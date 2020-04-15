У Формулы Е будет сразу два кибертурнира. С гонками на выбывание!

Гоночные чемпионаты продолжают запускать виртуальные серии в отсутствие реальных соревнований. На этот раз свой киберчемпионат анонсировала Формула Е. При этом электросерия запустит сразу два виртуальных турнира. В первом поедут действующие пилоты ФЕ, а второй предназначен для симрейсеров.

Запущенная в сотрудничестве с Motorsport Games серия стартует уже в ближайшую субботу, 18 апреля. Она начнется со внезачетного этапа. Всего же будет проведено восемь этапов в течение восьми недель подряд.

Гонки будут проходить на платформе симулятора rFactor2, а их формат будет сильно отличаться от настоящих. Пилоты будут соревноваться в заездах на выбывание – в конце каждого круга аутсайдер будет сходить с дистанции. Когда на трассе останется десять машин, они разыграют между собой по ходу одного-единственного круга.

Очки будут начисляться по стандартной для ФЕ схеме, включая бонусы за поул и лучший круг. На данный момент подтверждено участие в серии 14-ти нынешних пилотов серии.

Параллельно с турниром действующих пилотов пройдут соревнования для кибергонщиков. Квалификации на эти этапы будут идти с понедельника по четверг, а чемпион серии сможет провести тесты на настоящей машине ФЕ.

Гонки будут транслироваться на официальном сайте ФЕ, а также ее каналах в соцсетях. Все собранные средства направят на благотворительность.