Токио будет принимать гонки Формулы Е с 2024 года

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Денеральный директор ФЕ Джейми Ригл и губернатор Токио Юрико Койке подписали во вторник Меморандум о взаимопонимании, который предусматривает проведение гонок в районе выставочного центра Big Sight, расположенного на набережной Токийского залива вдали от густонаселенных районов города.

«Правительство Большого Токио окажет максимальную поддержку гонке Формулы Е, которая может пройти сесной 2024 года, – сказала Койке. – Мы намерены использовать ведущую категорию электрогонок для продвижения транспортных средств с нулевыми выбросами. Наше цель – добиться в Токио нулевых выбросов, так что мы очень ждем этапа».

Ранее Япония никогда не принимала электроформулу, но в столице страны дважды проходили демонстрационные заезды – в 2015 году за руль садился Сакон Ямамото, ныне депутат парламента от правящей Либерально-демократической партии, а в 2016-м – Лукас ди Грасси.

В Формуле Е, которая с сезона-23 переходит на машины нового поколения, выступает команда Nissan, однако последним японским пилотом был Камуи Кобаяши в 2017 году.

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