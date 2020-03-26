Трассу Формулы Е переделают в госпиталь для больных коронавирусом
Владельцы выставочного центра в Лондоне за четыре месяца до гонки Формулы Е отдали его для нужд больных.
В выставочном центре ExCeL Centre в Лондоне организуют временный госпиталь для больных коронавирусом. Больницу откроют на следующей неделе, она сможет принять до четырех тысяч зараженных.
ExCeL Centre должен принять сдвоенный финальный этап Формулы Е сезона-2019/20. Гонки запланированы на 25 и 26 июля и пока не были официально перенесены или отменены.
«Формула Е поддерживает ExCeL Centre в их переговорах с правительством. Мы знаем, что у них первоклассная инфраструктура и можем только похвалить за то, что предложили помощь в минуту нужды», – прокомментировал ситуацию представитель ФЕ.
Из-за эпидемии коронавируса ФЕ уже перенесла гонки в Китае, Италии и Индонезии, а также прервала сезон на два месяца, из-за чего оказались отложены этапы в Сеуле и Париже. Пока в серии ожидают, что все летние гонки пройдут по плану, в том числе и лондонский этап.
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Трассу Формулы Е переделают в госпиталь для больных коронавирусом
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