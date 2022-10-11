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Формула E Новость

Команда Формулы Е уволила пилота, который выступал за нее восемь лет

В NIO 333 продлили контракт с Даниэлем Тиктумом и отказались от услуг Оливера Терви

Джейк Боксолл-Легг
Автор:
, Журналист (Autosport)
Команда Формулы Е уволила пилота, который выступал за нее восемь лет
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В прошедшем сезоне электроформулы за NIO выступали два британца – ветеран серии Терви и новичок Тиктум. Так как форма команды не позволяла претендовать на что-то серьезное, оба смогли заработать очки лишь по разу за 16 гонок. 

Еще в сентябре NIO объявила о переходе из Dragon Penske Сержиу Сетте Камары – это оставило свободным всего одно место в составе. 

Как стало известно во вторник, его отдали Тиктуму. Это означает, что Терви, который выступал за команду с самого первого сезона ФЕ и принес ей один поул и один подиум, не будет защищать ее цвета в новом сезоне, когда чемпионат перейдет на технику третьего поколения. 

Слухи говорят об интересе к 35-летнему гонщику со стороны дебютантов из McLaren, однако Оливеру еще предстоит выдержать конкуренцию со стороны Джейка Хьюза.

Новый сезон Формулы Е стартует в конце января 2023 года.  

Даниэль Тиктум, NIO 333

Даниэль Тиктум, NIO 333

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

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