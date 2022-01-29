Вандорн объяснил, как отдал напарнику победу в Формуле Е

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Команда Mercedes добилась максимального результата на старте нового чемпионата электроформулы: ее гонщики занимали две первых позиции по ходу всей дистанции и в итоге поднялись на верхние ступени подиума.

Читайте также: Первая гонка Формулы Е в этом году закончилась дублем Mercedes

При этом по ходу дистанции поначалу лидировал обладатель поула Стоффель Вандорн, но сначала выезд машины безопасности позволил действующему чемпиону мира Нику де Врису оказаться вплотную за партнером по команде, а затем гонщики и вовсе обменялись позициями, что стало залогом победы голландца.

Как рассказал Вандорн, он упустил победу исключительно из-за собственной ошибки, так как не смог правильно заехать в зону активации дополнительной мощности.

«Я пропустил третью контрольную точку, – признался Стоффель. – А это значило, что просто подарил полторы-две секунды. И винить в этом могу только себя.

До этого гонка складывалась отлично. Я лидировал, у нас был отличный темп. Мы сохраняли достаточно энергии и были уверены, что делаем все правильно. Но потом я просто отдал Нику позицию. После этого оставалось лишь ехать за ним к дублю на финише.

Я расстроен, что допустил эту ошибку. Но в целом день вышел позитивным, и мы можем быть довольны таким стартом сезона».

Де Врис начал с победы второй сезон ФЕ подряд

«Результат такой же, но ощущения другие, – отметил он. – В этот раз я сам себе все осложнил, въехав в стену на первом же круге первой тренировки. После этого мне пришлось вновь обретать уверенность в себе и машине.

Да, мне немного повезло с ошибкой Стоффеля, но в итоге для нас все сложилось здорово».

Вторая гонке Формулы Е пройдет в Саудовской Аравии в субботу.

Стоффель Вандорн, Mercedes-Benz EQ, второе место, Ник де Врис, Mercedes-Benz EQ, победитель гонки Фото: Сэм Бэгнолл / Motorsport Images