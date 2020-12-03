Уход Audi и BMW не повлиял на планы Mercedes в Формуле Е

В течение нескольких дней Audi и BMW объявили, что после сезона-2021 покинут Формулу Е.

Потеря двух мощных производителей неизбежно заставит всех остальных участников задуматься – однако в компании Mercedes заявили, что нацелены продолжать выступления.

«Думаю, что у ФЕ сильные позиции в своей нише, – объяснил Motorsport.com глава гоночных программ штутгартского концерна Тото Вольф. – И она, определенно, может расти из этой ниши.

Мы сохраняет приверженность серии до того момента, пока контуры будущего регламента, финансовые и технические правила, остаются привлекательными для Mercedes.

Думаю, уход BMW не означает уход Andretti, а уход Audi не означает ухода их команды. Но мы поняли посыл, вынесем уроки и станет сильнее. В таких историях всегда есть позитивные моменты. В таких ситуациях всегда есть возможность улучшить серию, улучшить шоу».

При этом Вольф призвал ФЕ быстрее брать под контроль вопрос финансов, который в последнее время все активнее выходит на первый план.

«Формула Е должна разобраться в этой ситуации, – уверен австриец. – Нужно ускорить дискуссии о потолке бюджетов, чтобы сделать участие более разумным.

Нам нужно обсудить распределение доходов. И стабильность правил про движении вперед. Все это важно для каждого из нас».

В BMW назвали причиной расставания с Формулой Е невозможность получить из гонок какие-то новые технологии для серийного производства.

По словам Вольфа, в Mercedes дела обстоят иначе.

«Участие в гонках, включая Формулу Е, всегда позволяет вам учиться, – объяснил он. – Автоспорт является для индустрии самой быстрой лабораторией. Дело не только в технологиях. Вопрос в достижении результата в условиях прессинга. В командном духе. В сражении с сильнейшими. Разумеется, есть и фактор развлечения, но мы строим как дорожные машины, так и гоночные. Это часть нашей ДНК.

Но думаю, такие решения [Audi и BMW] должны стать тревожным звоночком для гоночной серии».

Он добавил: «Формула Е привлекает совсем не ту аудиторию, что Ф1. Это не гонки в чистом виде, как Формула 1, у них пока нет глобальной привлекательности и глобальной аудитории, но у ФЕ точно есть свое место».

Между тем в BMW уже подтвердили, что ведут переговоры со своими партнерами из команды Andretti по поводу возможности поставок силовых установок по ходу двух сезонов после официального ухода концерна из Формулы Е.