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Формула E Новости

Тиктум пополнил состав участников Формулы Е

Автор:
, Репортер, Индия

Британский пилот Формулы 2 договорился в командой NIO 333 и занял одну из последних вакансий в пелотоне 2022 года

Тиктум пополнил состав участников Формулы Е

Входивший прежде в программу поддержки Red Bull и Williams гонщик, дважды побеждавший в Гран При Макао, последнее время выступал в Формуле 2 без особых перспектив продолжения карьеры. 

В четверг стало известно, что он заменит перешедшего в IMSA Тома Бломквиста в команде NIO 333 Формулы Е. Тиктум примет участие в тестах в Валенсии 29 ноября – 2 декабря, откуда отправится на двойной финал Ф2.

«Я рад возможности выступать за NIO 333 в Формуле Е, – цитирует 22-летнего лондонца пресс-служба. – Задача будет сложной, так как у меня совсем мало времени для подготовки к тестам, а Формула Е – в принципе непростая серия. Но это невероятно интересно.  

Кажется, что для гонщика это в целом то же самое, но в действительности отличия от Ф2 очень велики. Я готовлюсь к ним физически и психологически».

Сейчас Тиктум идет четвертым в общем зачете Ф2, отставая на шесть очков от Роберта Шварцмана. После сегодняшнего объявления в пелотоне Формулы Е на будущий год остаются две вакансии, да и те носят формальный характер – Mercedes пока не подтвердила, что действующий чемпион Ник де Врис и Стоффель Вандорн останутся в ее составе.

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