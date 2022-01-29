Тиктум: В ФЕ все друг в друга врезаются, и я буду тоже

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После увольнения из программы Williams и потери всех связей с Формулой 1, Даниэль Тиктум нашел пристанище в Формуле Е, первый этап которой проходит в Эд-Диръия в эти выходные.

Пилот выступает за не самую быструю команду NIO 333, и вчера в своей дебютной гонке Дэн финишировал только 18-м: но этот опыт не помешал ему получить понимание, по каким «законам» здесь работают гонки.

«Каждый, кто совершает или пытается совершить обгон, начинает маневр с мыслью о том, что все это закончится столкновением, – приводит слова Тиктума издание RaceFans. – По сути, кажется, что все врезаются друг в друга во время обгонов. Все, кто пытались меня обойти, сталкивались со мной. Так что, если таковы правила игры, то я буду им следовать».

Во время заезда Дэн попал в несколько инцидентов, один из которых произошел на первом круге: Оливер Эскью, Антониу Феликс да Кошта и Тиктум пытались втроем въехать в один поворот. Но, как известно, ничего хорошего из этого не вышло, поскольку после столкновения гонка для да Кошты закончилась.

«Как только я стартовал, моя машина выключилась из-за каких-то проблем с программным обеспечением и затем включилась обратно, – объяснил да Кошта. – Очевидно, в такие моменты ты становишься очень уязвимым, особенно в потоке машин. Когда я добрался до первого поворота, Тиктум, находившийся на внутренней траектории, заблокировал колеса и ударил меня. Я врезался в другого парня и сломал подвеску на своем болиде.

Мне немного не повезло, потому что я оказался зажат между двумя новичками, Тиктумом и Эскью. Один из них – Оливер – был слишком осторожным, и это, на мой взгляд, правильный подход. Дэн же просто приехал туда, где не было места для обгона: Дэна не должно было быть там, и к тому же он вел себя слишком агрессивно. Так что да, он завершил мою гонку».

По словам Тиктума, он не знал, что пилоты входили в поворот втроем: Дэн видел только да Кошту. При этом гонщик сам нашел, кого и за что обвинить. «Несколько кругов спустя в участке между 18 и 21 поворотами Эскью провел больше времени, врезаясь в меня, чем просто проводя гонку. В последнем повороте он заставил меня выехать очень широко и практически завез в стену. Я бы сказал, что это было на грани штрафа: он повел себя очень жестко».

Дополнительная информация: Джейк Боксалл-Легг