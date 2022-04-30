Вандорн выиграл в Монако и стал лидером сезона Формулы Е

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Пилот Mercedes Стоффель Вандорн смог воспользоваться проблемами соперников и выиграть гонку Формулы Е в Монако. Это первая победа бельгийца в сезоне, однако благодаря ей Вандорн вышел в лидеры общего зачета.

Обладателем поула стал Митч Эванс. Однако герой прошлого этапа в Риме не смог реализовать его в победу: будучи вынужден активно обороняться в начале гонки, он потратил больше энергии, чем соперники, и во второй части дистанции новозеландцу пришлось экономить.

Этим попытались воспользоваться сразу несколько пилотов, но получилось только у Вандорна. Жан-Эрик Вернь также имел шансы побороться за победу, но ему не повезло впустую активировать режим атаки прямо перед выездом машины безопасности.

Кроме того, помимо Верня и Вандорна, Эванса обогнал и Паскаль Верляйн, который был лидером гонки до тех пор, пока не был вынужден сойти из-за поломки своего электромобиля Porsche.

На этом проблемы Porsche не закончились. За 14 минут до истечения времени в мягком отбойнике оказался напарник Верляйна Андре Лоттерер. В стену его выдавил Оливер Роуленд, который, впрочем, и сам пострадал в аварии и был вынужден сойти. Четвертым сошедшим на этапе стал напарник Эванса Сэм Берд, который сломался на первых кругах гонки.