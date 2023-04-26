В Формуле Е отказались от планов подзарядки на пит-стопах

С переходом на технику нового поколения в электроформуле анонсировали идею с дополнительной зарядкой машин по ходу дистанции: за 30 секунд батарея должна была получать 4 дополнительных киловатт-часа энергии из специального бустера.

Правда, из-за задержки комплектующих отладить технологию к старту чемпионата не удалось, но ее пообещали внедрить чуть позже. Однако, как стало известно Motorsport.com, сейчас боссы серии пришли к выводу, что 2023 год ФЕ проведет без подзарядок на дистанции.

«Думаю, мы дождемся следующего года, чтобы сделать все правильно», – рассказал по ходу недавнего уик-энда в Берлине гендиректор чемпионата Джейми Ригл.

Сооснователь серии Альберто Лонго поделился дополнительными деталями: по его словам, в результате обсуждения было решено не спешить. Технически была возможность сделать все к концу нынешнего чемпионата, но предпочтение было отдано полноценной проверке систем.

«Нам очень хотелось внедрить подзарядку уже в этом сезоне, но пока, мне кажется, эта история не является полностью жизнеспособной, – объяснил Лонго. – Кроме того, если провести три или четыре заключительные гонки по другим правилам, это радикально скажется на спортивном формате. И даже если бы мы могли внедрить подзарядку, делать это было бы неправильно.

Сама технология уже готова. Она работает, но сейчас есть проблемы в цепочках поставок. Собственно, это главная причина задержки внедрения

Но в любом случае все будет готово к старту десятого (следующего – прим.ред.) сезона. Мы чуть скорректируем спортивные правила, как всегда делаем после завершения очередного года – и продолжим движение вперед».

Формула Е провела ровно половину сезона 2023 года – позади уже восемь гонок из 16 запланированных. Впереди старты в Монако, Джакарте, Портленде, Риме и Лондоне. Чемпионат мира финиширует в конце июля.

Джейми Ригл, генеральный директор Формулы Е Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images