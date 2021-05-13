В календаре Формулы Е появятся четыре новые гонки
В следующем сезоне электрогонки планируют приехать сразу на несколько трасс, где не были никогда прежде
В нынешнем чемпионате мира Формулы Е позади уже четыре этапа и семь гоночных заездов. Участникам осталось провести летние уик-энды в Мексике, Лондоне, Берлине и Нью-Йорке.
Между тем, как стало известно Motorsport.com, в июне организаторы серии собираются представит календарь на следующий сезон – и там будет сразу несколько интересных новинок.
Ожидается, что Формула Е наконец-то посетит Джакарту и Сеул – гонки в столицах Индонезии и Республики Корея должны были пройти еще прошлой весной, но эти планы нарушил коронавирус.
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Еще два города станут совершенно новыми – это канадский Ванкувер и голландский Эйндховен. В обоих случаях проведение этапа уже получило поддержку местных властей.
Сооснователь и операционный директор ФЕ Альберто Лонго рассказал: «Позвольте мне отметить, что календарь на следующий сезон выглядит фантастически.
Формула Е нравится городам, партнерам и производителям. Если говорить о календаре, то там будет как минимум два новых города».
Альберто Лонго, операционный директор Формулы Е
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Лонго пояснил, что новыми он считает только города, которые прежде не попадали в сферу интересов чемпионата – Джакарта и Сеул такими считаться уже не могут.
«Еще у нас будут два города, объявленных прежде, – пояснил он. – К сожалению, из-за COVID мы так и не смогли провести этапы ни в Сеуле, ни в Джакарте. Надеюсь, они вернутся в календарь восьмого сезона.
Со множеством новых гонок он обещает получиться захватывающим. Я бы назвал его лучшим из тех, что нам удавалось собирать за все это время. Добиться такого во время пандемии дорогого стоит».
Ванкувер рассчитывает на трехлетний контракт с Формулой Е и первый этап в июле 2022 года. Возможно, для гонок будет в каком-то виде использоваться городская трасса, принимавшая соревнования Indycar с 1990 по 2004 годы.
Марк Бланделл на городской трассе в Ванкувере. Этап CART 1999 года
Фото: Motorsport Images
Если верить слухам, новый сезон электроформулы стартует в декабре 2021 года. Помимо уже названных, в него могут войти некоторые гонки из нынешнего сезона, а также проводившиеся прежде этапы в Сантьяго, китайской Санье и Париже.