У аутсайдеров Формулы Е отнимут преимущество в квалификации

Руководство Формулы Е и FIA намерены изменить формат проведения квалификации в электрическом чемпионате. Последние предложения по новому формату могут быть одобрены уже в октябре и опробованы на тестах команд Формулы Е, который продут в ноябре в Валенсии, пишет издание The Race.

Сейчас на отборочном этапе квалификации пилоты делятся на четыре группы, причем в первую попадают лидеры чемпионата, а в последнюю – пилоты с последних строчек турнирной таблицы. Таким образом, преимущество получают аутсайдеры – они проезжают свои быстрые круги последними, когда трек уже достаточно прорезинен и скорости становятся выше.

Благодаря этому результаты квалификации становятся непредсказуемыми, а в гонках по ходу сезона оказывается множество разных победителей. С другой стороны, такой формат квалификации не отражает реальной скорости пилотов, что вызывает существенную критику со стороны участников.

В рамках нового формата пилотов станут делить на две группы, из которых будут отбираться по четверо быстрейших. После этого пройдет еще три сегмента квалификации, в каждом из которых будет отсеиваться половина участников – то есть закончится все дуэлью двух сильнейших гонщиков.