В Формуле Е изменили правила квалификации

На заседании Всемирного совета FIA, прошедшем вечером в пятницу, были утверждены новые квалификационные правила Формулы Е.

Начиная с сезона-2021, продолжительность заездов в каждой квалификационной группе сократится с шести минут до четырех.

Это еще одна мера по сокращению расходов и негативного влияния на окружающую среду. Летом электроформула уже сократила на четверть количество используемых шин и ограничила количество персонала команд.

Также в преддверии первого в истории Формулы Е сезона в статусе чемпионата мира было ограничено количество сенсоров, собирающих данные, а на машинах разрешено использовать не более одного контрольного электронного блока.

Переход на доработанные шасси Gen2 Evo отложен на год и может быть отменен вовсе ввиду ожидаемого перехода на совершенно новую технику Gen3 с сезона-2022/23.

Также команды получили право еще на год сохранить нынешние силовые установки, чтобы модернизировать их позже, или же произвести доработки уже сейчас, но потом использовать в таком виде по ходу двух сезонов.