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Формула E / Новость

У Формулы Е будет сразу два кибертурнира. С гонками на выбывание!

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У Формулы Е будет сразу два кибертурнира. С гонками на выбывание!
Автор:
, редактор
15 апр. 2020 г., 14:30

Электросерия решила разделить пилотов и симрейсеров и изобрела собственный формат заездов

Гоночные чемпионаты продолжают запускать виртуальные серии в отсутствие реальных соревнований. На этот раз свой киберчемпионат анонсировала Формула Е. При этом электросерия запустит сразу два виртуальных турнира. В первом поедут действующие пилоты ФЕ, а второй предназначен для симрейсеров.

Запущенная в сотрудничестве с Motorsport Games серия стартует уже в ближайшую субботу, 18 апреля. Она начнется со внезачетного этапа. Всего же будет проведено восемь этапов в течение восьми недель подряд. 

Гонки будут проходить на платформе симулятора rFactor2, а их формат будет сильно отличаться от настоящих. Пилоты будут соревноваться в заездах на выбывание – в конце каждого круга аутсайдер будет сходить с дистанции. Когда на трассе останется десять машин, они разыграют между собой по ходу одного-единственного круга. 

Очки будут начисляться по стандартной для ФЕ схеме, включая бонусы за поул и лучший круг. На данный момент подтверждено участие в серии 14-ти нынешних пилотов серии.

Параллельно с турниром действующих пилотов пройдут соревнования для кибергонщиков. Квалификации на эти этапы будут идти с понедельника по четверг, а чемпион серии сможет провести тесты на настоящей машине ФЕ. 

Гонки будут транслироваться на официальном сайте ФЕ, а также ее каналах в соцсетях. Все собранные средства направят на благотворительность.

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Об этой статье

Серия Формула E
Автор Иван Матушкин

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