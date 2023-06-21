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В календаре Формулы Е появился новый этап в Токио

Всемирный совет FIA утвердил предварительный список этапов электрогонок на 2024 год. Места проведения нескольких гонок еще не определены, зато есть одна примечательная новинка

Штефан Макли
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Всего в календаре 13 этапов против 11 в нынешнем сезоне. Четыре из них пройдут в двухдневном формате, а места проведения трех еще не определены. Чемпионат, который станет десятым в истории серии и третьим с мировым статусом, откроется в середине января в Мехико и финиширует спустя полгода в Лондоне. 

Следует признать, что едва ли не впервые за все время существование ФЕ календарь получился очень похожим на прошлогодний. Его главной новинкой стало появление гонки в Токио. 

Гендиректор Формулы Е Джефф Доддс отметил: «Токио станет знаковой точкой нашего юбилейного десятого сезона. Также мы уже серьезно продвинулись в диалоге с еще несколькими известными городами мира, которые стремятся провести у себя гонки».

Что касается этапов, место проведение которых не определено, то два из них в 2023 году принимали индийский Хайдерабад и южноафриканский Кейптаун. Как оговаривают, серьезным претендентом также является испанская Малага.

Полную версию календаря организаторы пообещали представить позже.

Предсезонные тесты ФЕ пройдут в Валенсии 23 октября.

Календарь Формулы Е на 2024 год

Этап Дата Место / трасса
1 13 января Mexico «Имени братьев Родригес», Мехико 
2 26-27 января Saudi Arabia Эд-Диръия
3 10 февраля ?
4 24 февраля ?
5 16 марта Brazil Сан-Паулу
6 30 марта Japan Токио
7 13-14 апреля Italy Рим
8 27 апреля Monaco Монте-Карло
9 11-12 мая

Germany Темпельхоф, Берлин
10 25 мая

?
11 8 июня Indonesia Джакарта
12 29 июня United States Портленд
13 20-21 июля United Kingdom Лондон
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