В календаре Формулы Е появился новый этап в Токио
Всемирный совет FIA утвердил предварительный список этапов электрогонок на 2024 год. Места проведения нескольких гонок еще не определены, зато есть одна примечательная новинка
Всего в календаре 13 этапов против 11 в нынешнем сезоне. Четыре из них пройдут в двухдневном формате, а места проведения трех еще не определены. Чемпионат, который станет десятым в истории серии и третьим с мировым статусом, откроется в середине января в Мехико и финиширует спустя полгода в Лондоне.
Следует признать, что едва ли не впервые за все время существование ФЕ календарь получился очень похожим на прошлогодний. Его главной новинкой стало появление гонки в Токио.
Гендиректор Формулы Е Джефф Доддс отметил: «Токио станет знаковой точкой нашего юбилейного десятого сезона. Также мы уже серьезно продвинулись в диалоге с еще несколькими известными городами мира, которые стремятся провести у себя гонки».
Что касается этапов, место проведение которых не определено, то два из них в 2023 году принимали индийский Хайдерабад и южноафриканский Кейптаун. Как оговаривают, серьезным претендентом также является испанская Малага.
Полную версию календаря организаторы пообещали представить позже.
Предсезонные тесты ФЕ пройдут в Валенсии 23 октября.
Календарь Формулы Е на 2024 год
|Этап
|Дата
|Место / трасса
|1
|13 января
|«Имени братьев Родригес», Мехико
|2
|26-27 января
|Эд-Диръия
|3
|10 февраля
|?
|4
|24 февраля
|?
|5
|16 марта
|Сан-Паулу
|6
|30 марта
|Токио
|7
|13-14 апреля
|Рим
|8
|27 апреля
|Монте-Карло
|9
|11-12 мая
|
Темпельхоф, Берлин
|10
|25 мая
|
?
|11
|8 июня
|Джакарта
|12
|29 июня
|Портленд
|13
|20-21 июля
|Лондон
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В календаре Формулы Е появился новый этап в Токио
В календаре Формулы Е появился новый этап в Токио В календаре Формулы Е появился новый этап в Токио
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