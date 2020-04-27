В Формуле Е может появиться своя Скудерия
Свою команду в электрическом чемпионате хочет создать итальянский промышленник – однако свободных мест на стартовой решетке серии сейчас нет
Итальянский бизнесмен Джанфранко Пиццуто объявил о планах создать свою гоночную команду, которая могла бы стать участником чемпионата Формулы Е в сезоне 2022-2023 годов.
По ходу своей карьеры Пиццуто был связан с самыми разными отраслями, а в автомобильной сфере стал известен как один из ключевых инвесторов компании Fisker, занимавшейся производством престижных легковых автомобилей с гибридными силовыми установками.
Пиццуто назвал ключевым партнером проекта турецкую компанию IMECAR, специализирующуюся на производстве аккумуляторов и программного обеспечения для электрических силовых установок. На обнародованном итальянцем эскизе болида можно увидеть рабочее название новой команды – Scuderia E – и логотипы производителя солнечных очков Luxottica и часовой марки Breitling. Также сам Пиццуто заявляет о наличии «крепких связей» в концерне FIAT Chrysler (которому принадлежит марка Ferrari) и планирует обсудить с представителями концерна возможность сотрудничества.
Нюанс в том, что правила Формулы Е не допускают наличия на старте более 24 автомобилей – а в настоящий момент все позиции в списке участников заняты. Таким образом, для воплощения в жизнь своих планов Пиццуто придется стать инвестором одной из существующих команд или купить ее целиком. Наиболее подходящими для этого сейчас выглядят коллективы NIO и Dragon. Из числа совладельцев первой, по слухам, может скоро выбыть компания QEV (ей сейчас принадлежит 10 % акций) – а владельцы второй не против рассмотреть и вариант продажи команды.
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Об этой статье
|Серия
|Формула E
|Автор
|Кирилл Качнов
В Формуле Е может появиться своя Скудерия
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