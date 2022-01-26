Удалось ли ФЕ исправить формат квалификации? Эванс не уверен
По словам гонщика Jaguar, новый формат стал лучше, но полностью справедливым назвать его нельзя
Митча Эванса из команды Jaguar можно назвать одним из тех пилотов Формулы Е, кто в прошлом лишался шансов на титул из-за специфического формата квалификации, который давал преимущество аутсайдерам. Эванс уже несколько лет в серединах сезонов выходил в лидеры, но именно из-за этого терял преимущество в последующих квалификациях и проигрывал в финальных гонках.
В 2022 году Формула Е полностью меняет формат квалификации. Теперь будут проводиться две первые сессии, когда у пилотов есть по 10 минут на то, чтобы показать время и попасть в топ-4 из 11 участников и пройти в следующий сегмент. Однако при этом трасса все равно будет прогрессировать, и до конца справедливой такую систему назвать нельзя, считает Эванс.
«Я не думаю, что в чемпионате теперь все будет ясно, скорее нет, – сказал Эванс изданию The Race. – В новом формате квалификации все равно есть ситуации, когда кто-то получит преимущество, а кто-то его лишится. Например, все будут стараться дотянуть как можно сильнее до конца сессии, и в итоге показать чистые круги многим не удастся. Конечно, новый формат квалификации гораздо справедливее того, что был раньше. Но он все равно не до конца честен, не столь однозначен, как, например, в Формуле 1.
Я ожидаю, что некоторые команды станут делать ставку на одного пилота и заставят второго ему помогать. И все равно надо учесть, что наши машины второго поколения очень сложны в том плане, что на них непросто собрать один идеальный круг. А именно последний круг будет определяющим. Это может вносить непредсказуемость в борьбу за поул.
Надо также заметить, что на первом этапе квалификации у нас теперь будет меньше мощности – 220 киловатт против 235 в прошлом году. Это значит, что многие предпочтут и вовсе превратить свою первую попытку в ознакомительные круги, а в полную силу проезжать только под самый конец сессии».