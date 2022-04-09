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Формула E / Рим I Отчет о квалификации

Вандорн принес Mercedes третий поул в четвертой гонке ФЕ в сезоне

Вторым стартует Робин Фрейнс, лидер чемпионата Эдоардо Мортара даже не вышел из группы

Вандорн принес Mercedes третий поул в четвертой гонке ФЕ в сезоне
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Пилот Mercedes Стоффель Вандорн завоевал поул на старте первой гонки Формулы Е в Риме. В финале квалификации он уверенно опередил гонщика команды Envision Робина Фрейнса.

В первом же групповом заезде из борьбы выбыли лидер общего зачете Эдоардо Мортара и оба пилота Jaguar, а лучшее время осталось за Джейком Деннисом. Причем Сэм Берд не успел начать свою последнюю попытку из-за того, что его перед началом круга подрезал и заставил замедлиться Себастьян Буэми. После окончания сессии Берд подошел к машине Буэми и сказал сопернику явно эмоциональные слова.

Второй групповой заезд запомнился доминированием пилотов DS Techeetah. Помимо них борьбу продолжили оба пилота Mercedes и оба гонщика Porsche. Впрочем, уже из четвертьфиналов в полном составе вышла только команда Mercedes.

В полуфиналах проиграли два чемпиона ФЕ: Антониу Феликс да Кошта и Ник де Врис. Они стартуют завтра со второго ряда решетки.

Наконец, в финале Вандорн опередил Фрейнса на 0,349 секунды.

Напомним, что в этот уик-энд в Риме проходят две гонки Формулы Е. Первая стартует уже сегодня, в 16:00 по московскому времени.

 Стартовая решетка первой гонки Формулы Е в Риме:

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв км/ч
1 Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes      
2 Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing      
3 Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes      
4 Portugal Антониу Феликс да Кошта France Techeetah      
5 France Жан-Эрик Вернь France Techeetah      
6 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport      
7 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team      
8 Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team      
9 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing      
10 United Kingdom Оливер Роуленд India Mahindra Racing      
11 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi      
12 Brazil Лукас ди Грасси Monaco Venturi      
13 United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing      
14 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing      
15 United Kingdom Александр Симс India Mahindra Racing      
16 Germany Максимилиан Гюнтер France DAMS      
17 Switzerland Себастьен Буэми France DAMS      
18 United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team      
19 United States Оливер Эскью United States Andretti Autosport      
20 Brazil Сержиу Сетте Камара United States Dragon Racing      
21 United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom NIO Formula E Team      
22 Italy Антонио Джовинацци United States Dragon Racing      
Полные результаты
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