Трассу Формулы Е в Мехико приблизят к конфигурации Ф1

С 2015 года, когда Формула Е впервые приехала в столицу Мексики, для этапа использовалась одна и та же конфигурация трассы протяженностью 2,1 км. Она по сути описывала овал вокруг комплекса боксов, включая три медленные «эски» и участок по арене бейсбольного стадиона.

При этом, в отличие от Формулы 1, гонщики полностью преодолевали дугу «Перальтада», которая выводит на финишную прямую.

Конфигурация трассы Формулы Е в Мехико до 2019 года Фото: FIA Formula E

Между тем, в утвержденном FIA календаре сезона-2019/20 мексиканский этап имел пометку «при условии омологации трассы». Многочисленные источники подтвердили Motorsport.com, что речь идет о значительном изменении конфигурации – это связано с увеличением пелотона с 22 до 24 машин и общим курсом организаторов Формулы Е на отказ от медленных шикан, где постоянно происходят столкновения.

По планам предстоящая гонка, намеченная на 15 февраля, пройдет на новой конфигурации трассы. Оказавшись на послестартовой дуге, гонщики будут совершать поворот налево и по совершенно новому участку, включающему еще четыре или пять поворотов, выезжать на второй сектор конфигурации Ф1. Оттуда их ждет путь в сторону стадиона.

Трасса Формулы 1 в Мехико Фото: Tilke GmbH

Кроме того, решено отказаться от «эски» в «Перальтаде», где в 2019-м машина Нельсона Пике взлетела в воздух после попытки бразильца опередить Жана-Эрика Верня.

По нашей информации, новая трасса для Формулы Е уже получила омологацию FIA.