

Кроме того, помимо Верня и Вандорна, Эванса обогнал и Паскаль Верляйн, который был лидером гонки до тех пор, пока не был вынужден сойти из-за поломки своего электромобиля Porsche.

На этом проблемы Porsche не закончились. За 14 минут до истечения времени в мягком отбойнике оказался напарник Верляйна Андре Лоттерер. В стену его выдавил Оливер Роуленд, который, впрочем, и сам пострадал в аварии и был вынужден сойти. Четвертым сошедшим на этапе стал напарник Эванса Сэм Берд, который сломался на первых кругах гонки.

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв Очки
1 Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes 51'12.473   25
2 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 51'13.758 1.285 21
3 France Жан-Эрик Вернь France Techeetah 51'15.766 3.293 15
4 Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing 51'15.940 3.467 13
5 Portugal Антониу Феликс да Кошта France Techeetah 51'16.425 3.952 10
6 Brazil Лукас ди Грасси Monaco Venturi 51'20.606 8.133 8
7 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 51'27.746 15.273 6
8 Switzerland Себастьен Буэми France DAMS 51'30.246 17.773 4
9 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 51'30.293 17.820 2
10 Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes 51'30.756 18.283 1
11 United Kingdom Александр Симс India Mahindra Racing 51'31.823 19.350  
12 United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom NIO Formula E Team 51'32.229 19.756  
13 Brazil Сержиу Сетте Камара United States Dragon Racing 51'35.367 22.894  
14 Italy Антонио Джовинацци United States Dragon Racing 51'35.460 22.987  
15 United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team 51'35.671 23.198  
16 United States Оливер Эскью United States Andretti Autosport 51'35.905 23.432  
17 Germany Максимилиан Гюнтер France DAMS 51'52.141 39.668  
  Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi 40'23.244 7 Laps  
  United Kingdom Оливер Роуленд India Mahindra Racing 30'28.714 12 Laps  
  Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team 30'28.955 12 Laps  
  Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 24'11.896 15 Laps  
  United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing 11'38.444 23 Laps  
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