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Формула E / Мехико / Новость

Трассу Формулы Е в Мехико приблизят к конфигурации Ф1

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Трассу Формулы Е в Мехико приблизят к конфигурации Ф1
Автор:
, Редактор
20 янв. 2020 г., 09:33

Как стало известно Motorsport.com, c 2020 года пилоты электроформул будут соревноваться на новом гоночном кольце, протяженность которого вырастет по сравнению с прежней версией.

С 2015 года, когда Формула Е впервые приехала в столицу Мексики, для этапа использовалась одна и та же конфигурация трассы протяженностью 2,1 км. Она по сути описывала овал вокруг комплекса боксов, включая три медленные «эски» и участок по арене бейсбольного стадиона. 

При этом, в отличие от Формулы 1, гонщики полностью преодолевали дугу «Перальтада», которая выводит на финишную прямую.  

Конфигурация трассы Формулы Е в Мехико до 2019 года

Конфигурация трассы Формулы Е в Мехико до 2019 года

Фото: FIA Formula E

Между тем, в утвержденном FIA календаре сезона-2019/20 мексиканский этап имел пометку «при условии омологации трассы». Многочисленные источники подтвердили Motorsport.com, что речь идет о значительном изменении конфигурации – это связано с увеличением пелотона с 22 до 24 машин и общим курсом организаторов Формулы Е на отказ от медленных шикан, где постоянно происходят столкновения. 

По планам предстоящая гонка, намеченная на 15 февраля, пройдет на новой конфигурации трассы. Оказавшись на послестартовой дуге, гонщики будут совершать поворот налево и по совершенно новому участку, включающему еще четыре или пять поворотов, выезжать на второй сектор конфигурации Ф1. Оттуда их ждет путь в сторону стадиона. 

Трасса Формулы 1 в Мехико

Трасса Формулы 1 в Мехико

Фото: Tilke GmbH

Кроме того, решено отказаться от «эски» в «Перальтаде», где в 2019-м машина Нельсона Пике взлетела в воздух после попытки бразильца опередить Жана-Эрика Верня.

По нашей информации, новая трасса для Формулы Е уже получила омологацию FIA.

 

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Об этой статье

Серия Формула E
Этап Мехико
Автор Алекс Калинаукас

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