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Формула E / Новость

Уход Audi и BMW не повлиял на планы Mercedes в Формуле Е

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Уход Audi и BMW не повлиял на планы Mercedes в Формуле Е
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

По словам Тото Вольфа, электросерия должна сделать выводы из потери двух производителей, но штутгартский концерн никуда не уходит

В течение нескольких дней Audi и BMW объявили, что после сезона-2021 покинут Формулу Е.  

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Потеря двух мощных производителей неизбежно заставит всех остальных участников задуматься – однако в компании Mercedes заявили, что нацелены продолжать выступления. 

«Думаю, что у ФЕ сильные позиции в своей нише, – объяснил Motorsport.com глава гоночных программ штутгартского концерна Тото Вольф. – И она, определенно, может расти из этой ниши. 

Мы сохраняет приверженность серии до того момента, пока контуры будущего регламента, финансовые и технические правила, остаются привлекательными для Mercedes.

Думаю, уход BMW не означает уход Andretti, а уход Audi не означает ухода их команды. Но мы поняли посыл, вынесем уроки и станет сильнее. В таких историях всегда есть позитивные моменты. В таких ситуациях всегда есть возможность улучшить серию, улучшить шоу».

При этом Вольф призвал ФЕ быстрее брать под контроль вопрос финансов, который в последнее время все активнее выходит на первый план. 

«Формула Е должна разобраться в этой ситуации, – уверен австриец. – Нужно ускорить дискуссии о потолке бюджетов, чтобы сделать участие более разумным.

Нам нужно обсудить распределение доходов. И стабильность правил про движении вперед. Все это важно для каждого из нас».  

В BMW назвали причиной расставания с Формулой Е невозможность получить из гонок какие-то новые технологии для серийного производства. 

По словам Вольфа, в Mercedes дела обстоят иначе. 

«Участие в гонках, включая Формулу Е, всегда позволяет вам учиться, – объяснил он. – Автоспорт является для индустрии самой быстрой лабораторией. Дело не только в технологиях. Вопрос в достижении результата в условиях прессинга. В командном духе. В сражении с сильнейшими. Разумеется, есть и фактор развлечения, но мы строим как дорожные машины, так и гоночные. Это часть нашей ДНК.

Но думаю, такие решения [Audi и BMW] должны стать тревожным звоночком для гоночной серии». 

Он добавил: «Формула Е привлекает совсем не ту аудиторию, что Ф1. Это не гонки в чистом виде, как Формула 1, у них пока нет глобальной привлекательности и глобальной аудитории, но у ФЕ точно есть свое место».

Между тем в BMW уже подтвердили, что ведут переговоры со своими партнерами из команды Andretti по поводу возможности поставок силовых установок по ходу двух сезонов после официального ухода концерна из Формулы Е. 

BMW покинет Формулу Е после сезона-2021

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BMW покинет Формулу Е после сезона-2021
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Об этой статье

Серия Формула E
Команды Mercedes
Автор Джонатан Нобл

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