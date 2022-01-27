Тиктум: В Ф1 не дают говорить правду. Поэтому я в ФЕ

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В августе 2021 года команда Ф1 Williams исключила тест-пилота Дэна Тиктума из своей программы. Официально о причинах разрыва договора не сообщалось: но скорее всего это связано с оскорбительными фразами, которые Тиктум сказал во время стрима в адрес боевого гонщика коллектива Николя Латифи.

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После произошедшего Дэн смог договориться с командой Формулы Е NIO 333, за которую пилот начнет выступать в грядущем сезоне электрического чемпионата (первый этап начнется уже в пятницу, 28 января).

В интервью изданию Motor Sport Magazine Тиктум рассказал, почему ФЕ нравится ему больше, чем другие формульные чемпионаты.

«Этот чемпионат посвящен переменам: он подрывает современные устои автоспорта, и это немного подходит моему характеру, – сказал Тиктум. – Я чувствую, что в паддоке ФЕ мы все профессионалы. Здесь каждый может сильнее проявлять себя как личность, чего не скажешь о пути к Ф1: там ваш образ должен быть начищенным до скрипа; там нельзя ничего говорить, особенно в нашем обществе, и с этим у меня реальная проблема, честно говоря. И я думаю, что это смешно.

Всем фанатам нравится смотреть на людей, которые отличаются друг от друга – корпорации же заинтересованы в обратном. Так что, очевидно, нужно соблюдать баланс, чтобы удовлетворить обе стороны.

Мне кажется, что в конце концов общество позволит людям выражать себя немного больше. На данный момент я, к сожалению, все еще должен фильтровать свое мнение и всякое подобное. Формула Е дает шанс проявить свою индивидуальность: чем выше и лучше ваши результаты, тем у вас будет больше возможностей сказать то, что вы хотите».