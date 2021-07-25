«Тупой» и «нелепый». Гонщики ФЕ поругались после финиша

Два пилота в субботнем заезде в Лондоне сражались за позицию в начале второго десятка. В какой-то момент их поединок резко обострился: на протяжении нескольких поворотов голландец и швед допустили несколько контактов, едва избежали контакта со стеной и в итоге вдвоем пропустили Оливера Терви.

Судьи Формулы Е признали действия Фрейнса слишком агрессивными и присудили пилоту Virgin пять секунд штрафа – что, впрочем, не слишком отразилось на результате, так как Робин все равно финишировал за пределами очковой десятки.

Сам он после гонки зачвил, что был гораздо быстрее Эрикссона, потому не понимает, зачем тот столь упорно оборонялся.

«Я просто шокирован, ведь тут все предельно ясно, – отметил Фрейнс в интервью Motorsport.com. – Ты чувствуешь, что машина хороша, что можешь добиться результата, что ты быстрее парней впереди.

Но они начинают защищаться так, словно мы на последнем круге гонки, а на кону как минимум титул чемпиона мира. При этом энергии у них на 3% меньше.

Зачем вести себя таким образом? Это абсолютная нелепость, это очень плохо. Он просто хлопал дверью в тот момент, когда я уже проводил атаку. Я нахожусь внутри, а он поворачивает в мою сторону, и у меня руль вырывает из рук.

Могло показаться, что это поворачиваю налево, но колеса сделали это сами. Это он повернул в мою машину, а не я в его».

Джоэль Эрикссон, Dragon Penske Autosport, Penske EV-5, Эдоардо Мортара, Venturi Racing, Silver Arrow 02 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Фрейнс добавил: «Он пилотирует подобным образом, а штраф дали мне. Пардон, но тут я не согласен. Что, по их мнению, я должен был делать? Я пытался уходить от контакта, а он выдавливал меня все шире с траектории».

Эрикссон, в свою очередь, оценил ситуацию иначе.

«Он просто "поднырнул" внутрь на торможении, – сказал гонщик Dragon. – Вытеснил меня в сторону, пытаясь что-то доказать. Не знаю, зачем он это устроил.

Мы в любом случае не претендовали на очки, потому с его стороны было попросто тупо рассчитывать, что столь оптимистичный маневр пройдет. Это было очень рисковано».

Дебютант нынешнего сезона добавил: «Он так направил свою машину на выходе из поворота, что мне некуда было деваться. Не знаю, возможно, он ожидал, что я подниму ногу с газа и позволю ему проехать вперед, но это гонки.

Я никому и никогда не уступлю просто так. У меня не получилось вписаться в тот поворот. Так что в следующем нам обоим пришлось выехать шире».

Робин Фрейнс за три гонки до конца сезона ФЕ отстает от лидера сезона Сэма Берда на пять очков. Джоэль Эрикссон пока не заработал в электрогонках ни одного зачетного балла.