В календаре Формулы Е появился новый этап в Токио

Всего в календаре 13 этапов против 11 в нынешнем сезоне. Четыре из них пройдут в двухдневном формате, а места проведения трех еще не определены. Чемпионат, который станет десятым в истории серии и третьим с мировым статусом, откроется в середине января в Мехико и финиширует спустя полгода в Лондоне.

Следует признать, что едва ли не впервые за все время существование ФЕ календарь получился очень похожим на прошлогодний. Его главной новинкой стало появление гонки в Токио.

Гендиректор Формулы Е Джефф Доддс отметил: «Токио станет знаковой точкой нашего юбилейного десятого сезона. Также мы уже серьезно продвинулись в диалоге с еще несколькими известными городами мира, которые стремятся провести у себя гонки».

Что касается этапов, место проведение которых не определено, то два из них в 2023 году принимали индийский Хайдерабад и южноафриканский Кейптаун. Как оговаривают, серьезным претендентом также является испанская Малага.

Полную версию календаря организаторы пообещали представить позже.

Предсезонные тесты ФЕ пройдут в Валенсии 23 октября.

Календарь Формулы Е на 2024 год

Этап Дата Место / трасса 1 13 января «Имени братьев Родригес», Мехико 2 26-27 января Эд-Диръия 3 10 февраля ? 4 24 февраля ? 5 16 марта Сан-Паулу 6 30 марта Токио 7 13-14 апреля Рим 8 27 апреля Монте-Карло 9 11-12 мая Темпельхоф, Берлин 10 25 мая ? 11 8 июня Джакарта 12 29 июня Портленд 13 20-21 июля Лондон