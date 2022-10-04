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Формула E Новость

Токио будет принимать гонки Формулы Е с 2024 года

В японской столице нацелились на долговременное сотрудничество с электрогонками

Автор:
Токио будет принимать гонки Формулы Е с 2024 года
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Денеральный директор ФЕ Джейми Ригл и губернатор Токио Юрико Койке подписали во вторник Меморандум о взаимопонимании, который предусматривает проведение гонок в районе выставочного центра Big Sight, расположенного на набережной Токийского залива вдали от густонаселенных районов города. 

«Правительство Большого Токио окажет максимальную поддержку гонке Формулы Е, которая может пройти сесной 2024 года, – сказала Койке. – Мы намерены использовать ведущую категорию электрогонок для продвижения транспортных средств с нулевыми выбросами. Наше цель – добиться в Токио нулевых выбросов, так что мы очень ждем этапа».

Ранее Япония никогда не принимала электроформулу, но в столице страны дважды проходили демонстрационные заезды – в 2015 году за руль садился Сакон Ямамото, ныне депутат парламента от правящей Либерально-демократической партии, а в 2016-м – Лукас ди Грасси. 

В Формуле Е, которая с сезона-23 переходит на машины нового поколения, выступает команда Nissan, однако последним японским пилотом был Камуи Кобаяши в 2017 году.

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Буэми впервые сменил команду после восьми сезонов в Формуле Е
Предыдущая новость

Буэми впервые сменил команду после восьми сезонов в Формуле Е

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Токио будет принимать гонки Формулы Е с 2024 года
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Токио будет принимать гонки Формулы Е с 2024 года

В японской столице нацелились на долговременное сотрудничество с электрогонками

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