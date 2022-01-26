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Формула E Новости

Удалось ли ФЕ исправить формат квалификации? Эванс не уверен

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По словам гонщика Jaguar, новый формат стал лучше, но полностью справедливым назвать его нельзя

Удалось ли ФЕ исправить формат квалификации? Эванс не уверен
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Митча Эванса из команды Jaguar можно назвать одним из тех пилотов Формулы Е, кто в прошлом лишался шансов на титул из-за специфического формата квалификации, который давал преимущество аутсайдерам. Эванс уже несколько лет в серединах сезонов выходил в лидеры, но именно из-за этого терял преимущество в последующих квалификациях и проигрывал в финальных гонках.

В 2022 году Формула Е полностью меняет формат квалификации. Теперь будут проводиться две первые сессии, когда у пилотов есть по 10 минут на то, чтобы показать время и попасть в топ-4 из 11 участников и пройти в следующий сегмент. Однако при этом трасса все равно будет прогрессировать, и до конца справедливой такую систему назвать нельзя, считает Эванс.

«Я не думаю, что в чемпионате теперь все будет ясно, скорее нет, – сказал Эванс изданию The Race. – В новом формате квалификации все равно есть ситуации, когда кто-то получит преимущество, а кто-то его лишится. Например, все будут стараться дотянуть как можно сильнее до конца сессии, и в итоге показать чистые круги многим не удастся. Конечно, новый формат квалификации гораздо справедливее того, что был раньше. Но он все равно не до конца честен, не столь однозначен, как, например, в Формуле 1.

Я ожидаю, что некоторые команды станут делать ставку на одного пилота и заставят второго ему помогать. И все равно надо учесть, что наши машины второго поколения очень сложны в том плане, что на них непросто собрать один идеальный круг. А именно последний круг будет определяющим. Это может вносить непредсказуемость в борьбу за поул.

Надо также заметить, что на первом этапе квалификации у нас теперь будет меньше мощности – 220 киловатт против 235 в прошлом году. Это значит, что многие предпочтут и вовсе превратить свою первую попытку в ознакомительные круги, а в полную силу проезжать только под самый конец сессии».

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