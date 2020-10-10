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Формула E / Новость

В Формуле Е изменили правила квалификации

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В Формуле Е изменили правила квалификации
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В сезоне 2021 года стартовые позиции по-прежнему будут распределять в две стадии, но продолжительность сессии сократится

На заседании Всемирного совета FIA, прошедшем вечером в пятницу, были утверждены новые квалификационные правила Формулы Е. 

Начиная с сезона-2021, продолжительность заездов в каждой квалификационной группе сократится с шести минут до четырех.

Это еще одна мера по сокращению расходов и негативного влияния на окружающую среду. Летом электроформула уже сократила на четверть количество используемых шин и ограничила количество персонала команд.

Также в преддверии первого в истории Формулы Е сезона в статусе чемпионата мира было ограничено количество сенсоров, собирающих данные, а на машинах разрешено использовать не более одного контрольного электронного блока.

Переход на доработанные шасси Gen2 Evo отложен на год и может быть отменен вовсе ввиду ожидаемого перехода на совершенно новую технику Gen3 с сезона-2022/23.

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Также команды получили право еще на год сохранить нынешние силовые установки, чтобы модернизировать их позже, или же произвести доработки уже сейчас, но потом использовать в таком виде по ходу двух сезонов. 

 

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Об этой статье

Серия Формула E
Автор Мэтт Кью

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