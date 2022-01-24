Вандорн: Правила 2022 года усложняют работу гонщикам в ФЕ

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В 2022 году Формулу Е ждут некоторые изменения. Так, в зависимости от режима, максимальная мощность болидов будет увеличена с 200 и 235 киловатт до 220 и 250 киловатт при том, что емкость батарей не изменится, а расход энергии в пиковых режимах увеличится.

Меняется и формат квалификации. Если раньше пилоты делились на несколько групп и у гонщика была только одна попытка показать лучшее время, то теперь групп в первой части будет всего две, а в течение отведенных десяти минут попыток можно будет совершить несколько.

Что это значит для пилота? Об этом изданию The Race рассказал гонщик Mercedes Стоффель Вандорн.

«Увеличение максимальной мощности двигателей до 220 и 250 киловатт кое-что изменит, – говорит Вандорн. – Это увеличит нагрузку на шины, кроме того станет сложнее контролировать расход энергии. Для всех это станет новым вызовом.

Кроме того, формат квалификации также усложнится. В прежние годы трасса прогрессировала, и тот, кто выезжал последним, получал преимущество. Но от тебя и команды не так зависело, когда ты выйдешь на трассу: последними всегда выезжали аутсайдеры.

Теперь всем даются одинаковые возможности, но ты и твоя команда сами решают, когда выезжать в отведенное время. Единственное требование – это проехать первый быстрый круг в течение шести минут после открытия трека. Но потом у тебя все равно остается время на второй быстрый круг по уже прорезиненной трассе, на который еще нужно успеть».