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Формула E / Эд-Диръия I Новости

Вандорн объяснил, как отдал напарнику победу в Формуле Е

Автор:
, Журналист (Autosport)

Бельгийский пилот уверенно лидировал в дебютной гонке нового сезона, однако в итоге закончил ее лишь вторым, следом за Ником де Врисом

Вандорн объяснил, как отдал напарнику победу в Формуле Е
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Команда Mercedes добилась максимального результата на старте нового чемпионата электроформулы: ее гонщики занимали две первых позиции по ходу всей дистанции и в итоге поднялись на верхние ступени подиума. 

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При этом по ходу дистанции поначалу лидировал обладатель поула Стоффель Вандорн, но сначала выезд машины безопасности позволил действующему чемпиону мира Нику де Врису оказаться вплотную за партнером по команде, а затем гонщики и вовсе обменялись позициями, что стало залогом победы голландца.

Как рассказал Вандорн, он упустил победу исключительно из-за собственной ошибки, так как не смог правильно заехать в зону активации дополнительной мощности.

«Я пропустил третью контрольную точку, – признался Стоффель. – А это значило, что просто подарил полторы-две секунды. И винить в этом могу только себя.

До этого гонка складывалась отлично. Я лидировал, у нас был отличный темп. Мы сохраняли достаточно энергии и были уверены, что делаем все правильно. Но потом я просто отдал Нику позицию. После этого оставалось лишь ехать за ним к дублю на финише.

Я расстроен, что допустил эту ошибку. Но в целом день вышел позитивным, и мы можем быть довольны таким стартом сезона». 

Де Врис начал с победы второй сезон ФЕ подряд  

«Результат такой же, но ощущения другие, – отметил он. – В этот раз я сам себе все осложнил, въехав в стену на первом же круге первой тренировки. После этого мне пришлось вновь обретать уверенность в себе и машине. 

Да, мне немного повезло с ошибкой Стоффеля, но в итоге для нас все сложилось здорово».

Вторая гонке Формулы Е пройдет в Саудовской Аравии в субботу. 

Стоффель Вандорн, Mercedes-Benz EQ, второе место, Ник де Врис, Mercedes-Benz EQ, победитель гонки

Стоффель Вандорн, Mercedes-Benz EQ, второе место, Ник де Врис, Mercedes-Benz EQ, победитель гонки

Фото: Сэм Бэгнолл / Motorsport Images

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