Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Предыдущая / Удалось ли ФЕ исправить формат квалификации? Эванс не уверен
Формула E / Эд-Диръия I Новости

Тиктум: В Ф1 не дают говорить правду. Поэтому я в ФЕ

Автор:
, редактор

В прошлом году Williams отказалась от услуг британского пилота – считается, что стороны разошлись из-за оскорблений Дэна в адрес Латифи

Тиктум: В Ф1 не дают говорить правду. Поэтому я в ФЕ
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В августе 2021 года команда Ф1 Williams исключила тест-пилота Дэна Тиктума из своей программы. Официально о причинах разрыва договора не сообщалось: но скорее всего это связано с оскорбительными фразами, которые Тиктум сказал во время стрима в адрес боевого гонщика коллектива Николя Латифи.

Читайте также:

После произошедшего Дэн смог договориться с командой Формулы Е NIO 333, за которую пилот начнет выступать в грядущем сезоне электрического чемпионата (первый этап начнется уже в пятницу, 28 января).

В интервью изданию Motor Sport Magazine Тиктум рассказал, почему ФЕ нравится ему больше, чем другие формульные чемпионаты. 

«Этот чемпионат посвящен переменам: он подрывает современные устои автоспорта, и это немного подходит моему характеру, – сказал Тиктум. – Я чувствую, что в паддоке ФЕ мы все профессионалы. Здесь каждый может сильнее проявлять себя как личность, чего не скажешь о пути к Ф1: там ваш образ должен быть начищенным до скрипа; там нельзя ничего говорить, особенно в нашем обществе, и с этим у меня реальная проблема, честно говоря. И я думаю, что это смешно.

Всем фанатам нравится смотреть на людей, которые отличаются друг от друга – корпорации же заинтересованы в обратном. Так что, очевидно, нужно соблюдать баланс, чтобы удовлетворить обе стороны.

Мне кажется, что в конце концов общество позволит людям выражать себя немного больше. На данный момент я, к сожалению, все еще должен фильтровать свое мнение и всякое подобное. Формула Е дает шанс проявить свою индивидуальность: чем выше и лучше ваши результаты, тем у вас будет больше возможностей сказать то, что вы хотите».

Читайте также:
 
Поделились
Комментарии
Удалось ли ФЕ исправить формат квалификации? Эванс не уверен
Предыдущая новость

Удалось ли ФЕ исправить формат квалификации? Эванс не уверен
Загрузить комментарии
Больше от
Александра Шубина
Райкконен взялся руководить своей командой
Формула 1

Райкконен взялся руководить своей командой

СМИ: Руководство Ф1 потребовало от ГП Турции 40 миллионов
Формула 1

СМИ: Руководство Ф1 потребовало от ГП Турции 40 миллионов

Видео: Норрис попробовал себя в роли актера
Формула 1

Видео: Норрис попробовал себя в роли актера

Даниэль Тиктум Больше от
Даниэль Тиктум
Тиктум признал свою вину за непопадание в Формулу 1
Формула 1

Тиктум признал свою вину за непопадание в Формулу 1

Тиктум пополнил состав участников Формулы Е
Формула E

Тиктум пополнил состав участников Формулы Е

Тиктум назвал Латифи какашкой после увольнения
Формула 1

Тиктум назвал Латифи какашкой после увольнения

NIO Formula E Team Больше от
NIO Formula E Team
Mercedes на гонке Формулы Е одолжил соперникам механиков Берлин II
Формула E

Mercedes на гонке Формулы Е одолжил соперникам механиков

Коронавирус поможет скандальному участнику Формулы Е вернуться в гонки
Формула E

Коронавирус поможет скандальному участнику Формулы Е вернуться в гонки

Формула Е еще никогда не была такой интересной. Теперь это совсем другая серия
Формула E

Формула Е еще никогда не была такой интересной. Теперь это совсем другая серия

Самое важное:

Тиктум: В Ф1 не дают говорить правду. Поэтому я в ФЕ
Формула E Формула E

Тиктум: В Ф1 не дают говорить правду. Поэтому я в ФЕ

Удалось ли ФЕ исправить формат квалификации? Эванс не уверен
Формула E Формула E

Удалось ли ФЕ исправить формат квалификации? Эванс не уверен

Вандорн: Правила 2022 года усложняют работу гонщикам в ФЕ
Формула E Формула E

Вандорн: Правила 2022 года усложняют работу гонщикам в ФЕ

Новые правила ФЕ позволят Maserati использовать моторы DS
Формула E Формула E

Новые правила ФЕ позволят Maserati использовать моторы DS

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.