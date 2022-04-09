Вандорн принес Mercedes третий поул в четвертой гонке ФЕ в сезоне

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Пилот Mercedes Стоффель Вандорн завоевал поул на старте первой гонки Формулы Е в Риме. В финале квалификации он уверенно опередил гонщика команды Envision Робина Фрейнса.

В первом же групповом заезде из борьбы выбыли лидер общего зачете Эдоардо Мортара и оба пилота Jaguar, а лучшее время осталось за Джейком Деннисом. Причем Сэм Берд не успел начать свою последнюю попытку из-за того, что его перед началом круга подрезал и заставил замедлиться Себастьян Буэми. После окончания сессии Берд подошел к машине Буэми и сказал сопернику явно эмоциональные слова.

Второй групповой заезд запомнился доминированием пилотов DS Techeetah. Помимо них борьбу продолжили оба пилота Mercedes и оба гонщика Porsche. Впрочем, уже из четвертьфиналов в полном составе вышла только команда Mercedes.

В полуфиналах проиграли два чемпиона ФЕ: Антониу Феликс да Кошта и Ник де Врис. Они стартуют завтра со второго ряда решетки.

Наконец, в финале Вандорн опередил Фрейнса на 0,349 секунды.

Напомним, что в этот уик-энд в Риме проходят две гонки Формулы Е. Первая стартует уже сегодня, в 16:00 по московскому времени.

Стартовая решетка первой гонки Формулы Е в Риме: