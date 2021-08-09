В Формуле Е решили ездить по трассе в обе стороны

14-15 августа сезон электрогонок финиширует традиционным этапом на летном поле бывшего аэродрома «Темпельхоф». Из-за особенностей серии на титул до сих пор претендуют 18 разных гонщиков.

Чтобы сделать развитие событий еще более непредсказуемым, организаторы решили задействовать трассу протяженностью 2,36 км для движения как по, так и против часовой стрелки.

В прошлом году похожий опыт уже имел место: тогда из-за пандемии ФЕ провела шесть гонок в Берлине за девять дней, причем трассу дважды переделывали. Но в этот раз смена направления произойдет прямо по ходу одного уик-энда.

При этом решено задействовать традиционную конфигурацию с десятью поворотами.

Кроме того, впервые с начала чемпионата Формула Е выпустит в продажу билеты на трибуны. Ранее лишь в Монако ограниченное количество болельщиков имели возможность следить за гонкой, а в Лондоне трибуны открыли для VIP-гостей.

Лидером сезона в Берлин приедет пилот Mercedes Ник де Врис, однако первая восьмерка укладывается в 20 баллов, тогда как за этап заработать можно 60.

Финал чемпионата станет прощальным для BMW и Audi, которые уже давно анонсировали уход из электрогонок. При этом их клиентские моторы будут использоваться и в 2022 году.