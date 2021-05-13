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Формула E Новости

В календаре Формулы Е появятся четыре новые гонки

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В следующем сезоне электрогонки планируют приехать сразу на несколько трасс, где не были никогда прежде

В календаре Формулы Е появятся четыре новые гонки

В нынешнем чемпионате мира Формулы Е позади уже четыре этапа и семь гоночных заездов. Участникам осталось провести летние уик-энды в Мексике, Лондоне, Берлине и Нью-Йорке.

Между тем, как стало известно Motorsport.com, в июне организаторы серии собираются представит календарь на следующий сезон – и там будет сразу несколько интересных новинок. 

Ожидается, что Формула Е наконец-то посетит Джакарту и Сеул – гонки в столицах Индонезии и Республики Корея должны были пройти еще прошлой весной, но эти планы нарушил коронавирус. 

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Еще два города станут совершенно новыми – это канадский Ванкувер и голландский Эйндховен. В обоих случаях проведение этапа уже получило поддержку местных властей. 

Сооснователь и операционный директор ФЕ Альберто Лонго рассказал: «Позвольте мне отметить, что календарь на следующий сезон выглядит фантастически.

Формула Е нравится городам, партнерам и производителям. Если говорить о календаре, то там будет как минимум два новых города».

Альберто Лонго, операционный директор Формулы Е

Альберто Лонго, операционный директор Формулы Е

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Лонго пояснил, что новыми он считает только города, которые прежде не попадали в сферу интересов чемпионата – Джакарта и Сеул такими считаться уже не могут.

«Еще у нас будут два города, объявленных прежде, – пояснил он. – К сожалению, из-за COVID мы так и не смогли провести этапы ни в Сеуле, ни в Джакарте. Надеюсь, они вернутся в календарь восьмого сезона. 

Со множеством новых гонок он обещает получиться захватывающим. Я бы назвал его лучшим из тех, что нам удавалось собирать за все это время. Добиться такого во время пандемии дорогого стоит».

Ванкувер рассчитывает на трехлетний контракт с Формулой Е и первый этап в июле 2022 года. Возможно, для гонок будет в каком-то виде использоваться городская трасса, принимавшая соревнования Indycar с 1990 по 2004 годы.

Марк Бланделл на городской трассе в Ванкувере. Этап CART 1999 года

Марк Бланделл на городской трассе в Ванкувере. Этап CART 1999 года

Фото: Motorsport Images

Если верить слухам, новый сезон электроформулы стартует в декабре 2021 года. Помимо уже названных, в него могут войти некоторые гонки из нынешнего сезона, а также проводившиеся прежде этапы в Сантьяго, китайской Санье и Париже. 

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Росберг упал с мотоцикла в Монако и застрял: видео

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Об этой статье

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Автор Мэтт Кью

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