Формула E
Формула E
R
Формула E
Мехико
14 февр.
-
15 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Марракеш
27 февр.
-
29 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Берлин
20 июн.
-
21 июн.
Следующее событие через
85 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Нью-Йорк
10 июл.
-
11 июл.
Следующее событие через
105 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Лондон I
25 июл.
-
25 июл.
Следующее событие через
120 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Лондон II
26 июл.
-
26 июл.
Следующее событие через
121 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула E / Новость

Трассу Формулы Е переделают в госпиталь для больных коронавирусом

Поделились
Комментарии
Трассу Формулы Е переделают в госпиталь для больных коронавирусом
Автор:
26 мар. 2020 г., 09:32

Владельцы выставочного центра в Лондоне за четыре месяца до гонки Формулы Е отдали его для нужд больных.

В выставочном центре ExCeL Centre в Лондоне организуют временный госпиталь для больных коронавирусом. Больницу откроют на следующей неделе, она сможет принять до четырех тысяч зараженных. 

ExCeL Centre должен принять сдвоенный финальный этап Формулы Е сезона-2019/20. Гонки запланированы на 25 и 26 июля и пока не были официально перенесены или отменены. 

«Формула Е поддерживает ExCeL Centre в их переговорах с правительством. Мы знаем, что у них первоклассная инфраструктура и можем только похвалить за то, что предложили помощь в минуту нужды», – прокомментировал ситуацию представитель ФЕ.

Из-за эпидемии коронавируса ФЕ уже перенесла гонки в Китае, Италии и Индонезии, а также прервала сезон на два месяца, из-за чего оказались отложены этапы в Сеуле и Париже. Пока в серии ожидают, что все летние гонки пройдут по плану, в том числе и лондонский этап.

Читайте также:

Следующая новость
Владелец команды Формулы E построил завод по выпуску медицинских масок. И теперь раздает по 100 тысяч масок в день

Предыдущая новость

Владелец команды Формулы E построил завод по выпуску медицинских масок. И теперь раздает по 100 тысяч масок в день
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула E
Автор Мэтт Кью

База данных

Берлин

Берлин

20 июн. - 21 июн.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Эксклюзив: на Mercedes может стоять система покруче DAS

2
Формула 1

«С Кими невозможно выиграть». Бриаторе о Ferrari и роли Леклера

3
Формула 1

Технический анализ: почему у трех топ-команд Ф1 так отличается передняя подвеска

4
eSports

«Квяту не нравится». Тост объяснил отсутствие своих пилотов в кибергонках

50мин
5
Формула 1

Сколько гонок может отменить Формула 1, не теряя статус чемпионата мира? Читаем правила

Последние видео

Формула Е в Марракеше: самые яркие эпизоды глазами пилотов 06:52
Формула E

Формула Е в Марракеше: самые яркие эпизоды глазами пилотов

Финальный круг Формулы Е в Марракеше — это нечто. Посмотрите его прямо сейчас 00:32
Формула E

Финальный круг Формулы Е в Марракеше — это нечто. Посмотрите его прямо сейчас

Лучшие моменты гонки Формулы Е в Марракеше 01:04
Формула E

Лучшие моменты гонки Формулы Е в Марракеше

Тесты новичков Формулы Е в Марокко: видео 01:05
Формула E

Тесты новичков Формулы Е в Марокко: видео

Виртуальный круг по трассе Формулы E в Сантьяго 01:04
Формула E

Виртуальный круг по трассе Формулы E в Сантьяго

Самое важное:

Трассу Формулы Е переделают в госпиталь для больных коронавирусом
FE

Трассу Формулы Е переделают в госпиталь для больных коронавирусом

Владелец команды Формулы E построил завод по выпуску медицинских масок. И теперь раздает по 100 тысяч масок в день
FE

Владелец команды Формулы E построил завод по выпуску медицинских масок. И теперь раздает по 100 тысяч масок в день

Маркес в роли миньона и триал на кухне. Как гонщики проводят время в карантине
MOT2

Маркес в роли миньона и триал на кухне. Как гонщики проводят время в карантине

Nissan отправил главу команды Формулы Е делать электрические суперкары
FE

Nissan отправил главу команды Формулы Е делать электрические суперкары

Календарь надежды. Когда вернутся гонки (обновляется)
F1

Календарь надежды. Когда вернутся гонки (обновляется)

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
11 июн. - 14 июн.
Билеты
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.