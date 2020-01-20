Трассу Формулы Е в Мехико приблизят к конфигурации Ф1
Как стало известно Motorsport.com, c 2020 года пилоты электроформул будут соревноваться на новом гоночном кольце, протяженность которого вырастет по сравнению с прежней версией.
С 2015 года, когда Формула Е впервые приехала в столицу Мексики, для этапа использовалась одна и та же конфигурация трассы протяженностью 2,1 км. Она по сути описывала овал вокруг комплекса боксов, включая три медленные «эски» и участок по арене бейсбольного стадиона.
При этом, в отличие от Формулы 1, гонщики полностью преодолевали дугу «Перальтада», которая выводит на финишную прямую.
Конфигурация трассы Формулы Е в Мехико до 2019 года
Фото: FIA Formula E
Между тем, в утвержденном FIA календаре сезона-2019/20 мексиканский этап имел пометку «при условии омологации трассы». Многочисленные источники подтвердили Motorsport.com, что речь идет о значительном изменении конфигурации – это связано с увеличением пелотона с 22 до 24 машин и общим курсом организаторов Формулы Е на отказ от медленных шикан, где постоянно происходят столкновения.
По планам предстоящая гонка, намеченная на 15 февраля, пройдет на новой конфигурации трассы. Оказавшись на послестартовой дуге, гонщики будут совершать поворот налево и по совершенно новому участку, включающему еще четыре или пять поворотов, выезжать на второй сектор конфигурации Ф1. Оттуда их ждет путь в сторону стадиона.
Трасса Формулы 1 в Мехико
Фото: Tilke GmbH
Кроме того, решено отказаться от «эски» в «Перальтаде», где в 2019-м машина Нельсона Пике взлетела в воздух после попытки бразильца опередить Жана-Эрика Верня.
По нашей информации, новая трасса для Формулы Е уже получила омологацию FIA.
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Об этой статье
|Серия
|Формула E
|Этап
|Мехико
|Автор
|Алекс Калинаукас
Трассу Формулы Е в Мехико приблизят к конфигурации Ф1
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