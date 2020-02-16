Триумф Эванса и приключения без переключений: чем запомнился этап Формулы Е в Мексике

Такое тотальное доминирование в электрическом чемпионате увидишь не часто. Лидер гонки выезжает на длинную прямую, проезжает ее всю и только на торможении перед поворотом видит в зеркалах ближайшего преследователя. Естественно, ни о какой борьбе за победу и речи не идет.

Митч Эванс во второй раз за свою карьеру в Формуле Е первым пересек финишную черту, причем сделал это с редким для электрической формулы преимуществом над соперниками. Вся борьба закончилась для него в первом же повороте. Эванс стартовал вторым, но воспользовался пробуксовкой колес у Porsche обладателя поула Андре Лоттерера, сумел втиснуться на внутреннюю траекторию первого поворота и фактически выдавил соперника с трассы. После чего не позволил никому даже приблизиться на дистанцию атаки.

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Да кто он вообще такой, этот Эванс?

Митч Эванс – молодой и талантливый новозеландский пилот, относящийся к той категории гонщиков, которые не опозорились бы и в Формуле 1, если бы им повезло попасть туда. Формально он является самым молодым победителем Гран При в истории мирового автоспорта, однако тут есть нюанс. В свои 16 лет Эванс действительно выиграл Гран При, но, конечно, не Формулы 1, а Гран При Новой Зеландии, в котором молодые пилоты сражались тогда на машинах класса Ф3 со скромными 215-сильными двигателями Toyota.

После успеха на родине Эванс выиграл чемпионат GP3, однако затем его восходящая карьера забуксовала. Новозеландец попал в GP2, где в 2014 и 2015 годах выступал за команду Russian Time. И хотя Митч в обеих сезонах набирал больше очков, чем его напарник, россиянин Артем Маркелов, выше четвертого места в чемпионате он так и не поднялся.

Победитель Митч Эванс, Jaguar Racing, Фото: Nick Dungan / Motorsport Images

Спонсорской поддержки для перехода в более сильную команду у Эванса не было, супергеройских способностей творить чудеса тоже не обнаружилось, так что подняться на еще одну ступеньку по пути в Формулу 1 Эванс так и не сумел. Зато попал в 2016 году в заводскую команду Jaguar, которая как раз пришла в Формулу Е.

Поначалу Эванса никто не воспринимал как пилота №1 в для Jaguar. Однако новозеландец планомерно расправился со всеми своими напарниками. Сначала с Адамом Кэроллом, а затем (и это уже заметили) и с первым чемпионом ФЕ и бывшим участником Формулы 1 Нельсоном Пике-младшим.

В сезоне 2017-2018 годов Митч заработал для Jaguar первый подиум, в сезоне 2018-2019 одержал в Риме первую победу, а вот теперь впервые возглавил зачет пилотов. Да-да, после четырех гонок сезона именно Эванс лидирует в чемпионате, опережая Алекса Симса на одно очко. Не то, чтобы это уверенная заявка на чемпионский титул, но все прогресс новозеландца очевиден.

Скандал дня (и всего сезона): да Кошта материт Верня и всю команду

«Да у него, ***, машина дымится. А он не уходит в сторону! Что? Вы контролируете ситуацию? Да ничего вы не контролируете!

Он, ***, закрывает ***** калитку! ***** идиот! Мы же можем выиграть эту **** гонку!»

Это расшифровка радиопереговоров Антониу Феликса да Кошты с его командой DS Techeetah по ходу прошлого этапа в Чили. Тогда португалец оказался позади своего напарника Жана-Эрика Верня, у которого была повреждена машина, из-за чего оба были вынуждены сбросить скорость. И очень ругался, что Вернь его не пропускает.

Накануне этапа в Мехико да Кошта заявил, что они с Вернем друзья, что это было временное недопонимание, но от своих слов он отказываться не стал. А когда вновь сел за руль, продолжил в том же духе.

Жан-Эрик Вернь и Антониу Феликс да Кошта Фото: Sam Bloxham / Motorsport Images

В Мехико пилоты Techeetah стартовали с восьмого и девятого места, причем да Кошта вновь оказался позади. И оба начали свой прорыв, причем поначалу Вернь был впереди. Португалец, однако, был более активен и в какой-то момент опередил напарника.

Оказавшись на четвертом месте позади Буэми, да Кошта бросился в атаку, но сходу пройти швейцарца не сумел. После чего получил приказ по радио… пропустить Верня.

Антониу подчинился, но тут же стал возмущаться по радио: «Нет, ну с какого перегиба? Я быстрее, у меня осталось больше заряда в батарее, почему я должен был его пропускать?».

Действительно, у португальца на тот момент было 39% энергии в батарее против 36% у Верня. Двукратный чемпион также попытался пройти Буэми, но не сумев, вернул напарнику позицию.

Да Кошта же прошел Буэми, догнал Сэма Берда и вынудил того ошибиться и выбыть из борьбы после довольно мягкого удара о стену.

Выйдя на второе место, да Кошта героически сократил отрыв от Эванса с 7,4 до 4 секунд, но тут уже над трассой появился клетчатый флаг.

Антониу Феликс да Кошта, DS Techeetah Фото: Bernardo Maldonado

Так или иначе, но в Мексике подтвердился наш прогноз о том, что главным внутрикомандным противостоянием этого сезона станет соперничество пилотов DS Techeetah. Да Кошта с самого начала не скрывал, что пришел в новый для себя коллектив не для того, чтобы быть вторым номером, и на два чемпионских титула Верня он плевать хотел с высоты мыса Рока на атлантическом побережье своей родины.

Ошибка, испортившая гонку сразу двум голландцам

В Нидерландах сейчас настоящий всплеск интереса к автогонкам. Виновник этого – Макс Ферстаппен, который столь популярен на родине, что ради него в этом году в календаре Формулы 1 даже устроили голландский Гран При.

Однако есть у голландцев и еще две гоночные звезды рангом поменьше. Причем пока неочевидно, кто из них талантливее и быстрее. Речь о Робине Фрейнсе и Нике де Врисе – оба сейчас выступают в Формуле Е. И оба вернутся из Мексики без очков.

Если коротко, то во всем виноват де Врис. Дебютант чемпионата и пилот Mercedes в середине дистанции шел на пятой позиции позади Фрейнса. Атаковать соотечественника действующему чемпиону Формулы 2 никак не удавалось, но де Врис и не отставал.

Зато обоих резво догоняла парочка пилотов DS Techeetach, где на первое место уже вышел да Кошта.

Воспользовавшись «фанбустом», португалец сходу ринулся в атаку прямо на широкой стартовой прямой. Де Врис настолько опешил от такой наглости, что бросил машину наперерез, забыв о том, что в конце прямой – поворот. Убедившись, что да Кошта остался позади, де Врис вспомнил о тормозах, но было поздно.

Дымя заблокированными колесами, болид Mercedes неуправляемым снарядом догнал затормозившего вовремя Фрейнса, опередил его на полкорпуса и, подрезав, развернул. Продолжив движение с заблокированными колесами, де Врис уперся в мягкий отбойник, но по каким-то причинам сдать назад так и не смог. Первыми его словами по радио были: «Фрейнс тут совсем не виноват». И правда, никто и не спорит.

Удивительно, но сам Робин смог вернуться в гонку, хотя и потерял множество позиций. Но финишировал вне десятки, а позже его все равно дисквалифицировали.

Лайфак дня: Лоттерер учит разводить огонь

В Мексике Андре Лоттерер завоевал для заводской команды Porsche первый в ее истории поул в Формуле Е. Увы, гонка стала для немца полным разочарованием.

На старте Лоттерер потерял момент из-за пробуксовки – после гонки он заявил, что Porsche нужно поработать над контролем тяги. К первому повороту он все еще оставался не полкорпуса впереди Эванса, но был на менее выгодной внешней трактории. Машины соприкоснулись, и Лоттерера фактически выбило с трассы.

Откатившись на несколько позиций назад, Андре оказался в гуще борьбы и стал участником еще нескольких столкновений. В одном из них он повредил правое переднее крыло. Затершись между асфальтом и колесом, углепластиковая деталь неожиданно вспыхнула ярким пламенем!

Выглядело все это весьма эффектно, но вовсе не безопасно. Да, в болидах Формулы Е нет топливных баков, но литий-ионные батареи вполне себе воспламеняются – если не верите, то поищите в YouTube как пытают электрокары Tesla. Ну и в конце концов, шина под воздействием пламени вполне может взорваться.

В общем, хотя Лоттерер и сумел сбить пламя, он решил от греха завершить свою гонку.

Техника Формулы Е: как потерять 40 мест на старте и зачем электромоторам коробка передач?

Перед стартом гонки в Мексике стало известно, что оба пилота команды Mahindra получили драконовские штрафы. Во-первых, каждый потерял по 40 мест на старте. Но поскольку в Формуле Е всего 24 участника и потерять 40 позиций невозможно, то наступает во-вторых.

Итак, во-вторых, если гонщик квалифицируется в топ-4 и таким образом теряет 20 или более мест на старте, его дополнительно наказывают проездом по пит-лейну. Если же он квалифицируется ниже четвертого места и теряет меньше 20 позиций, то ему мало проехать мимо боксов, нужно еще и постоять там десять секунд.

В итоге Верляйн умудрился попасть в топ-4 и отделался стартом с последнего места и «лишь» проездом по пит-лейну, после чего умудрился закончить гонку девятым и увезти из Мехико два очка.

Жерому же Д'Амброзио повезло меньше, он стартовал предпоследним, но простоял в боксах свои десять секунд, однако из-за проблем у соперников все равно заработал одно очко.

Удивительная история, но все же, за что наказали пилотов Mahindra?

Жером д'Амброзио, Mahindra Racing, Mahindra M6Electro Фото: Sam Bloxham / Motorsport Images

Если коротко, то за замену коробок передач. Но не все так просто. Правила чемпионата разрешают один раз в сезон менять коробку передач, но при условии, что новая будет абсолютно такой же, как и прежняя. А в Mahindra решили поставить иную трансмиссию, за что и поплатилась.

Как мы уже не раз рассказывали, болиды в Формуле Е у всех одинаковые. За исключением электромотора, управляющей электроники, задней подвески и… коробки передач. Все это команды разрабатывают сами или вместе с партнерами. С сезона 2019-20 годов у Mahindra такой партнер сменился: место именитой итальянской компании Magneti Marelli заняла не менее именитая немецкая контора по имени ZF, которая в прошлом году поставляла свои силовые установки в HWA и Venturi.

Большинству автомобилистов аббревиатура ZF известна по коробкам передач, которые ставятся чуть ли не каждый второй премиальный автомобиль в мире. Неудивительно, что коробки для электрических болидов Mahindra делает тоже ZF. Так зачем их менять?

Ключевое отличие электромотора от двигателя внутреннего сгорания заключается в том, что у первых отсутствует потребность в холостом ходе. Для того, чтобы развить необходимый крутящий момент, ДВС требуется набрать определённое число оборотов. Именно для этого в машинах нужны стартеры: чтобы раскрутить двигатели до холостого хода и тем самым завести их.

Электрический двигатель вырабатывает тягу даже когда он неподвижен. Вы можете зажать вал электромотора, например, тормозами, но он не заглохнет и все равно будет пытаться провернуться.

Более того, диапазон оборотов, в которых электродвигатель развивает свой крутящий момент, несравненно больше, чем у двигателя внутреннего сгорания. Иными словами, в электромобиле достаточно жестко через редуктор соединить электромотор с колесами и машина поедет как на «автомате». В большинстве серийных электрокаров так и сделано. Даже задняя передача не нужна, так как электромотор может вращаться в обе стороны.

Однако в Формуле Е, где скорость превыше всего, возможность выбора передач может оказаться не такой уж и лишней. А потому, технический регламент допускает использование роботизированных коробок с числом ступеней от одной до пяти.

Жером д'Амброзио и Паскаль Верляйн, Mahindra Racing, Mahindra M6Electro Фото: Simon Galloway / Motorsport Images

Каждый производитель сам решает, сколько ступеней ему нужно. Причем эта информация не особо афишируется. Достоверно лишь известно, что сейчас наблюдается тенденция к уменьшению числа передач в коробках.

Так вот, именно про ZF известно, что они используют трансмиссию с единственной фиксированной передачей. И именно такую простейшую коробку и решили заменить на болидах Mahindra.

На что? Этого мы пока не знаем. Возможно, немцы с индусами решили, что одна передача – это все же мало. И решили докинуть еще парочку. А быть может (и это кажется более вероятным) просто изменили передаточное отношение. В любом случае, именно за это Верляйн и Д'Амброзио получили столь негуманные штрафы.

Стоит ли пересмотреть гонку?

Пожалуй, да. Несмотря на гордое одиночество Эванса впереди пелотона, у него за спиной происходило немало ярких событий.

Тем более, что дальше в расписании чемпионата творится что-то непонятное. Через две недели должна была состояться гонка в Гонконге, но ее отменили из-за протестов. Благо, нашлась замена в виде этапа в Марракеше. Затем идет этап в Китае, но его тоже отменили, теперь из-за коронавируса. И замены пока не видать.

Потом идут Сеул и Джакарта, над которыми тоже бродят вирусные тучи: по крайней мере разговоры об отмене Гран При Вьетнама уже ведутся. Не то, чтобы Ханой, Сеул и Джакарта находятся по соседству, но все же это один регион.

В общем, и правда, пересмотрите мексиканскую гонку – ведь есть шанс что в следующий раз что-то подобное мы увидим только в апреле в Риме. Где, напомним, в прошлом году победил все тот же Эванс.