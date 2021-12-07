В последнее время наметилась явная тенденция бегства немецких производителей из Формулы Е. Audi и BMW уже покинули серию, для Mercedes предстоящий сезон станет последним.

У марки Porsche, которая пришла в ФЕ только в 2019-м, есть действующий контракт с организаторами чемпионата мира, рассчитанный до конца 2024 года. Представители бренда заявили, что намерены выполнить его – но вот что будет дальше, это совершенно другой вопрос.

Новый глава гоночных программ концерна Томас Лауденбах рассказал, что в 2022-м совет директоров рассмотрит вопрос о том, какая программа станет главной для Porsche в ближайшем будущем. Также он оценил итоги прошедшего чемпионата ФЕ, где команда не смогла одержать ни одной победы. Паскаль Верляйн финишировал первым в Мексике, но его дисквалифицировали из-за административной ошибки.

На пресс-конференции для избранных СМИ Лауденбах сказал: «Успехи оказались не столь серьезными, как мы ожидали. Это факт. Наша цель – выигрывать гонки, именно за этим мы пришли в чемпионат.

Сейчас решение о продолжении выступлений проходит через стадии оформления. В будущем году мы окончательно определимся с тем, станем ли участвовать дальше».

В Porsche прямо увязали этот вопрос с программой возвращения в Ф1. Ожидается, что именно этот бренд выберет концерн Volkswagen Group для запуска новой программы с 2026 года. Сейчас детали этого проекта согласовываются с FIA и уже представленными в чемпионате производителями.

«Не секрет, что мы думаем [об Ф1], – отметил Лауденбах. – Но когда принималось решение о выступлениях в Формуле Е вплоть до десятого сезона, никто еще не принимал в расчет вопрос о Формуле 1.

Два эти проекта совершенно разные. Пока никакого решения по Ф1 еще нет, но когда оно будет принято, то неизбежно повлияет на остальные наши гоночные программы».

Porsche завершила минувший сезон ФЕ на восьмом месте из 12 возможных. Новый сезон электрогонок стартует в конце января в Саудовской Аравии, за немецкую команду продолжат выступать Верняйн и Андре Лоттерер.

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