У Верляйна во второй раз подряд отобрали подиум в Формуле Е

Уик-энд электроформулы в мексиканской Пуэбле стал сплошным кошмаром для команду Porsche и ее гонщика Паскаля Верляйна. Он выиграл первую квалификацию, а в гонке лидировал почти от старта до финиша – но был лишен добытой на трассе победы из-за технической оплошности с указанием комплекта шин.

Днем позже немец в непростой борьбе финишировал вторым за Эдо Мортарой – однако после гонки стало известно. что он вновь оштрафован. На этот раз к результату Паскаля добавили пять секунд, что отбросило его со второго места на четвертое.

Изначально судьи заподозрили, что у Верляйна имело место превышение максимальной мощности – но позже стало известно, что дело в некорректной работе системы «фанбуст».

Она позволяет кратковременно поднять мощность электромотора с 200 до 240-250 кВт – использовать ее могут только пять лучших пилотов по итогам зрительского голосования.

Однако Верляйн задействовал «фанбуст» так поздно, что запаса энергии в батареях не хватило, чтобы достичь минимальной планки в 240 кВт. За это гонщик и получил наказание.

После перестановки Верляйна второе место в итоговом протоколе досталось Нику Кэссиди, на третье поднялся обладатель поула Оливер Роуленд.

Porsche попробует вернуть субботнюю победу

Тем временем в команде Паскаля заявили о подаче апелляции – команда попробует оспорить судейское решение по поводу субботней дисквалификации.

Ее руководитель Амьел Линдси сказал Motorsport.com: «Мы подали апелляцию, так как считаем наказание слишком строгим в данных условиях. Мы не получили никакого преимущества в эффективности машины.

Это была административная ошибка, за которую мы несем ответственность. Но она не сказалась ни на скорости. ни на мощности. Если ты забыл поставить галочку в программе, это не сказывается на исходе гонки».

Сезон Формулы Е продолжится в Нью-Йорке 10-11 июля.