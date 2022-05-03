Вандорн нашел себе место в ФЕ на 2023 год. А Джовинацци – нет

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Победитель этапа Формулы Е в Монако Стоффель Вандорн в будущем сезоне будет выступать за команду DS Penske, пишет издание The Race. Его напарником станет двухкратный чемпион электрической Формулы Жан-Эрик Вернь.

Для Вандорна это возможность остаться в чемпионате после ухода из него команды Mercedes. Его нынешний напарник Ник Де Врис, вероятно, сосредоточится на гонках на выносливость.

При этом действующий напарник Верня, Антониу Феликс да Кошта почти наверняка заменит Андре Лоттерера в Porsche.

Приход Верня и Вандорна в Penske оставляет без работы Антонио Джовинацци и Серджиу Сетте Камара. При этом в следующем сезоне в чемпионате будет команда McLaren, состав которой пока не утвержден.

Не совсем ясной остается судьба команды Techeetah, за которую сейчас выступают Вернь и да Кошта. В начале года были слухи о ее возможном уходе, однако официального подтверждения этому не было.