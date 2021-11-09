В Формуле Е подтвердили даты предсезонных тестов

Формула Е официально подтвердила даты проведения предсезонных тестов. Как и ожидалось, они пройдут в Валенсии с 29 ноября по 2 декабря.

Собственно сами тесты будут проходить три дня: 29, 30 ноября и 2 декабря, а на 1 декабря назначен день общения с прессой. Сами дни будут разбиты на две сессии с 9 до 12 часов утра и с 14 до 17 часов дня.

Предполагается, что главным станет отработка новой процедуры квалификации, которая поменяется со следующего сезона и команды-аутсайдеры в ней больше не будут пользоваться преимуществом.

Предстоящий сезон 2021/2022 годов (фактически, он весь пройдет в 2022 году) станет последним, в котором будут использоваться болиды версии Gen2. При этом их максимальную мощность повысят с 200 до 220 киловатт.

Напомним, речь идет не об отдаче непосредственно моторов, а о мощности тока, который на них подается. Однако учитывая, что КПД электродвигателей в ФЕ стремится к 100%, можно утверждать, что выходная мощность поднимется почти до 295 лошадиных сил.

Ранее предполагалось, что на тестах за команду Dragon мог выступить россиянин Даниил Квят, после чего должно было быть объявлено о его выступлении в следующем сезоне. Однако по слухам Квят недавно заявил мексиканским журналистам, что не хочет выступать в ФЕ и согласится на это только если получит уж очень заманчивое предложение.