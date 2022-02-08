В новом сезоне Формулы Е у Jaguar появится клиентская команда

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С сезона 2022-2023 в Формулы Е вступят в силу новые технические требования, благодаря которым болельщики увидят автомобили третьего поколения (Gen3). И как раз в первые годы новой эры у Jaguar впервые появится клиентская команда: коллектив будет поставлять электродвигатели для Envision Racing.

Envision пользовалась услугами Audi на протяжении всех лет действия текущего регламента (Gen2). Но поскольку немецкий производитель покинул чемпионат перед нынешним сезоном и собирается окончательно «свернуть» программу перед переходом чемпионата на Gen3, команде пришлось искать себе нового поставщика на будущие годы.

Напомним, что благодаря новым техническим требованиям мощность электродвигателя повысится до 350 кВт. Ранее босс ФЕ даже высказывал опасения, что из-за увеличившихся скоростей некоторые небольшие и узкие городские трассы могут стать непригодными для более быстрых машин.